Турбомотор и полный привод! Чем этот китайский кроссовер превзошел конкурентов?

«За рулем» изучил обновленный Haval Jolion с увеличенным крутящим моментом и полным приводом

Знаете, что самое любопытное в работе автомобильного журналиста? Садишься за руль машины, которую уже все обсудили и которую многие считают понятной до последнего винтика, а тебе нужно подметить то, что многие упустили из виду. Haval Jolion как раз из таких: машина хорошо изучена, популярная, а после рестайлинга обещала стать еще интереснее.

Haval Jolion 2026

Кстати, прошедшей весной мы провели сравнительный тест полноприводного Haval Jolion с не менее популярными одноклассниками Belgee X50+ и Changan CS35 Max. Основные выводы и оценки по Джолиону приведу в этой статье.

Мотор: +40 Н•м, которые имеют значение

Начинать тут логично с техники, то есть с того, что у Jolion находится под капотом. Отдачу по мощности инженеры Haval не трогали: как было 150 сил, так и осталось. Зато крутящий момент подняли с 230 до 270 Н•м. Сорок ньютон-метров на бумаге выглядят скромно, почти буднично, однако в реальной езде разница чувствуется.

Турбомотор 4B15L – главная техническая новинка модернизированного Джолиона. Прямой впрыск, два фазорегулятора, цепной привод ГРМ были и раньше. Но степень сжатия уменьшена, крутящий момент увеличен, а также добавлен фильтр твердых частиц.

Машина поехала чуть живее. Нет, это по-прежнему не горячий хэтчбек, но обгоны на трассе даются легко. Паспортные 9,1 секунды до сотни мы не увидели – в спортрежиме получилось 9,5, – но сам прогресс не вызывает сомнений.

Вместо круглого селектора управления трансмиссией Haval Jolion теперь привычный рычажок.

Для города это особенно полезно. Выезжаешь со второстепенной дороги, надо влиться в поток, и вот тут Jolion уже не заставляет выгадывать момент. На деле именно в таких мелочах и проявляется, стал ли автомобиль быстрее не только в цифрах, но и в жизни.

Полный привод: вот он, настоящий козырь

Дальше – то, ради чего многие вообще и смотрят на Jolion. Полный привод. За него, правда, просят дополнительные 150 тысяч рублей, а это уже не мелочь. Хотя если смотреть без эмоций, опция работает именно так, как от нее ждешь.

Органайзер под инструмент не вложен в докатку, а расположен вокруг нее.

Редакция попала в очень знакомую российскую ситуацию: укатанная грунтовка к СНТ, тень, снег после оттепели еще не успел растаять. В таких условиях владельцы многих китайских кроссоверов даже не полезли бы проверять судьбу на прочность. Передний привод, небольшой клиренс – шанс увязнуть почти гарантирован. И это, в общем-то, разумно.

А Jolion спокойно поехал. Все четыре колеса гребут уверенно, без пробуксовок и лишней драмы. В болото, конечно, никто не полез – силовой защиты двигателя здесь нет, а снизу стоит лишь пластиковый пыльник, который вряд ли выдержит серьезный камень. Зато для зимнего двора, дачной дороги или легкого офф-роуда этого хватает с запасом.

Штатный грязезащитный фартук Джолиона из «валенка» имеет отверстия под масляные фильтр и пробку. Просвет под ним – 175 мм.

Есть и еще один плюс: угол въезда у Jolion составляет 22,5 градуса. Это больше, чем у обоих соперников. На пересеченной местности такая геометрия дает нормальный запас спокойствия.

Угол въезда у Джолиона аж 22,5°.

Управляемость: скучновато, но безопасно

Шасси Jolion настроено нейтрально. Никаких попыток казаться спортивным и никакой излишней валкости. Машина идет предсказуемо, повороты проходит без сюрпризов, но и без эмоций.

Руль дает ровно столько информации, сколько нужно обычному водителю, а реакции у кроссовера линейные и понятные. Это настройка для человека, который просто хочет ехать и не думать о траекториях каждую минуту. Для большинства покупателей – почти идеальный вариант. Для тех, кто любит повеселее, – откровенная скука.

Шасси Haval Jolion 2026 с нейтральными настройками – под среднестатистического водителя.

Подвеска справляется хорошо. «Лежачих полицейских» Jolion не боится, и перед каждой ямой притормаживать вовсе не обязательно. Плавность хода здесь даже чуть выше, чем у соперников, а это уже приятный бонус в ежедневной езде.

Что в итоге?

Обновленный Haval Jolion получился машиной с характером и с заметными противоречиями. С одной стороны, он стал лучше: мотор тянет бодрее, полный привод реально помогает там, где это нужно, а подвеска радует комфортом. С другой – общее впечатление чуть портят не самые информативные тормоза. К ним придется привыкать.

Если нужен практичный семейный кроссовер, который способен выбраться из легкой грязи и при этом не выматывает на плохой дороге, Jolion выглядит вполне достойно. Особенно версия с полным приводом.

Но перед покупкой лучше не лениться и обязательно устроить тест-драйв. И не ограничиваться ровным асфальтом. Стоит найти пустую дорогу, разогнаться хотя бы до 80-100 км/ч. Тогда и станет понятно, подходит ли вам такая машина.