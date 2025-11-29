Путешествия
Столетний мост передвинули — как и зачем это сделали?

«За рулем» рассказал историю Андреевского моста на Москве-реке

В мае 1999 года российские инженеры осуществили сложный проект, переместив старый Андреевский мост на пару километров ниже по Москве-реке.

Как появился первый в России ж/д мост (и что было, когда его не было)

Изначально, в 1907 году, тут был построен Сергиевский мост для Московской окружной железной дороги, но позже его переименовали по Андреевскому монастырю, стоящему на берегу.

Стальную арку столетнего моста передвинули на новое место работы потому, что при строительстве Третьего транспортного кольца потребовалось возведение новых мостов – железнодорожного и автомобильного. Переезд занял несколько часов.

Андреевский железнодорожный мост
Андреевский железнодорожный мост

В итоге в Москве вместо одного Андреевского моста появилось фактически три – железнодорожный, автомобильный и пешеходный.

Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находится первый в России цельносварной мост?

0