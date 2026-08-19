Какие сигналы инспектора дают водителю команду остановиться — полный список

Глава ГАИ назвал полномочия инспектора ДПС для требования об остановке

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Меня обвинили в том, что я не остановился по требованию сотрудника ДПС. На самом деле под «требованием» сотрудник назвал включение мигалки в тот момент, когда я проезжал мимо. Дескать, должен был догадаться.

Это самодеятельность инспектора или новое требование закона?

Исидор, Московская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Порядком осуществления надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ о безопасности дорожного движения, утвержденным приказом МВД России от 2 мая 2023 г. № 264, установлено, что требование об остановке транспортного средства подается с помощью громкоговорящей установки или жестом руки, при необходимости с применением жезла или диска с красным сигналом (световозвращателем), направленной на транспортное средство.

При этом для привлечения внимания участников дорожного движения могут использоваться дополнительный сигнал свистком, специальные световые и (или) звуковые сигналы. В темное время суток и (или) в условиях недостаточной видимости подача сигнала об остановке транспортного средства осуществляется с использованием специальных световых сигналов.

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Таким образом, одного только включения специальных световых сигналов для подачи требования об остановке недостаточно.

Всестороннюю оценку правомерности действий сотрудника Госавтоинспекции можно дать по результатам рассмотрения вышестоящим должностным лицом вашего обращения с подробным изложением обстоятельств произошедшего.

Что делать, если сотрудник ГАИ неправомерно штрафует на выезде из двора, рассказано тут.