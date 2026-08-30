Как советская Волга обошла западные аналоги

«За рулем» вспомнил экспериментальную систему зажигания из СССР

Шесть десятилетий назад наш материал «Электронное сердце» (журнал «За рулем» №3 зв 1966 год) рассказывал про испытания черной Волги, оснащенной «сложным устройством», закрепленным под радиоприемником.

Указывалось, что его рабочие характеристики на 15% превосходят американские и японские аналоги.

Речь шла о первой серийной транзисторной системе зажигания, воплощенной в коммутаторе ТК‑102.

Устройство действительно располагалось в салоне, поскольку примененный транзистор не переносил нагрева свыше 65 °C.

Любопытно, что в статье приводилась принципиальная схема коммутатора, позволяющая желающим изготовить такой же самостоятельно.

ГАЗ-22

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