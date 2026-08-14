Горьковская «шестерка» и 25 тысяч долларов для наркома Ежова

Эксперт «За рулем» рассказывает увлекательную историю нижнеклапанных двигателей ГАЗ

В 1978 году в интервью журналу «За рулем» бывший главный конструктор Горьковского автозавода Андрей Липгарт сказал:

– Двигатель ГАЗ‑11, «шестерку», живущую и поныне на грузовиках ГАЗ‑52, едва ли забуду.

Наверняка этот мотор запомнился Липгарту не только технологическими сложностями – он был первым для завода, подготовленным к производству самостоятельно, ведь конструкцию самого раннего двигателя у концерна Ford закупили вместе с технологией. Но история рождения шестицилиндрового мотора, в основе которого лежал агрегат Dodge (о чем писали и в те времена), была отчасти детективной и даже шпионской.

Рядные плоскоголовые «шестерки» ГАЗ выпускал почти полвека.

Цена вопроса

Разделив 25 тысяч долларов, затраченных в 1937 году на чертежи двигателя Dodge, на годы, в течение которых производили аналогичные советские моторы, получаем всего-то около 500 баксов в год. А вспомнив, что общий тираж двигателей – больше 6 млн (официальных данных нет), то сумма, отправленная из Москвы за океан, и вовсе выглядит мизерной – даже с учетом того, что доллар в ту пору был гораздо «дороже».

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Согласно документам, сохранившимся в архивах, именно 25 тысяч долларов нарком НКВД Николай Ежов просил в 1937‑м у председателя Совнаркома Вячеслава Молотова для «получения чертежей мотора "Додж"». И речь шла не об официальной лицензии, которую концерн Chrysler продавать отказался, а о приобретении документации у кого-то, кто пошел на неофициальное сотрудничество с СССР. Потому-то этим делом и занялись чекисты под руководством Ежова.

Но в те времена 25 тысяч долларов были немалыми деньгами. Базовый двухдверный седан Dodge семейства D5, двигатель которого и заинтересовал советских инженеров, стоил в 1937 году 715 долларов, топ-версия – 1230 долларов.

Именно Андрей Липгарт, который еще с 1934 года писал в правительство докладные записки о необходимости шестицилиндрового мотора для перспективных автомобилей ГАЗ, выбрал агрегат концерна Chrysler и, находясь в 1937‑м в командировке в США, ведал закупкой необходимого оборудования.

Но НКВД удалось добыть не все необходимые материалы, а двигатель предстояло еще адаптировать к возможностям завода и поставить на производство. По первоначальным планам, уже в 1938 году в Горьком предстояло произвести 7000 советских моторов. Жизнь, как водится, превратила фантазии в реализм.

Второе гражданство

Липгарт выбрал двигатель из обширного семейства чугунных нижнеклапанных моторов с числом цилиндров от четырех до восьми. За характерную крышку головки блока в Штатах их прозвали flathead – плоскоголовый.

Плоскоголовые моторы обширного семейства концерн Chrysler выпускал с 1931 года.

Первый четырехцилиндровый агрегат этого семейства дебютировал в 1931 году. «Шестерка» 1937 года имела рабочий объем 3,56 л (3¼ на 4⅜ дюйма, или 82,6×111,1 мм) и мощность 87 л. с. при относительно невысокой степени сжатия 6,5. Это тоже было очень важно для СССР, где применяли низкооктановый бензин.

Важное отличие советского агрегата – шестеренчатый привод распредвала вместо цепи.

Советский мотор ГАЗ‑11 сделали поменьше американского – рабочим объемом 3,48 л, с метрическими размерами цилиндра 82×110 мм. Изменили распредвал, модернизировали маслосистему, а вместо сложных в производстве тонкостенных вкладышей применили баббитовые. Важной модернизацией стал и шестеренчатый привод распредвала вместо цепного на американском моторе.

Сразу запланировали две версии. Чугунный мотор со степенью сжатия 5,6 выдавал 76 л. с. при 3400 об/мин, вариант с алюминиевой головкой и степенью сжатия 6,2 развивал 85 л. с. при 3500 об/мин.

Нижнеклапанный двигатель ГАЗ‑11 в 40‑х был вполне современным.

ГАЗ‑11 по соотношению мощности к рабочему объему стал одним из самых продвинутых советских агрегатов конца 30‑х. Стандартная «шестерка» развивала 19,8 л. с. на 1 л рабочего объема. Двигатель ГАЗ-М, который устанавливали на часть «полуторок» и «эмки» – 15,2 л. с. Форсированный, с алюминиевой головкой вариант двигателя ЗИС‑101 выдавал 20,1 л. с. на 1 л объема, а аналогичный – тоже с алюминиевой головкой мотор ГАЗ‑11 – 24,4 л. с.

Выше удельная мощность была лишь у КИМ‑10, который еще только начинали проектировать: на 1 л рабочего объема мощность составляла 26,3 л. с.

Конечно, никаких 7000 моторов ни в 1938‑м, ни в 1939 году не сделали. На прототипы новых моделей – модернизированную «эмку», ее полноприводную версию и грузовики – сначала ставили моторы Dodge, затем опытные еще ГАЗ‑11.

Первый серийный автомобиль с двигателем ГАЗ‑11 – ГАЗ‑11–73.

Первые формально серийные 128 моторов собрали в 1940 году, в 1941‑м – 1451 штуку. С 1941 по 1943 годы с мотором ГАЗ‑11 успели собрать лишь 107 седанов ГАЗ‑11–73 и 180 полноприводных ГАЗ‑61.

Опытный предвоенный ГАЗ‑51 тоже оснастили мотором ГАЗ‑11.

Американские плоскоголовые

В середине 40‑х советский плоскоголовый мотор по рабочему объему был аналогом массовых американских «шестерок» и V8 Ford. Но заокеанские двигатели, как правило, имели более высокую степень сжатия и соответственно – мощность.

Ford V8, 3,7 л, степень сжатия 6,7 90 л. с.

General Motors, 3,9 л, степень сжатия 6,5 100 л. с. Chrysler, 3,8 л, степень сжатия 6,8, 105 л. с.

Двигателю ГАЗ‑11, как и всей стране, достались испытания войной, о чем мы еще расскажем. Заходите почаще!

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