Почему в СССР в 1937 году запретили ГАЗ-А и Ford-A
В конце 1930-х годов все столичные владельцы автомобилей ГАЗ-А обязаны были получить новые ГАЗ-М1. Правда, не без проблем и под угрозой репрессий.
Тюремный срок за выезд на дорогу автомобиля
Заметка, опубликованная в журнале «За рулем» осенью 1937 года современникам абсолютно непонятна. Журнал напоминал:
«Ряд автохозяйств нарушил постановление правительства об отправке в провинцию машин ГАЗ-А и Форд (не-лимузины) и продолжает пользоваться этими машинами для разъездов по Москве. На основе приказа Народного Комиссара внутренних дел – генерала госбезопасности т. Ежова – Главным управлением рабоче-крестьянской милиции отдано распоряжение о полном прекращении движения по Москве машин ГАЗ-А и Форд (не-лимузинов)».
Автомобили ГАЗ-А и Форд-А, сообщал «За рулем», «независимо от того, какому ведомству или лицу они принадлежат» будут задерживать на улицах. Причем, водителям грозил арест на срок от трех до пяти суток, а пассажирам – штраф 100 рублей. Более того: начальникам гаражей, выпустившим незаконные автомобили на столичные улицы, грозила даже уголовная ответственность. А автомобиль попросту подлежал конфискации!
Виновник запрета ГАЗ-А
Предыстория этих странных по нынешним меркам событий – начало производства на Горьковском автозаводе автомобилей ГАЗ-М1, которые в фольклоре вскоре получили прозвище «эмка».
Новый автомобиль, выпуск которого начали в середине мая 1936 года, конечно, был гораздо современнее ГАЗ-А, который представлял собой копию Ford A 1928 модельного года.
«Эмка» получила более современный закрытый кузов. Двигатель объемом 3,3 л остался прежним, но благодаря модернизации развивал уже не 40, а 50 л.с. Тормоза, правда, остались механическими, а коробка передач по-прежнему не имела синхронизаторов… Зато модернизировали подвески.
В общем, для советского автопрома, да и всей страны, ГАЗ-М1, унаследовавший дизайн и конструкцию кузова Ford 1934 года, стал большим шагом вперед.
Не успели «эмки» примелькаться на улицах, как вышло постановление Совнаркома о том, что с 15 июля 1937 года по Москве и с 1 марта 1938-го по Ленинграду на автомобилях ГАЗ-А и аналогичных Ford ездить запрещено.
Автомобилей Ford-A, с которых скопировали ГАЗ, в Союзе тоже было немало. Их сначала закупали в США, потом собирали в Москве и Харькове из заокеанских машинокопмлектов. Подавляющее большинство собранных в Союзе машин имели самый дешевый и простой открытый кузов, как и все серийные ГАЗ-А.
Постановление не касалось Ford с закрытыми кузовами, которые по терминологии тех лет «За рулем» и называл лимузинами. Но таких машин было немного.
Очевидно, ЦИК и Совет Народных Комиссаров руководствовались тем, что устаревшие автомобили портят парадный облик главных советских городов – Москвы и Ленинграда. В первую очередь – столицы.
Центр города активно застраивали помпезными зданиями в стиле, который позднее стали называть «сталинским» или просто «большим». Незадолго до начала выпуска ГАЗ-М1 и ЗИС-101, в 1935 году возвели эталонные в этом смысле здания гостиницы «Москва» и «Совета труда и обороны» (позднее там располагался Госплан СССР, теперь – Государственная Дума).
Заодно расширили улицу Горького, а также готовились к строительству невиданного по масштабам Дворца Советов. Устаревшие автомобили явно не гармонировали с такой мизансценой.
Старые автомобили – для провинции
Интересно, что обмену подлежали буквально все указанные автомобили – не только государственные, но и личные. Изъятые ГАЗ-А и Ford A отправляли в провинцию, где они позже иногда попадали в руки частников, которым служили еще несколько десятилетий.
Владельцы старых машин в Москве и Ленинграде получали взамен ГАЗ-М1. Причем, без всякой доплаты! Касалось это и частников. Таковых, правда, даже в столице было немного, но некоторые представители советской элиты, получив соответствующее разрешение, уже успели обзавестись автомобилями.
