Новые правила для такси с 1 сентября: платный багаж и не только

Поправки к порядку перевозки пассажиров и багажа в такси вступают в силу 1 сентября 2026 года

С 1 сентября 2026 года в России будут действовать новые правила перевозки пассажиров и багажа в такси. Казалось бы, благое дело: навести порядок, регламентировать спорные моменты и защитить права пассажиров такси.

Но если присмотреться к деталям, становится понятно, что этот документ создает почву для конфликтов между водителями и пассажирами.

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Что нового

Что именно меняется с 1 сентября? Правила перевозки домашних питомцев стали более детальными. Крупных собак теперь разрешено провозить, но только в намордниках, на поводке и обязательно с подстилкой. ­Мелких животных и птиц можно брать в салон исключительно в закрытых контейнерах или переносках, при этом клетки с птицами по новым нормам должны быть накрыты ­светонепроницаемой тканью.

Минтранс больше не будет жестко регламентировать габариты сумок. Перевозчики и агрегаторы получили право устанавливать собственные требования к размеру и весу ручной клади. При этом в правилах появилось прямое ограничение на провоз зловонных и опасных веществ в салоне.

Если в приложении доступны разные классы машин, перевозчик обязан заранее информировать пассажиров об уровне комфортности поездки, например, о наличии работающего кондиционера. Отдельно закреплена обязанность таксистов бесплатно провозить кресла-коляски для маломобильных граждан.

Про собак

За этими, на первый взгляд, логичными пунктами скрываются болевые точки, которые документ не решает.

Возьмем, к примеру, перевозку животных, которая почти всегда не нравилась таксистам. На бумаге звучит цивилизованно и безопасно: подстилка, поводок, намордник. В реальности же любая подстилка не спасает от шерсти, поводок – от перемещения крупной собаки по салону, а намордник – от слюней. После такой поездки салон автомобиля такси неизбежно нуждается в серьезной уборке.

Если водитель не хочет получить обоснованные претензии от следующих пассажиров, которые не желают ехать в волосах и грязи, ему придется уходить с линии и заезжать на мойку. А в Москве даже самомойка с использованием пылесоса обойдется минимум в 600 рублей, по времени это потерянный час (1000 рублей). Выходит, 1600 рублей – это прямой убыток таксиста от такой поездки, который ему никто не компенсирует.

Очевидно, что водители по-прежнему будут стараться всеми силами отказываться от таких заказов и, увидев крупную собаку у пассажира, просто уезжать, невзирая на кол в рейтинге. Тот факт, что новые правила будут их обязывать перевезти крупное животное, лишь увеличит число конфликтов. Пассажир с собакой будет махать перед носом водителя распечатанными правилами, а водитель будет считать недополученную прибыль и время, потраченное на химчистку и говорить, что собаку не повезет.

Про чемоданы

Второе нововведение не понравится пассажирам: право перевозчиков устанавливать требования к ручной клади. Мы уже видели, к чему приводят подобные эксперименты на примере авиакомпаний, которые жестко регламентируют габариты сумок.

Как только перевозчик получает право сам решать, что считать нормой, а что сверхгабаритом, начинается игра в одни ворота. Перевозчики могут установить собственные заниженные лимиты, после чего совершенно законно начнут требовать с пассажиров доплату за обычные чемоданы и сумки. Это ломает привычные представления о том, что поездка в такси по умолчанию включает перевозку и личных вещей. И это тоже неизбежно приведет к росту споров и недопонимания.

Конфликтно

Новые правила Минтранса, задуманные для защиты прав пассажиров, могут создать новые поводы для недовольства. Когда закон не учитывает экономические реалии работы таксиста и не защищает от издержек, он превращается в источник конфликтов, а не порядка.

Хочется надеяться, что и таксисты не превратит каждую поездку с багажом в платную услугу. В противном случае сентябрьские нововведения запомнятся не комфортом.

О том, что Минтранс разрешит проверять при техосмотре, не относится ли автомобиль к такси, «За рулем» уже рассказывал.