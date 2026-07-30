Можно ли повысить экономичность двигателя с помощью магнита?

Эксперт «За рулем» рассказал об экспериментах по снижению расхода топлива

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Продолжаются ли сегодня попытки воздействовать магнитным полем на экономичность двигателей?

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Ответ эксперта

Михаил Колодочкин , «За рулем»:

– Да, продолжаются. Отдельные исследователи, к примеру, заявляют о повышении экономичности дизельных моторов на 5% при воздействии на дизтопливо магнитным полем с индукцией 0,4 Тл. Однако сведения о реальном ­применении подобных технологий отсутствуют.

Мы десятилетиями проводили подобные исследования омагничивателей топлива с привлечением ведущих научных организаций двух столиц, но почти всегда разоблачали очередных шарлатанов.

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