Шина — не покрышка, а винт — не болт: почему так?

Эксперты «За рулем» объяснили, почему в России нет бензина Евро-5

Шина и покрышка

Это – не синонимы. Понятно, что речь идет о том, что находится между колесом (на жаргоне – диском) и дорожным покрытием, но есть нюансы. Покрышка – это чехол из толстой резины, надеваемый на камеру автомобиля, велосипеда и так далее. Иными словами, камерная шина состояла из покрышки и камеры. Но с появлением бескамерных шин покрышка как отдельный элемент фактически перестала существовать.

«Шинный» ГОСТ Р 52900–2007 в разделе про маркировку указывает, что последняя должна быть нанесена «… на бескамерную шину (покрышку камерной шины)». То есть в одном случае – на шину, а в другом – на покрышку.

В общем, если машина современная, то она, скорее всего, обута в шины, а вот на камерных автомобилях из былых времен использовали покрышки. Бывает, конечно, что при экстренном ремонте в шину вставляют камеру, но тут уже не до терминологии.

А многие молодые автомобилисты не знают и что такое камера, поэтому «старорежимный» термин «покрышка» употребляют применительно к шине.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Нормы и классы

Название «Евро» недвусмысленно показывает, что разные нормы и классы вроде Евро‑5 или Евро‑6d Temp применяются в странах Евросоюза.

В России никакие нормы Евро напрямую не действуют, а есть «номерные» экологические классы, часто совпадающие с соответствующими европейскими, но не обязательно.

То есть, например, российский пятый экологический класс (применительно к автомобилю, к топливу – К5) может быть аналогом Евро‑5, а может и не быть.

Любые таблички на АЗС типа «Евро‑5» – это просто маркетинговый ход конкретного продавца, не имеющий отношения к действующим нормативам.

Винт и болт

Любопытно, что четкого описания разницы между этими крепежными элементами не содержит ни один современный документ. Раньше ясности было больше: как правило, болт был оснащен частичной резьбой, в то время как винт – по всему стержню. Сегодня на коротких болтах резьба всегда до конца, а на длинных – когда как.

При этом чаще всего болт работает в паре с гайкой, а винт обычно вворачивают в тело детали с нарезанной резьбой. Винт иногда углубляется в соединение, а болт – никогда.

Чаще всего головку болта делали шестигранной под ключ, а винта – под отвертку или иной инструмент, соосный с крепежом. Наконец, различают расчетные прочностные характеристики соединения – у винтового учитывают прочность на растяжение, а у болтового, кроме того, еще и на срез.

В каталогах запчастей того же АВТОВАЗа также нет четкой разницы между винтами и болтами. В частности, шестигранные головки имеются как на болтах, так и на некоторых винтах.

Шуруп и саморез

Шуруп и саморез – это не синонимы. Классический шуруп – крепежный элемент для древесины, требующий, как правило, предварительного засверливания. А саморез (официально – «самонарезающий винт») сам нарезает резьбу в материале – он предназначен для соединения металлических и неметаллических материалов, будь то пластмасса, фанера, текстолит.

У шурупа под головкой нет резьбы, а у самореза она идет почти всегда по всей длине. При этом у шурупов резьба обычно заметно крупнее, что позволяет им надежно врезаться в древесные волокна и удерживать соединение.

Саморез устроен иначе, его резьба идет чаще и равномернее, а ее профиль более агрессивный.

Полуось или полувал?

Вал и ось – это не синонимы: разница между ними принципиальная. Вал передает крутящий момент, при этом он не обязан быть круглым по всей длине. Примеры валов – рулевой, коленчатый, карданный. А вот ось никакого момента не передает: она предназначена для того, чтобы на ней что-то вращалось. Причем в этой части ось должна быть цилиндрической формы. Оси используются повсеместно – от дверных петель до коромысел в приводе ГРМ.

А как же полуось? Это – пример неудачной, но прижившейся терминологии. Полуось реально передает крутящий момент от главной передачи к колесу, а потому правильнее было бы называть ее «полувал». Но в жизни еще много несправедливостей…

Алюминий и металл

«Один рычаг подвески – алюминиевый, а вот другой – металлический!» Такие выражения очень популярны среди блогеров, ведущих каналы о ремонте автомобилей. Но алюминиевые детали – тоже металлические! Металлы – это вообще более 70% элементов таблицы Менделеева (известно 83) – от лития, плавающего в воде, до осмия, плотность которого втрое выше, чем у железа.

Во избежание путаницы термин «металл» при описании материалов для автомобиля лучше применять лишь как противопоставление пластмассам и другим синтетическим веществам.

Секреты PDR — кузовного ремонта с сохранением заводского покрытия — «За рулем» раскрыл ранее.