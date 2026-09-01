Эксперты назвали реальные цены на подготовку авто к холодам

Эксперт Родионов: подготовка машины к осени обойдется в 5–30 тыс. рублей

Осень – традиционное время проверить автомобиль на прочность. По оценке технического директора международной сети автосервисов Fit Service Никиты Родионова, подготовка машины к холодам обойдется владельцу в среднем от 5 до 30 тыс. руб. Правда, сезонная смена шин в эту сумму не входит.

«Если машине не требуется серьезный ремонт, базовая подготовка к осени обойдется примерно в 5-10 тыс. руб.», – пояснил Родионов. По его словам, в такую стоимость входят диагностика, новые щетки стеклоочистителя, омывающая жидкость, проверка аккумулятора и мелкая обработка свежих сколов.

А вот когда приходится менять аккумулятор, тормозные колодки или отдельные детали подвески, расходы подскакивают до 15-30 тыс. руб. Эксперт советует не дожидаться сезонного ажиотажа и проверить основные системы заранее. Комплексная диагностика ходовой части, рулевого управления и тормозов обычно обходится в 1-3 тыс. руб. В Москве компьютерная диагностика и проверка тормозной системы стоят от 2 тыс. руб. каждая.

Самые крупные траты связаны с заменой деталей, выработавших ресурс. Свежая батарея стандартной емкости – это 5-9 тыс. руб. Замена передних тормозных колодок вместе с работой – примерно 5-8 тыс. руб. Если нужны новые тормозные диски, за одну ось придется отдать около 8-10 тыс. руб.

Сколько стоит подготовка к осени

В компании Carjets, которая занимается ремонтом и тюнингом Ford, автомобилей группы Volkswagen AG, General Motors и Opel, Autonews.ru сообщили, что итоговый счет зависит от того, насколько активно водитель будет пользоваться машиной в осенне-зимний период. Вообще, некоторые клиенты ограничиваются плановым техническим обслуживанием перед долгой стоянкой на паркинге.

К примеру, замена масла и фильтров на Ford Mustang с двигателем 2,3 л обойдется примерно в 20-21 тыс. руб. За 5-литровую версию придется выложить 25-30 тыс. руб.

Свои рекомендации дал и член правления Российского союза автосервисов Илья Плисов. По его мнению, первым делом стоит позаботиться об омывающей жидкости.

«Из смешного, но не очень. Слейте воду из бачка омывателя и залейте жидкость хотя бы с морозостойкостью до −15 градусов. Это нужно сделать до первых холодов. Когда вода замерзнет, будет поздно, а управлять автомобилем без стеклоомывателя не только небезопасно, но и запрещено. Для дизелей купите и залейте удалитель влаги», – посоветовал Плисов.

Что еще советуют эксперты

Отдельный совет Плисова касается аккумулятора: это особенно важно для машин с системой старт-стоп, которая создает повышенную нагрузку на батарею. Не стоит забывать и о свечах зажигания с щетками стеклоочистителя – их состояние тоже лучше проверить до холодов.

Кузов тоже нужно подготовить к зиме: сколы и трещины лакокрасочного покрытия лучше устранить заранее, ведь вода и реагенты ускоряют разрушение. Повреждения на лобовом стекле также стоит отремонтировать до наступления морозов.

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