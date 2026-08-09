Lada Iskra из парка «За рулем»: едем на первое ТО

Подводим итоги ресурсного теста Лады Искра после 15 000 км

Для редакционных машин мы исторически придерживаемся того регламента обслуживания, какой предписан производителем. Нулевое ТО на пробеге 2000-3000 км осталось только для Нив. Все переднеприводные модели приезжают на сервис первый раз на 15 000 км и далее с такой же периодичностью. Что, кстати, выгодно отличает их от «китайцев», из которых только бензиновые Хавейлы могут похвастаться аналогичным межсервисным пробегом. У остальных – 10 000 км.

Тем, кто считает такой интервал чрезмерным, напомню историю редакционной Весты. Все 10 лет она обслуживалась по регламенту АВТОВАЗа. Масло использовалось самое простое – фирменное Лада 5W-40 (оно же Роснефть). Вскрытый из исследовательских соображений на пробеге 175 000 км двигатель оказался внутри идеально чистым. Так что перестраховка с более частой заменой масла как минимум в отношении Лады не имеет смысла.

Кроме того, наши ресурсные тесты доказали, что качественное масло выдерживает такой пробег с запасом по ресурсу.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

ЛКП пока держится без повреждений, хотя почти весь пробег пришелся на трассу. Так и должно быть: капот, передние стойки и кромка крыши у нас оклеены прозрачной полиуретановой пленкой.

Стоимость обслуживания отличается по регионам, но в их пределах должна быть одинаковой у всех дилеров.

Например, сейчас ТО-1 для нашей Искры Кросс стоит в Москве 14 900 рублей, а в Тольятти – 13 800. Больше всего придется заплатить на ТО-3, когда меняют масло в вариаторе и механической коробке (39 900 рублей в Москве). Обслуживание Искры с базовым 90-сильным мотором дешевле: 13 600 за ТО-1, 15 400 за ТО-3.

Изрядно запылившееся к пробегу 15 000 км подкапотное пространство на первом ТО то ли помыли, то ли аккуратно протерли. Спасибо за приятный бонус. Хотя пыль уже начала возвращаться.

С записью никаких проблем. В Москве и ближайшем Подмосковье почти полтора десятка дилеров. Приняли машину быстро. Несложную программу (масло, фильтры, диагностика, обновление прошивки) выполнили часа за четыре. Из интереса попросил оставить в багажнике снятые воздушный и салонный фильтры. На первом никаких маркировок не обнаружил, на втором – надпись «Made in China». Просто напомню, что весной 2025 года глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что Искра локализована на 90%.

Щетки начали слегка «полосить». Рановато, в работе они всего четыре месяца, реагентов и сильно абразивной грязи не видели.

Нареканий к технике у меня не было. Не выявила их и диагностика. Несколько вопросов по электронике разом решило обновление ПО, сделанное в рамках сервисной кампании производителя. Разумеется, бесплатно. О деталях – в следующем отчете.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»? Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. В строке поиска введите ZR.RU

3. Поставьте галочку напротив Готово – остаемся на связи!