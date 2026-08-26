В России возобновились продажи седельного тягача Foton Galaxy

«Стеллар Мотор Рус» возобновила продажи седельного тягача Foton Galaxy

Официальный дистрибьютор Foton в России, компания «Стеллар Мотор Рус», снова открыла продажи седельного тягача Galaxy. Модель вернулась в прайс-листы после того, как Росстандарт восстановил действие Одобрения типа транспортного средства – это случилось в июле, когда производитель полностью закрыл все замечания регулятора. Цена на новую машину начинается от 7 640 000 рублей.

В чем же была загвоздка? По итогам проверки Росстандарта действие ОТТС на модель приостанавливали. Чтобы вернуть допуск, дистрибьюторы провели отзывную кампанию, в рамках которой на автомобилях заменили боковые светоотражатели и таблички изготовителя. Вдобавок специалисты откалибровали ручной тормоз, добились герметичности впускного патрубка турбокомпрессора и устранили недочеты в активации кнопки вызова экстренных оперативных служб.

Что касается начинки, покупателям доступны две модификации Galaxy. Обе – с 6-цилиндровыми двигателями мощностью 520 и 560 лошадиных сил, работающими в паре с автоматизированной либо роботизированной 12-ступенчатой трансмиссией ZF Traxon. Желающие могут дополнительно заказать ретардер – эта опция здорово выручает при длительных спусках, когда нужно беречь основные тормоза.

Кстати, производитель заявляет и об улучшении экономичности: новые моторы потребляют на 4% меньше дизеля, чем силовые агрегаты Cummins предыдущего поколения. Выгода при нынешних ценах на топливо хоть и скромная, но для тех, кто гоняет машину по сто тысяч километров в год, такие проценты складываются в реальную экономию.

Foton Galaxy

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