Наша Лада Искра: вот в чем она лучше «китайцев»!
Основной элемент удобства в салоне – сиденье. В Искре оно мне показалось более жестким, нежели в Весте. Подушка больше наклонена вперед, что можно компенсировать, отодвинув кресло назад и, как следствие, распрямив ноги. Зато форма и профиль сиденья удобны, в дальней дороге долго не устаешь. Диапазон регулировок приличный. Правда, это огорчает задних пассажиров, которым не слишком просторно.
Поездив на массе современных «китайцев», руль Искры оцениваешь на пять с плюсом.
Во-первых, он идеально круглый, что, похоже, становится редкостью.
Во-вторых, он регулируется в двух плоскостях. На сравнительно доступных китайских машинах такое встречается не всегда.
В-третьих, кнопки на спицах спроектированы толково, ими легко пользоваться вслепую.
Удобное взаимное расположение руля и сиденья найти не проблема.
Стекла задней полусферы зауженные, как и на всех современных машинах. Это уже принимаешь как данность. Благодаря небольшим габаритам сдаешь назад на Искре уверенно. Проверил на своем опыте в течение первых двух месяцев, пока не установил задний парктроник (в нашей комплектации его с завода нет). В топовой версии есть и камера заднего вида с динамической разметкой – тоже уже ставший обязательным аксессуар.
В силу бюджетного статуса излишняя «цифровизация» и обилие сенсорных дисплеев Искре не грозило. Все основные органы управления аналоговые, на правильных местах и легко доступны. Единственная претензия – невидимые днем риски крутилок отопителя/кондиционера. Приходится всматриваться или понимать положение на ощупь.
О работе медиасистемы с сервисами Яндекса я уже писал. Ее единственный пока сбой – «отваливающееся» соединение по Bluetooth и Wi-Fi. Помогает перезагрузка, для которой есть отдельный пункт в меню.
Понравилась публикация?
Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:
1. Откройте https://google.com...
2. Поставьте галочку напротив нашего издания
Готово – остаемся на связи!
- «За рулем» можно смотреть на YouTube