#
Запасы новых легковушек в РФ заметно сократились
25 ноября
Стоки новых легковых авто в России уменьшились...
Россиян, которым нужен кредит на покупку авто, стало заметно больше
25 ноября
«Авито Авто»: 28% россиян для покупки машины...
Автопроизводителям хотят снова дать отсрочку уплаты утильсбора
25 ноября
Каримов: Минпромторг намерен сохранить отсрочку...

Грузовая революция: как в СССР модернизировали тяжелые машины

Эксперт «За рулем» рассказал о различиях моделей КрАЗ‑255Б1 к КрАЗ‑260

Производство грузовиков на Кременчугский завод передали в конце 1950-х годов с перепрофилированного Ярославского автозавода.

С тех пор тяжелые грузовики, конечно, модернизировали. Но основа конструкции конца 1940‑х сохранялась.

В восьмидесятых годах произошла, наконец, запоздалая революция.

Особенно заметнаы изменения в конструкции полноприводного КрАЗ‑260, серийный выпуск которого начали в 1984 году.

КрАЗ‑255Б1 — версия 1979 года

  • Длина – 8645 мм
  • Колесная база – 4600+1400 мм
  • Снаряженная масса – 11 690 кг
  • Грузоподъемность – 7500 кг
КрАЗ‑255Б1 (версия 1979 года)
КрАЗ‑255Б1 (версия 1979 года)
Двигатель ЯМЗ‑238М2 V‑образный, 8‑цилиндровый. Степень сжатия - 16,5. Рабочий объем - 14,86 л (130×140 мм). Мощность - 240 л. с. при 2100 об/мин.
На КрАЗ‑255Б1 стояла кабина конструкции 1940‑х годов – с деревянным каркасом. Эргономика автомобиля тоже соответствовала стандартам 30‑летней давности.
КрАЗ‑255Б1 базировался на мощной лонжеронной раме с поперечными усилителями.
Трансмиссия КрАЗ‑255Б1 имела подключаемый (с механическим приводом) передний мост, раздаточную коробку (1,23/2,28) и механическую блокировку дифференциала между передней осью и задней тележкой.
На КрАЗ‑255Б1, как и на иных моделях устаревшего семейства, стояла пятиступенчатая коробка передач (5,26/2,90/1,52/1,00/0,664) с синхронизаторами на четырех верхних передачах.
КрАЗ‑255Б1 оснащали двухдисковым сцеплением с механическим приводом.
Передняя подвеска КрАЗ‑255Б1 – с 14‑листовыми рессорами и телескопическими амортизаторами.
Задняя подвеска КрАЗ‑255Б1 – с 13‑листовыми рессорами и реактивными штангами.
КрАЗ‑255Б1, как и другие модели семейства, оснащали гидроусилителем рулевого управления.
КрАЗ‑255Б1 получил в 1979 году усовершенствованную двухконтурную пневматическую тормозную ­систему.

КрАЗ‑260

  • Длина – 9030 мм
  • Колесная база – 4600+1400 мм
  • Снаряженная масса – 12 775 кг
  • Грузоподъемность – 9000 кг

При росте массы всего на 9% грузоподъемность подняли на 18%. Очень неплохое соотношение.

КрАЗ‑260
КрАЗ‑260
Двигатель ЯМЗ‑238Л – тоже V8. Степень сжатия - 15,2. Рабочий объем - 14,86 л (130×140 мм) Мощность - 300 л. с. при 2100 об/мин. При сохранении рабочего объема мощность двигателя возросла на 25%.
КрАЗ‑260 получил совершенно новую цельнометаллическую кабину с более удобным сиденьем и современной эргономикой.
Рама КрАЗ‑260 принципиально не изменилась, но стала немного короче в задней части.
КрАЗ‑260 получил новую, полностью синхронизированную восьмиступенчатую коробку (7,73/5,52/3,94/2,80/1,96/1,39/1,001/0,71). Она позволила эффективнее использовать возможности двигателя и экономить топливо.
Сцепление на КрАЗ‑260 осталось двухдисковым. Но гидравлический привод с пневматическим усилителем существенно облегчил труд водителя.
Трансмиссия КрАЗ‑260 гораздо совершенней. Раздаточная коробка (1,013/1,310) компактней. Подключение переднего моста, межосевого дифференциала и межколесных дифференциалов задних осей – с электропневмоприводом.
Усиленная передняя подвеска КрАЗ‑260 – с 17‑листовыми рессорами и с измененной геометрией расположения амортизаторов.
Геометрию задней подвески КрАЗ‑260 изменили, рессоры – с 18 листами.
КрАЗ‑260 получил новый, заметно усовершенствованный усилитель руля, унифицированный с тем, что применяли на новых грузовиках МАЗ.
КрАЗ‑260 оснастили новой пневмосистемой тормозов, унифицированной с грузовиками КамАЗ.

Дело принципа

КрАЗ‑260, по сути – совершенно новый автомобиль, унаследовавший от устаревшей предыдущей модели очень немногое.

В 1980‑х годах в Кременчуге, наконец, произошла техническая революция. Правда, на ее подготовку ушло почти полтора десятилетия. Но такой срок создания и доводки новой модели в советском автопроме никого не удивлял – обыденное дело.

  • Какими могли быть советские машины, смотрите тут.
Канунников Сергей
25.11.2025 
