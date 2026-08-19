Почему долив воды в антифриз летом может спасти мотор — а когда обернется бедой

Можно ли доливать дистиллированную воду в антифриз летом при падении уровня и как найти утечку

Снижение уровня антифриза в современной навороченной машине обычно видно по индикатору на комбинации приборов. Владелец более простого автомобиля заметит проблему при осмотре подкапотного пространства, а не очень опытный автомобилист – уже по перегреву мотора.

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

– Если антифриз уходит медленно, особенно в жару и при интенсивной эксплуатации, дело может быть в обычном испарении воды. Ведь она составляет заметную часть любой охлаждающей жидкости. В такой ситуации долить дистиллированную воду – самая правильная стратегия.

Просто долить и забыть не получится. Советую внимательно осмотреть весь двигатель и систему охлаждения. Даже медленная утечка антифриза – не редкость.

Низкий уровень антифриза: неисправность или норма?

Вот типичные места, откуда может сочиться жидкость:

сальник насоса охлаждающей жидкости;

свищ в сотах радиатора;

соединение алюминиевой и пластмассовой частей радиатора;

соединения резиновых патрубков;

радиатор отопителя.

При таких неисправностях охлаждающую жидкость все равно придется сливать. А после устранения дефекта лучше залить новый антифриз.

Самый страшный дефект – пробой прокладки между блоком цилиндров и головкой блока. Если обнаружили подобные неисправности, долейте воду и старайтесь поскорее добраться до места ремонта.

Если жидкость из системы охлаждения вылилась вся и сразу с клубами пара из-под капота, то доливать уже нет смысла: нужно ремонтировать.

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