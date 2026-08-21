Газовсккая «шестерка»: испытание войной

Двигатель ГАЗ‑11 делали сразу для трех стихий

Почти детективная история рождения газовской «шестерки», к которому были причастны не только специалисты завода, но и американские шпионы, и нарком Ежов, рассказана тут.

Призывной возраст

Мотор ГАЗ-11 испытывали на катерах (подобный вариант двигателя был и у Крайслера) и на самолетах нескольких моделей.

Конечно, новую «шестерку» в версии ГАЗ‑202 планировали ставить и на военную технику. В 1940–1941 годах такой агрегат, дефорсированный до 70 л. с. для увеличения ресурса, устанавливали на легкий танк Т‑40 конструкции Николая Астрова. Развитием этой машины стал Т‑60, которых в 1941–1942 годах сделали около 3000 штук.

Агрегат ГАЗ‑203 представлял собой две последовательных «шестерки».

Но более тяжелым машинам «шестерки» было мало. Танк Т‑70 получил силовую установку мощностью 140 л. с. ГАЗ‑203, состоящую из двух двигателей, установленных последовательно. Таких машин сделали больше 8000, из них около 7000 – в Горьком. Ту же силовую установку ставили на самоходное орудие СУ‑76.

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Гусеницы и колеса

Плоскоголовые 6‑цилиндровые двигатели ГАЗ использовали на военной технике более 40 лет.

Легкий танк Т‑60, 70 л. с., 1941–1942 годы. Легкий танк Т‑70, 140 л. с., 1941–1943 годы.

Самоходная установка СУ‑76, 140 л. с., 1943–1945 годы.

Бронетранспортер БТР‑40, 78 л. с., 1951–1966 годы. Бронетранспортер БТР‑60П, 180 л. с., 1960–1987 годы.

Для автомобилей двигателей во время войны просто не хватало. Впрочем, «полуторке» и ГАЗ‑67 столь мощный и тяжелый мотор был и не нужен. Но уже в 1943 году ГАЗ‑11 примерили к новым автомобилям, которые готовили к производству сразу после войны.

Массовой в полном смысле «шестерка» стала уже в 1946 году, когда в производство пошел ГАЗ‑51 грузоподъемностью 2500 кг. О том, как это становилось явью (и благодаря чему газовский плоскоголовый закрепил свое место в истории отечественной техники), мы еще расскажем — заходите почаще!