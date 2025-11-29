Столетний мост передвинули — как и зачем это сделали?

«За рулем» рассказал историю Андреевского моста на Москве-реке

В мае 1999 года российские инженеры осуществили сложный проект, переместив старый Андреевский мост на пару километров ниже по Москве-реке.

Изначально, в 1907 году, тут был построен Сергиевский мост для Московской окружной железной дороги, но позже его переименовали по Андреевскому монастырю, стоящему на берегу.

Стальную арку столетнего моста передвинули на новое место работы потому, что при строительстве Третьего транспортного кольца потребовалось возведение новых мостов – железнодорожного и автомобильного. Переезд занял несколько часов.

Андреевский железнодорожный мост

В итоге в Москве вместо одного Андреевского моста появилось фактически три – железнодорожный, автомобильный и пешеходный.

