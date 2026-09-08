Наша Лада Искра: вот  в чем она лучше «китайцев»!

Лада Искра SW Cross после 5 месяцев: что с медиасистемой?

Основной элемент удобства в салоне – сиденье. В Искре оно мне показалось более жестким, нежели в Весте. Подушка больше наклонена вперед, что можно компенсировать, отодвинув кресло назад и, как следствие, распрямив ноги. Зато форма и профиль сиденья удобны, в дальней дороге долго не устаешь. Диапазон регулировок приличный. Правда, это огорчает задних пассажиров, которым не слишком просторно.

Большие боковые зеркала обеспечивают отличный обзор. Это свойственно всем современным Ладам.

Поездив на массе современных «китайцев», руль Искры оцениваешь на пять с плюсом.

Во-первых, он идеально круглый, что, похоже, становится редкостью.

Во-вторых, он регулируется в двух плоскостях. На сравнительно доступных китайских машинах такое встречается не всегда.

В-третьих, кнопки на спицах спроектированы толково, ими легко пользоваться вслепую.

Удобное взаимное расположение руля и сиденья найти не проблема.

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Потолочных ручек в Искре нет, но крючки для одежды поставить не забыли. Они на средних стойках кузова.

Стекла задней полусферы зауженные, как и на всех современных машинах. Это уже принимаешь как данность. Благодаря небольшим габаритам сдаешь назад на Искре уверенно. Проверил на своем опыте в течение первых двух месяцев, пока не установил задний парктроник (в нашей комплектации его с завода нет). В топовой версии есть и камера заднего вида с динамической разметкой – тоже уже ставший обязательным аксессуар.

Кнопки на руле скомпонованы грамотно, нажать на нужную вслепую не проблема.

В силу бюджетного статуса излишняя «цифровизация» и обилие сенсорных дисплеев Искре не грозило. Все основные органы управления аналоговые, на правильных местах и легко доступны. Единственная претензия – невидимые днем риски крутилок отопителя/кондиционера. Приходится всматриваться или понимать положение на ощупь.

О работе медиасистемы с сервисами Яндекса я уже писал. Ее единственный пока сбой – «отваливающееся» соединение по Bluetooth и Wi-Fi. Помогает перезагрузка, для которой есть отдельный пункт в меню.

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