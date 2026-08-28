Москвич‑400 и его (условные) конкуренты-родственники: кто круче?
Выбор автомобиля Opel Kadett для производства в СССР в 1945 году был обусловлен не только техническими соображениями. Эту модель одобрил Иосиф Сталин, а спорить с ним никто не осмеливался.
Но поначалу сотрудники МЗМА предлагали развернуть в Москве выпуск предвоенного автомобиля КИМ‑10-52.
Условные конкуренты советских машин – британский Ford Prefect и Opel Olympia, выпуск которых возобновили после Второй мировой войны. Кстати, все четыре автомобиля связывали причудливые родственные отношения.
Москвич‑400
- Длина 3955 мм
- Колесная база 2350 мм
Копию немецкого автомобиля Opel Kadett K38 1938 года в Москве выпускали с четырехдверными кузовами седан и кабриолет. Делали также фургон и коммерческое шасси.
Двигатель
- Рабочий объем 1,1 л (67,5×75 мм)
- Степень сжатия 5,8
- Мощность 23 л. с. при 3400–3600 об/мин
Мотор – самый слабый среди аналогов.
Opel Olympia OL38
- Длина 4020 мм
- Колесная база 2395 мм
По дизайну – прямой аналог Москвича. Но Олимпию после войны выпускали только двухдверной.
Двигатель
- Рабочий объем 1,5 л (80×74 мм)
- Степень сжатия 6,15
- Мощность 37 л. с. при 3500 об/мин
Верхнеклапанный – самый современный и большой по объему мотор – был и самым мощным.
Ford Prefect E93
- Длина 3950 мм
- Колесная база 2388 мм
Именно эта модель 1938 года послужила основой конструкции для КИМ‑10. Ford выпускали с двух- и четырехдверными кузовами.
Двигатель
- Рабочий объем 1,2 л (63,5×92,5 мм)
- Степень сжатия 6,16
- Мощность 30 л. с. при 4000 об/мин
На Ford Prefect стоял такой же, как на КИМе, довольно архаичный двигатель.
КИМ‑10-52
- Длина 3945 мм
- Колесная база 2386 мм
Четырехдверный седан – сочетание шасси и агрегатов, скопированных с британского автомобиля Ford Prefect и кузова, напоминающего Opel Kadett. В отличие от Москвича, у КИМа был багажник с доступом снаружи и капот, открывающийся назад, вместо подъемных боковин.
Двигатель
- Рабочий объем 1,2 л (63,5×92,5 мм)
- Степень сжатия 5,75
- Мощность 30 л. с. при 4000 об/мин
Этот мотор повторяет предвоенный мотор Ford, и был заметно мощнее, чем у Москвича. Но и архаичнее – с термосифонной системой охлаждения.
Время выбора
Самый передовой по силовому агрегату – Opel Olympia. Но Москвич‑400 был все-таки чуть современнее, чем КИМ‑10–52 и Ford Prefect, даже несмотря на маломощный двигатель. Да и модернизацию автомобиля начали сразу после начала производства.
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