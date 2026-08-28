5 узлов в авто, которые подведут вас осенью, если не заняться ими прямо сейчас

Алексей Ревин: как подготовить автомобиль к осени — проверка АКБ, тормозов, дворников и шин

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

– Лето, как и все хорошее, быстро заканчивается. Впереди – дожди, а потом и снежная зима.

Чтобы встретить их во всеоружии, автолюбителю стоит позаботиться о машине в последние теплые деньки.

Речь пойдет не о регламентном техническом обслуживании, которое нужно проводить по пробегу или моточасам, а о нескольких важных системах, которые сдаются перед непогодой первыми.

Аккумулятор

Есть старая поговорка: аккумулятор, переживший зиму, переживет и лето. Она почти всегда справедлива. Но хватит ли ресурса АКБ на следующую зиму? Или все же стоит купить новую батарею сейчас, пока спрос и цены не взлетели при первых осенних незапусках?

Вспомните прошлую зиму. Если батарея работала без внезапных разрядов, а мотор заводился без «прикуривания», есть надежда, что и на грядущие холода ее хватит. Но чтобы убедиться в этом, проведите несколько простых измерений. Для них достаточно обычного мультиметра рублей за 300.

Первым делом проверьте напряжение на клеммах после ночной стоянки. При неработающем двигателе и отключенных потребителях оно должно быть не ниже 12,6 В. Если показатель заметно меньше, придется искать утечку тока. Для этого разъединяем минусовую цепь АКБ и включаем мультиметр в режиме амперметра (диапазон до 10А) между полюсным выводом и наконечником провода. Закрываем машину, ставим на сигнализацию. Ток покоя не должен превышать 10 мА. Больше – проблема в автомобиле, а не в батарее.

В завершение проверьте напряжение от генератора: не меньше 14,2 В при отключенных мощных потребителях и не ниже 13,8 В при включенных.

Если со стороны автомобиля все в порядке, а аккумуляторная батарея проявляет признаки слабости, то ее нужно заменить.

Тормоза

На скользких мокрых дорогах осенью равномерность торможения важнее всего. Тормозные силы на колесах одной оси должны быть максимально близки, иначе машину начнет заносить. Чтобы не допустить заноса, проверим тормозные механизмы всех колес.

Вывесьте каждое колесо и проверьте, свободно ли вращается диск или барабан – не подклинивает ли суппорт. Затем снимите колесо и оцените остаточную толщину колодок. Если накладок осталось мало, замените их сразу: зимой делать это самому неудобно, а в сервисе будет дороже. Осмотрите пыльники поршней и направляющих пальцев – на них не должно быть разрывов. Заодно проверьте шланги на наличие трещин.

Если тормозные диски в таком состоянии, то торможение вряд ли будет безопасным.

Дворники и обзор

В дождливую осень хороший обзор решает все. Начните с ветрового стекла: его нужно тщательно отмыть изнутри, ведь именно слой копоти и грязи со стороны салона часто ухудшает видимость. Снаружи на стекло и боковые зеркала рекомендую нанести один из «антидождей». Недавно мы испытали такие препараты.

Осенью день короток, и водители все чаще ездят в темноте. Дворники, которые еще справлялись летом, лучше заменить на бескаркасные – они обмерзают меньше, чем каркасные. Заодно стоит заглянуть в короб воздухопритока под капотом. Он забивается листьями, грязью и семенами деревьев, из-за чего стекла запотевают. Снимите поводки дворников и пластиковую панель – откроется доступ к этому «накопителю грязи».

Вычистите полость от мусора и промойте ее водой. И поменяйте салонный фильтр, чтобы отопитель зимой работал с максимальной эффективностью.

Шины

Пока вы еще ездите на летних шинах, просто поддерживайте правильное давление. С падением температуры на улице уменьшается и давление в шинах, так что проверьте и подкачайте колеса. Зимние же покрышки достаньте и осмотрите: минимальная остаточная высота протектора для них – 4 мм. Если ваши шины к этой границе приближаются, а ездите вы много, задумайтесь о покупке новых. Причем поскорее, пока цены не поползли вверх вместе с ажиотажем.

Если зимние шины имеют еще приличную высоту протектора, но потеряли много шипов, то их можно самостоятельно или в мастерской дошиповать.

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