Чем удивлял спорткар из Нижнего

«За рулем» рассказал о спорткаре, на котором было установлено два всесоюзных рекорда

Основной дисциплиной послевоенного автоспорта в СССР стали линейные гонки – скоростное прохождение дистанции между двумя пунктами по обычной дороге.

Специальных дорогостоящих гоночных трасс в стране не было, а потому и автомобили для рекордных заездов готовили именно под такие гонки.

Горьковский автозавод разработал тогда двухместный ГАЗТорпедо на пространственной дюралюминиевой раме. Снаряженная масса получилась невысокой – всего 1100 кг.

Форсированная рядная «четверка» ГАЗ‑20 с механическим компрессором выдавала 105 л. с. при 4000 об/мин. В 1951 году пилот Николай Сорокин и механик Глеб Зяблов преодолели на такой машине 300 км со средней скоростью 166 км/ч. Но дальнейшая судьба автомобиля неизвестна.

ГАЗ Торпедо

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Самые быстрые спорткары СССР мы собрали тут.

«За рулем» можно читать и в Телеграм