Самые неубиваемые кроссоверы в России: рейтинг от таксистов

Таксопарки назвали самые надежные кроссоверы: в топе Geely Coolray и Haval Jolion

Какие кроссоверы лучше всего переносят работу в такси? С этим вопросом Autonews.ru обратился к таксомоторным компаниям, и те составили рейтинг самых надежных моделей. Любопытно, что основную часть списка заняли китайские автомобили, причем немало из них собираются на российских заводах.

Рейтинги таксопарков

В таксопарке «Таксимания» вспоминают: до 2022 года кроссоверы практически не использовались в отрасли. Сейчас, по мнению руководителя компании Георгия Балашова, максимальную надежность демонстрирует Geely Coolray – она же Belgee X50. Чуть позади расположились Tenet T7 и Haval Jolion с тульской «пропиской». Балашов также похвалил корейские модели, в том числе Hyundai Creta.

«Hyundai Creta – очень хороший автомобиль, однако таксопарки эту модель практически не использовали», – отметил собеседник Autonews.ru.

Свой список представил Дмитрий Назаров, руководящий таксопарком «F1rst». В нем оказались Belgee X50 вместе с Geely Coolray, Haval Jolion, а также Geely Atlas Pro.

«Эти модели показали себя более надежными. Их обслуживание в расчете на 1 км пробега обходится таксопарку дешевле, запасные части всегда есть в наличии. У автомобилей надежные коробки передач и двигатели», – заметил он.

Глава «Такси Ритм» Руслан Садретдинов расставил приоритеты иначе: на верхних строчках у него оказались Haval Jolion и Haval F7, а замкнул тройку Belgee X70.

Руководитель «Снежка» Адилет Кыдыралиев отдает предпочтение Belgee. По его словам, эти автомобили проявили себя как самые надежные и неприхотливые в повседневной эксплуатации.

«По ним хорошие отзывы как с точки зрения сервисного обслуживания, так и по итогам эксплуатации. Также сейчас хорошо себя показывают автомобили Tenet и Haval», – добавил он.

В компании «Такси Т+» выделили Geely Atlas Pro, который также продается под именем Belgee X70. Глава фирмы Станислав Антонов уточнил: самый надежный вариант – с двигателем 1,5 л и автоматической коробкой.

Мнение эксперта

Более системный взгляд предложил Андрей Капитан – председатель комитета по гарантийному обслуживанию автомобилей общественного совета по развитию такси. Напомним, эта организация объединяет руководителей профильных ассоциаций, некоммерческих партнерств и таксомоторных компаний из 74 регионов России. В разговоре с Autonews.ru эксперт назвал самым «неубиваемым» кроссовером Haval Jolion.

Преимущества модели он видит в цепном приводе ГРМ и межсервисном интервале 15 тыс. км. При этом у многих китайских конкурентов этот интервал составляет всего 10 тыс. км.

«Для таксопарка при больших годовых пробегах это заметная экономия на обслуживании», – объяснил собеседник Autonews.ru.

Положительно Капитан отозвался и о Geely Atlas Pro. Интерес этой машины, по его мнению, в связке проверенного двигателя от Coolray с классическим гидромеханическим автоматом.

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