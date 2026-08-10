Экономим топливо: 4 актуальных вопроса про езду «на лампочке» и октан-корректоры

Эксперты «За рулем» рассказали, можно ли смешивать АИ-92 и АИ-95

Правда ли, что смешивать 92‑й и 98‑й бензины нельзя, поскольку у них разная плотность и такая смесь расслоится?

Неправда. Требования стандартов к плотности бензинов едины: она должна находиться в диапазоне 725…780 кг/куб. м при 15 °C. Ни один товарный бензин за эти пределы не выходит. На практике плотность высокооктанового бензина может быть чуть ниже, чем у низкооктанового, однако это величины одного порядка, а потому никакого расслоения при их смешивании, тем более в условиях вибрации, не будет.

Насколько может повысить октановое число бензина такая добавка, как октан-корректор?

Их эффективность обычно не превышает 1,0…1,5 единиц. Это аварийное средство, а не способ переделать 92‑й бензин в 95‑й. Да и последствия для мотора могут быть непредсказуемыми – лучше не рисковать.

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Правда ли, что «на лампочке» опасно ездить, так как бензонасос помрет от «сухомятки»?

Неправда. Бензонасос размещается в пластиковом стакане, который всегда наполнен бензином доверху, поэтому перегрев ему не грозит. Забор топлива осуществляется всегда, при любом уровне топлива, из самой нижней точки, и разговоры о том, что насос забьется всяким «отстоем», также неверны. Когда топливо закончится совсем, насос перестанет создавать давление, двигатель заглохнет, а контроллер снимет питание с насоса через пару секунд. Перегреться он не успеет.

Бокс на крыше – сказывается на расходе топлива?

Еще как! Аэродинамика автомобиля ухудшается, расход возрастет ориентировочно на 1–2 л/100 км. Всё зависит прежде всего от скорости. Если ваш путь лежит по скоростным автомагистралям, увеличение расхода будет более существенным. Хотите сэкономить – постарайтесь запихнуть весь скарб внутрь автомобиля.

Другие мифы про экономию топлива «За рулем» развенчал ранее.

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