+20 л. с., запас хода — под 4000 км: новинка из Нижнего теперь с системой ADAS
Седельный тягач Валдай 45 начали производить всего два года назад, но он уже обновился. Исправили выявленные недочеты, улучшили оснащение – в том числе появился пакет электронных ассистентов водителя, ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Обновленная машина называется Валдай 45 Pro.
Улучшенные апартаменты
Нельзя сказать, что до этого Валдай был гол как сокол, но теперь к стандартным АБС и системе стабилизации добавили системы экстренного торможения, удержания в полосе и мониторинга давления в шинах.
Последние два пункта для магистрального тягача особенно важны – непроизвольный выезд в другую полосу 45‑тонного автопоезда может кончиться очень плохо. Как и взрыв одной из шин.
На вопрос, чьего производства все эти электронные помощники, ответа я не получил. Впрочем, это тоже был ответ: значит, китайские, как и сам исходный тягач марки Foton.
Однако постепенно электроника будет импортозамещаться, включая систему телематики. Мобильное приложение – уже российской разработки.
Огромных экранов, как во флагманском КАМАЗе К5, в кабине Валдая 45 Pro я не увидел. Приборка частично аналоговая, да и «двухдиновая» медиасистема не впечатляет размерами экрана.
Наличие большого числа физических клавиш – плюс. Управлять той же климатической системой кнопками на ощупь удобнее, нежели лазить по меню. Глядишь, и система удержания в полосе не пригодится.
Кабину, включая сварку и покраску, уже делают в Нижнем Новгороде. Она отличается от китайской: дополнительно утеплена и избавилась от окошка в спальнике. Каждое стекло зимой – это источник холода внутри.
В ближайшее время локализуют производство рамы. А там, глядишь, случится чудо и под кабиной пропишется новая 12‑литровая «шестерка» из Ярославля.
ВОЗРАСТНОЕ ОБРУСЕНИЕ
Пока что отечественных элементов в Валдае немного: помимо локализованной кабины, это колеса и шины, аккумуляторная батарея, тахограф и автономный отопитель. Последние два – от известных производителей Атол и Бинар соответственно.
Дальше и больше
Пока же на Валдае стоит китайский Cummins с индексом ISG12. Дизель объемом 11,8 литра выдает 490 л. с., компанию ему составляет 12‑ступенчатый робот. До модернизации расход топлива этого дуэта был высоковат, а перевозчики жаловались на малый объем двух топливных баков (800 л).
Поэтому на Валдае 45 Pro уменьшили передаточное отношение главной передачи до 2,7 и нарастили объем баков, который перевалил за 1000 л. Если раньше автономность тягача едва превышала 3000 км, то теперь она увеличилась почти до 4000 км. Что сравнимо с тем же КАМАЗом К5, а меньше остановок для дозаправки в пути – выгоднее перевозки.
На ходу Валдай 45 Pro очень послушен – даже для меня, лишь несколько раз в год садящегося за руль «магистральника». Пару раз я специально выехал на встречку (благо, территория закрытая), и ADAS тут же заорал об опасной ситуации. Впрочем, тягач даже при отпущенном руле остается в своей полосе: колесная база выросла на 200 мм, что вместе с увеличенной колеей добавило курсовой устойчивости.
Удобно дозировать не только ускорение, но и торможение. Разве что на кочках Валдай показался жестковатым – я то и дело подпрыгивал на подрессоренном сиденье. У меня закралось подозрение – и точно, закончив тест-драйв, обнаружил, что кресло было настроено на вес водителя 100 кг, а во мне лишь 70 кг.
Имя твое
Работа над ошибками прошла в нужном направлении. Валдай 45 Pro вполне сравним по потребительским качествам с тягачами из Набережных Челнов.
Но для повышения продаж нужно не только наращивать локализацию, снижая цены, а еще и… рассказывать перевозчикам, что такой грузовик существует! Пока узнаваемость – не самое сильное место «сорок пятого».
ВАЛДАЙ 45 PRO
- Длина / ширина / высота / база, мм 6285 / 2490 / 3900 / 3800
- Снаряженная масса тягача, кг 8400
- Полная масса автопоезда, кг 45 000
- Двигатель дизельный, Р6, 24 клапана, 11 800 см³, 490 л. с. при 1800 об/мин, 2193 Н·м при 1100 об/мин
- Трансмиссия задний привод, Р12
- Топливо / запас топлива, л ДТ / 1040
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