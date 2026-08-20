Какой режим разгона экономит топливо?

Эксперты «За рулем» рассказали, как добраться до места без дозаправки

Адреналин, скорость и расход – кто кого?

Уговаривать автомобилиста «не гонять» – тема неблагодарная. Особенно когда на многих платных трассах за скорости «под 200» не наказывают. Однако на одной и той же легковушке можно добраться от одной столицы до другой как без дозаправок, так и с двух-, а то и с трехкратными заездами на АЗС.

Зависимость расхода топлива от скорости движения носит нелинейный характер, и даже разница в 5…10 км/ч на трехзначных скоростях очень сильно влияет на прожорливость машины. Обычно экономичный режим соответствует скоростям порядка 90 км/ч.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Если нога так и хочет придавить правую педаль, призовите на помощь круиз-контроль: он есть даже на многих бюджетных машинах.

Если с топливом – напряженка, то про трехзначные скорости надо забыть.

Резко или плавно?

Приходится слышать, что разгоняться лучше при максимальной мощности, поскольку при ней выше КПД мотора. Но ведь и расход при этом возрастает!

Мы неоднократно спрашивали у специалистов компаний Audi, Nissan, Skoda, Subaru, Volvo и других, какой режим разгона они считают более экономичным – резкий, с быстрым выходом на желаемую скорость, или плавный? Ответы совпадали практически дословно: оптимальный для экономии топлива разгон – плавный.

Мы – того же мнения.

Ранее эксперты «За рулем» развенчали популярные способы снизить расход топлива.