Все, вроде бы, четко и по-своему даже логично. Но проблема была в том, что новых машин катастрофически не хватало. В первый год производства ГАЗ-М1 выпустили всего около 2500 штук. Почти половину из них отправили в столицу, но для нее это было ничтожно мало.
Предприятия и учреждения, вплоть до таких, как прокуратура, писали прошения в Совнарком, сообщая, что никак не могут получить новый автомобиль, а на старом ездить запрещено.
ГАЗ-А Михаила Пришвина
Понятно, что у частников с заменой автомобилей возникло еще больше проблем: положенных им «эмок» они ждали особенно долго. Участником этой причудливой истории стал известный писатель Михаил Пришвин, который приобрел свой ГАЗ-А еще в 1935 году и стал заядлым автомобилистом.
Формально автомобиль Пришвина, который он прозвал Машкой, замене не подлежал, поскольку был зарегистрирован не в Москве, а в области, и, соответственно, имел желтые номерные знаки. Московские номера были черными.
Большую часть времени Пришвин жил на даче, но в столице у него была квартира. Кроме того, в Москву Пришвину необходимо было ездить по издательским делам. Но московские милиционеры старательно останавливали портящий вид столичных улиц ГАЗ-А Пришвина.
До репрессий дело не дошло. Но писатель подал в секретариат Совнаркома просьбу обменять его формально не подлежащий замене ГАЗ-А на новый ГАЗ-М1.
«Ездить в Москву и везде на машине старой конструкции мне просто неудобно», – резонно аргументировал свою просьбу писатель.
ГАЗ-А Пришвин сдал, но «эмку» ему долго не выделяли, и весной 1939 года писатель купил «полуторку» – грузовик ГАЗ-АА. Сильно изношенную машину Пришвин приобрел в каком-то издательстве, заинтересованном в сотрудничестве с ним.
ГАЗ-АА Пришвина (его писатель именовал Мазаем) – едва ли не единственный в истории СССР личный грузовик. И уж точно первый в Союзе кэмпер!
С помощью друзей Пришвин привел машину в порядок, а в кузове соорудили деревянную будку. Писатель был заядлым охотником и горячим любителем природы. На этой машине он и ездил на охоту. В «жилом модуле» было все необходимое для отдыха, приготовления пищи и даже для фоторабот, что было еще одной страстью писателя.
Неизвестно, ездил ли писатель на полуторке в Москву. Но вполне мог, ведь грузовики, которые начали выпускать еще раньше, чем ГАЗ-АА не запрещали. Заменить их было нечем: ГАЗ по-прежнему выпускал полуторки.
«Эмку» Пришвин все-таки получил, но только 31 июля 1940 года. Вскоре писатель понял, что автомобиль не новый, а, как он написал в своем дневнике, «реставрированный». Причем, достаточно халтурно. Машина постоянно ломалась, требовала дефицитных запчастей и квалифицированного ремонта. Но писатель, конечно, был рад и такому автомобилю.
Отмена замены автомобилей
Забавно, что уже после Великой Отечественной войны Михаил Пришвин предположил, что едва появившиеся ГАЗ-М20 тоже будут выдавать взамен старых «эмок».
В 1947 году писатель купил Москвич-400, но ГАЗ-М1 продал не сразу. В дневнике он отметил:
«После ремонта М-1 запрятать ее в Дунино. Москвич поставить в Москве и ждать, когда за М-1 дадут Победу».
Но история с заменой старых машин на новые, не повторилась. Зато, чтобы купить Победу, о которой так мечтал писатель, ему вновь, как и в 1930-х годах, пришлось обращаться с прошением к чиновникам. Даже несмотря на то, что формально Победу (как и Москвич, и даже ЗИМ) продавали свободно.
В начале 1950-х годов началась эпоха глобального автомобильного дефицита, и людям приходилось ждать ГАЗ-М20 года полтора. Те, у кого была возможность, старались, конечно, сократить этот срок. Новые времена – новые проблемы…
