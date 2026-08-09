Вопрос на засыпку: какой элемент кузова Москвича-407 появился вынужденно?

Стало известно, что скрывали хромированные молдинги на экспортных Москвичах

Симпатичные автомобили Москвич‑407 в эпоху 60‑х лихо уходили на экспорт.

Хромированные молдинги, окраска в два цвета – всё это выглядело очень стильно.

Но появление молдингов отчасти было вынужденным. Завод мучился с созданием четкой границы между цветами, а накладки успешно скрывали мелкие огрехи.

Любопытно, что молдинги сохранились и на одноцветных кузовах.

Москвич-407

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

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Об успехе Москвича-2140 на Западе рассказано здесь.