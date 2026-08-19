Почему долив воды в антифриз летом может спасти мотор — а когда обернется бедой
Снижение уровня антифриза в современной навороченной машине обычно видно по индикатору на комбинации приборов. Владелец более простого автомобиля заметит проблему при осмотре подкапотного пространства, а не очень опытный автомобилист – уже по перегреву мотора.
Алексей Ревин, редактор «За рулем»:
– Если антифриз уходит медленно, особенно в жару и при интенсивной эксплуатации, дело может быть в обычном испарении воды. Ведь она составляет заметную часть любой охлаждающей жидкости. В такой ситуации долить дистиллированную воду – самая правильная стратегия.
Просто долить и забыть не получится. Советую внимательно осмотреть весь двигатель и систему охлаждения. Даже медленная утечка антифриза – не редкость.
Низкий уровень антифриза: неисправность или норма?
Вот типичные места, откуда может сочиться жидкость:
- сальник насоса охлаждающей жидкости;
- свищ в сотах радиатора;
- соединение алюминиевой и пластмассовой частей радиатора;
- соединения резиновых патрубков;
- радиатор отопителя.
При таких неисправностях охлаждающую жидкость все равно придется сливать. А после устранения дефекта лучше залить новый антифриз.
Самый страшный дефект – пробой прокладки между блоком цилиндров и головкой блока. Если обнаружили подобные неисправности, долейте воду и старайтесь поскорее добраться до места ремонта.
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