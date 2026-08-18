+20 л. с., запас хода — под 4000 км: новинка из Нижнего теперь с системой ADAS

Седельный тягач Валдай 45 Pro: все изменения и тест-драйв

Седельный тягач Валдай 45 начали производить всего два года назад, но он уже обновился. Исправили выявленные недочеты, улучшили оснащение – в том числе появился пакет электронных ассистентов водителя, ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Обновленная машина называется ­ Валдай 45 Pro.

Улучшенные апартаменты

Нельзя сказать, что до этого Валдай был гол как сокол, но теперь к стандартным АБС и системе стабилизации добавили системы экстренного торможения, удержания в полосе и мониторинга давления в шинах.

Последние два пункта для магистрального тягача особенно важны – непроизвольный выезд в другую полосу 45‑тонного автопоезда может кончиться очень плохо. Как и взрыв одной из шин.

На вопрос, чьего производства все эти электронные помощники, ответа я не получил. Впрочем, это тоже был ответ: значит, китайские, как и сам исходный тягач марки Foton.

Однако постепенно электроника будет импортозамещаться, включая систему телематики. Мобильное приложение – уже российской разработки.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Огромных экранов, как во флагманском КАМАЗе К5, в кабине Валдая 45 Pro я не увидел. Приборка частично аналоговая, да и «двухдиновая» медиасистема не впечатляет размерами экрана.

Наличие большого числа физических клавиш – плюс. Управлять той же климатической системой кнопками на ощупь удобнее, нежели лазить по меню. Глядишь, и система удержания в полосе не пригодится.

Приборная панель частично виртуальная. Основные приборы – физические. Клавишами пользоваться на ходу удобнее, чем сенсорным экраном.

Посадка удобная. Руль регулируется в двух направлениях. Сиденье, само собой, с подвеской.

Кабину, включая сварку и покраску, уже делают в Нижнем Новгороде. Она отличается от китайской: дополнительно утеплена и избавилась от окошка в спальнике. Каждое стекло зимой – это источник холода внутри.

Стояночный тормоз управляется по старинке – краном.

В ближайшее время локализуют производство рамы. А там, глядишь, случится чудо и под кабиной пропишется новая 12‑литровая «шестерка» из Ярославля.

ВОЗРАСТНОЕ ОБРУСЕНИЕ Пока что отечественных элементов в Валдае немного: помимо локализованной кабины, это колеса и шины, аккумуляторная батарея, тахограф и автономный отопитель. Последние два – от известных производителей Атол и Бинар соответственно.

Дальше и больше

Пока же на Валдае стоит китайский Cummins с индексом ISG12. Дизель объемом 11,8 литра выдает 490 л. с., компанию ему составляет 12‑ступенчатый робот. До модернизации расход топлива этого дуэта был высоковат, а перевозчики жаловались на малый объем двух топливных баков (800 л).

Крышки всех потолочных отделений – с «кухонными» фиксаторами для удержания в открытом положении.

Поэтому на Валдае 45 Pro уменьшили передаточное отношение главной передачи до 2,7 и нарастили объем баков, который перевалил за 1000 л. Если раньше автономность тягача едва превышала 3000 км, то теперь она увеличилась почти до 4000 км. Что сравнимо с тем же КАМАЗом К5, а меньше остановок для дозаправки в пути – выгоднее перевозки.

Спальник двухъярусный. Нижний матрас довольно широкий, под ним есть холодильник. Появилась розетка на 220 В.

На ходу Валдай 45 Pro очень послушен – даже для меня, лишь несколько раз в год садящегося за руль «магистральника». Пару раз я специально выехал на встречку (благо, территория закрытая), и ADAS тут же заорал об опасной ситуации. Впрочем, тягач даже при отпущенном руле остается в своей полосе: колесная база выросла на 200 мм, что вместе с увеличенной колеей добавило курсовой устойчивости.

Удобно дозировать не только ускорение, но и торможение. Разве что на кочках Валдай показался жестковатым – я то и дело подпрыгивал на подрессоренном сиденье. У меня закралось подозрение – и точно, закончив тест-драйв, обнаружил, что кресло было настроено на вес водителя 100 кг, а во мне лишь 70 кг.

Имя твое

Работа над ошибками прошла в нужном направлении. Валдай 45 Pro вполне сравним по потребительским ­качествам с тягачами из Набережных Челнов.

ВАЛДАЙ 45 PRO. Вместе с пакетом систем безопасности на обновленном Валдае 45 появился ретардер и система помощи при трогании в подъем

Но для повышения продаж нужно не только наращивать локализацию, снижая цены, а еще и… рассказывать перевозчикам, что такой грузовик существует! Пока узнаваемость – не самое сильное место «сорок пятого».

ВАЛДАЙ 45 PRO

Длина / ширина / высота / база, мм 6285 / 2490 / 3900 / 3800

6285 / 2490 / 3900 / 3800 Снаряженная масса тягача, кг 8400

8400 Полная масса автопоезда, кг 45 000

45 000 Двигатель дизельный, Р6, 24 клапана, 11 800 см³, 490 л. с. при 1800 об/мин, 2193 Н·м при 1100 об/мин

дизельный, Р6, 24 клапана, 11 800 см³, 490 л. с. при 1800 об/мин, 2193 Н·м при 1100 об/мин Трансмиссия задний привод, Р12

задний привод, Р12 Топливо / запас топлива, л ДТ / 1040

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах: