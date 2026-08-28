Москвич‑400 и его (условные) конкуренты-родственники: кто круче?

Москвич‑400, Opel Olympia, Ford Prefect, КИМ‑10-52: сходство, различия, особенности конструкции

Выбор автомобиля Opel Kadett для производства в СССР в 1945 году был обусловлен не только техническими соображениями. Эту модель одобрил Иосиф Сталин, а спорить с ним никто не осмеливался.

Но поначалу сотрудники МЗМА предлагали развернуть в Москве выпуск предвоенного автомобиля КИМ‑10-52.

Условные конкуренты советских машин – британский Ford Prefect и Opel Olympia, выпуск которых возобновили после Второй мировой войны. Кстати, все четыре автомобиля связывали причудливые родственные отношения.

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Москвич‑400

Длина 3955 мм

3955 мм Колесная база 2350 мм

Копию немецкого автомобиля Opel Kadett K38 1938 года в Москве выпускали с четырехдверными кузовами седан и кабриолет. Делали также фургон и коммерческое шасси.

Москвич‑400

Двигатель

Рабочий объем 1,1 л (67,5×75 мм)

1,1 л (67,5×75 мм) Степень сжатия 5,8

5,8 Мощность 23 л. с. при 3400–3600 об/мин

Двигатель Москвича‑400

Мотор – самый слабый среди аналогов.

У Москвича несущий кузов. Снаряженная масса - 855 кг

На Москвиче‑400 стояла передняя подвеска Dubonnet – амортизатор и пружина в едином блоке. Точно такая же конструкция на Opel Olympia. Задние подвески Москвича и Опеля – на продольных рессорах и с рычажными амортизаторами.

Коробка передач Москвича‑400 – трехступенчатая, без синхронизаторов. Синхронизаторы на 2‑й и 3‑й передачах появились в 1951 году.

Opel Olympia OL38

Длина 4020 мм

4020 мм Колесная база 2395 мм

По дизайну – прямой аналог Москвича. Но Олимпию после войны выпускали только двухдверной.

Opel Olympia

Двигатель

Рабочий объем 1,5 л (80×74 мм)

1,5 л (80×74 мм) Степень сжатия 6,15

6,15 Мощность 37 л. с. при 3500 об/мин

Двигатель Opel Olympia

Верхнеклапанный – самый современный и большой по объему мотор – был и самым мощным.

Opel Olympia, как и Москвич, с несущим кузовом. Снаряженная масса - 910 кг

На Опеле – самая современная коробка: четырехступенчатая, с синхронизаторами на второй, третьей и четвертой передачах. У Москвича‑400 и Опеля – барабанные гидравлические тормоза.

Ford Prefect E93

Длина 3950 мм

3950 мм Колесная база 2388 мм

Именно эта модель 1938 года послужила основой конструкции для КИМ‑10. Ford выпускали с двух- и четырехдверными кузовами.

Ford Prefect

Двигатель

Рабочий объем 1,2 л (63,5×92,5 мм)

1,2 л (63,5×92,5 мм) Степень сжатия 6,16

6,16 Мощность 30 л. с. при 4000 об/мин

Двигатель Ford Prefect

На Ford Prefect стоял такой же, как на КИМе, довольно архаичный двигатель.

Ford Prefect – с рамой, однотипной КИМ‑10, ­но усиленной. Снаряженная масса - 850 кг

КИМ‑10-52

Длина 3945 мм

3945 мм Колесная база 2386 мм

Четырехдверный седан – сочетание шасси и агрегатов, скопированных с британского автомобиля Ford Prefect и кузова, напоминающего Opel Kadett. В отличие от Москвича, у КИМа был багажник с доступом снаружи и капот, открывающийся назад, вместо ­подъемных боковин.

КИМ‑10-52

Двигатель

Рабочий объем 1,2 л (63,5×92,5 мм)

1,2 л (63,5×92,5 мм) Степень сжатия 5,75

5,75 Мощность 30 л. с. при 4000 об/мин

Двигатель КИМ‑10-52

Этот мотор повторяет предвоенный мотор Ford, и был заметно мощнее, чем у Москвича. Но и архаичнее – ­с термосифонной системой охлаждения.

КИМ‑10-52 – с рамой, конструктивно заимствованной у автомобиля Ford Anglia. Снаряженная масса - 800 кг

Трехступенчатая коробка с синхронизаторами на двух высших передачах у КИМа и Форда. Барабанные тормоза автомобилей КИМ и Ford – устаревшие механические.

Передние подвески КИМ‑10-52 и Ford Prefect – архаичные, на поперечных рессорах, с рычажными амортизаторами. Задние подвески КИМа и Форда – на поперечных рессорах и с рычажными амортизаторами.

Время выбора

Самый передовой по силовому агрегату – Opel Olympia. Но Москвич‑400 был все-таки чуть современнее, чем КИМ‑10–52 и Ford Prefect, даже несмотря на маломощный двигатель. Да и модернизацию автомобиля начали сразу после начала производства.