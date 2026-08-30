Когда свечи зажигания заменит лазер?

Эксперт «За рулем» рассказал о проблемах внедрения лазерной системы зажигания

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Про лазеры вместо свечей зажигания пишут уже лет 20 – что мешает их серийному внедрению?

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Ответ эксперта

Михаил Колодочкин , «За рулем»:

– Отказаться от свечей (а заодно и от катушек зажигания!) инженеры пытаются давно.

Основная цель – улучшить сгорание топлива, создав, к примеру, систему с многоточечным воспламенением смеси. К тому же любые катушки в массовом производстве нетехнологичны – разработчики мечтают полностью от них избавиться.

На уровне макетных образцов различные варианты решения многократно испытывались, но полностью избавиться от всего комплекса проблем пока никому не удается. Оптическая часть загрязняется, надежность пока что никакая, да и красиво вписаться в сложившуюся архитектуру двигателя не получается.

Думаю, что в ближайшие несколько лет ситуация не изменится.

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