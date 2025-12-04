Как в СССР готовили грузовики к лютым морозам — рассказываем
Специально для работы в условиях Крайнего Севера на Кременчугском автомобильном заводе в 1967 году создали самосвал КрАЗ-Э256БС.
Топливные баки и АКБ подогревались выпускными газами, предпусковой подогреватель облегчал пуск дизельного мотора в мороз, а стекла утепленной кабины были двойными – между ними располагалась трубка с силикагелем для поглощения влаги. В 1973 году их заменили на электрообогреваемые.
Всего было выпущено около двух тысяч таких машин, которым приходилось работать при температурах до –60 °C.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected].
- О прототипе легкового самосвала УАЗ-455 рассказано здесь.
- «За рулем» можно читать и в MAX
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!