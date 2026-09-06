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Турбомотор и полный привод! Чем этот китайский кроссовер превзошел конкурентов?

«За рулем» изучил обновленный Haval Jolion с увеличенным крутящим моментом и полным приводом

Знаете, что самое любопытное в работе автомобильного журналиста? Садишься за руль машины, которую уже все обсудили и которую многие считают понятной до последнего винтика, а тебе нужно подметить то, что многие упустили из виду. Haval Jolion как раз из таких: машина хорошо изучена, популярная, а после рестайлинга обещала стать еще интереснее.

Haval Jolion 2026
Haval Jolion 2026

Кстати, прошедшей весной мы провели сравнительный тест полноприводного Haval Jolion с не менее популярными одноклассниками Belgee X50+ и Changan CS35 Max. Основные выводы и оценки по Джолиону приведу в этой статье.

Мотор: +40 Н•м, которые имеют значение

Начинать тут логично с техники, то есть с того, что у Jolion находится под капотом. Отдачу по мощности инженеры Haval не трогали: как было 150 сил, так и осталось. Зато крутящий момент подняли с 230 до 270 Н•м. Сорок ньютон-метров на бумаге выглядят скромно, почти буднично, однако в реальной езде разница чувствуется.

Турбомотор 4B15L – главная техническая новинка модернизированного Джолиона. Прямой впрыск, два фазорегулятора, цепной привод ГРМ были и раньше. Но степень сжатия уменьшена, крутящий момент увеличен, а также добавлен фильтр твердых частиц.
Турбомотор 4B15L – главная техническая новинка модернизированного Джолиона. Прямой впрыск, два фазорегулятора, цепной привод ГРМ были и раньше. Но степень сжатия уменьшена, крутящий момент увеличен, а также добавлен фильтр твердых частиц.

Машина поехала чуть живее. Нет, это по-прежнему не горячий хэтчбек, но обгоны на трассе даются легко. Паспортные 9,1 секунды до сотни мы не увидели – в спортрежиме получилось 9,5, – но сам прогресс не вызывает сомнений.

Вместо круглого селектора управления трансмиссией Haval Jolion теперь привычный рычажок.
Вместо круглого селектора управления трансмиссией Haval Jolion теперь привычный рычажок.

Для города это особенно полезно. Выезжаешь со второстепенной дороги, надо влиться в поток, и вот тут Jolion уже не заставляет выгадывать момент. На деле именно в таких мелочах и проявляется, стал ли автомобиль быстрее не только в цифрах, но и в жизни.

Полный привод: вот он, настоящий козырь

Дальше – то, ради чего многие вообще и смотрят на Jolion. Полный привод. За него, правда, просят дополнительные 150 тысяч рублей, а это уже не мелочь. Хотя если смотреть без эмоций, опция работает именно так, как от нее ждешь.

Органайзер под инструмент не вложен в докатку, а расположен вокруг нее.
Органайзер под инструмент не вложен в докатку, а расположен вокруг нее.

Редакция попала в очень знакомую российскую ситуацию: укатанная грунтовка к СНТ, тень, снег после оттепели еще не успел растаять. В таких условиях владельцы многих китайских кроссоверов даже не полезли бы проверять судьбу на прочность. Передний привод, небольшой клиренс – шанс увязнуть почти гарантирован. И это, в общем-то, разумно.

А Jolion спокойно поехал. Все четыре колеса гребут уверенно, без пробуксовок и лишней драмы. В болото, конечно, никто не полез – силовой защиты двигателя здесь нет, а снизу стоит лишь пластиковый пыльник, который вряд ли выдержит серьезный камень. Зато для зимнего двора, дачной дороги или легкого офф-роуда этого хватает с запасом.

Штатный грязезащитный фартук Джолиона из «валенка» имеет отверстия под масляные фильтр и пробку. Просвет под ним – 175 мм.
Штатный грязезащитный фартук Джолиона из «валенка» имеет отверстия под масляные фильтр и пробку. Просвет под ним – 175 мм.

Есть и еще один плюс: угол въезда у Jolion составляет 22,5 градуса. Это больше, чем у обоих соперников. На пересеченной местности такая геометрия дает нормальный запас спокойствия.

Угол въезда у Джолиона аж 22,5°.
Угол въезда у Джолиона аж 22,5°.

Управляемость: скучновато, но безопасно

Шасси Jolion настроено нейтрально. Никаких попыток казаться спортивным и никакой излишней валкости. Машина идет предсказуемо, повороты проходит без сюрпризов, но и без эмоций.

Руль дает ровно столько информации, сколько нужно обычному водителю, а реакции у кроссовера линейные и понятные. Это настройка для человека, который просто хочет ехать и не думать о траекториях каждую минуту. Для большинства покупателей – почти идеальный вариант. Для тех, кто любит повеселее, – откровенная скука.

Шасси Haval Jolion 2026 с нейтральными настройками – под среднестатистического водителя.
Шасси Haval Jolion 2026 с нейтральными настройками – под среднестатистического водителя.

Подвеска справляется хорошо. «Лежачих полицейских» Jolion не боится, и перед каждой ямой притормаживать вовсе не обязательно. Плавность хода здесь даже чуть выше, чем у соперников, а это уже приятный бонус в ежедневной езде.

Что в итоге?

Обновленный Haval Jolion получился машиной с характером и с заметными противоречиями. С одной стороны, он стал лучше: мотор тянет бодрее, полный привод реально помогает там, где это нужно, а подвеска радует комфортом. С другой – общее впечатление чуть портят не самые информативные тормоза. К ним придется привыкать.

Если нужен практичный семейный кроссовер, который способен выбраться из легкой грязи и при этом не выматывает на плохой дороге, Jolion выглядит вполне достойно. Особенно версия с полным приводом.

Но перед покупкой лучше не лениться и обязательно устроить тест-драйв. И не ограничиваться ровным асфальтом. Стоит найти пустую дорогу, разогнаться хотя бы до 80-100 км/ч. Тогда и станет понятно, подходит ли вам такая машина.

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