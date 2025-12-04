#
Как в СССР готовили грузовики к лютым морозам — рассказываем

«За рулем» раскрыл особенности конструкции самосвала КрАЗ-Э256БС

Специально для работы в условиях Крайнего Севера на Кременчугском автомобильном заводе в 1967 году создали самосвал КрАЗ-Э256БС.

Советский автомонстр: колеса шире метра и расход 250 литров на сотню

Топливные баки и АКБ подогревались выпускными газами, предпусковой подогреватель облегчал пуск дизельного мотора в мороз, а стекла утепленной кабины были двойными – между ними располагалась трубка с силикагелем для поглощения влаги. В 1973 году их заменили на электрообогреваемые.

Всего было выпущено около двух тысяч таких машин, которым приходилось работать при температурах до –60 °C.

КрАЗ-Э256БС
КрАЗ-Э256БС
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О прототипе легкового самосвала УАЗ-455 рассказано здесь.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Колодочкин Михаил
Фото:Wikimedia
04.12.2025 
Фото:Wikimedia
