Дешевле не бывает: сравнили самые доступные кроссоверы (от 2,05 млн рублей)

Обновленные Belgee X50+ и Haval Jolion против нового Changan CS35 Max: как едут и что изменилось

В последнее время Belgee X50 и Haval Jolion неизменно входили в топ‑5 самых популярных иномарок в России, удерживая лидерство по продажам внутри своих брендов.

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Оба обновились, причем в Belgee даже изменили название – теперь это Х50+.

Третьим соперником мы взяли Changan CS35 Max – ему тоже прочат роль бестселлера.

Он чуть крупнее своих визави, однако оценивается плюс-минус в те же деньги.

Changan CS35 Max

У себя на родине появился в 2022-м под именем Oshan X5 Plus и впоследствии подвергся ребрендингу. В России стал доступен этой весной. Производство – КНР.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1,5 л (147 л. с.) – от 2 599 900 ₽ Belgee X50+

Дебютировал в 2018 году под именем Geely Binyue, в Россию приехал через пару лет как Coolray. В конце 2024 года проведен ренейминг. Производят в Беларуси.

ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый

1,5 л (147 л. с.) – от 2 319 990 ₽ Haval Jolion

Самая популярная модель в российской линейке марки Haval. Предлагается с двумя вариантами двигателей, с передним и полным приводом. Выпускается под Тулой.

ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

1.5 турбо (143 л. с.) – от 2 049 000 ₽

1.5 турбо (150 л. с.) – от 2 599 000 ₽

Обновленный Belgee X50+: поубавил пыл

Чем Х50 был технически любопытен? Редким для класса трехцилиндровым двигателем. Вопросов к его надежности и эффективности не было, но многие покупатели относились с недоверием к такой конструкции, да и вибрации, а также шум в некоторых режимах были… специфическими.

Belgee X50+. Алюминиевый турбомотор BHE15‑EFZ создан в содружестве с Volvo. У него прямой впрыск, цепной привод ГРМ и фазорегуляторы на обоих распредвалах.

Теперь таких вопросов не будет: Х50+ обзавелся четырехцилиндровым турбомотором. При том же рабочем объеме 1,5 литра он развивает не 150, а 147 сил (на китайском рынке – 181 л. с.). Крутящий момент повысился с 255 до 270 Н•м.

Угол въезда Belgee совпадает с чангановским – 20,5°. Под пылезащитным фартуком Belgee – 190 мм. Минусуйте пару сантиметров, если планируете поставить силовую защиту.

Казалось бы, c новым агрегатом кроссовер должен как минимум не потерять в динамике. Ан нет – обновленная машина едет не так резво. До 100 км/ч удалось разогнаться за 9,1 с – на секунду дольше прежнего результата. Пожалуй, вина настроек робота – с новым мотором он «поженился» не так удачно: появились заминки при старте.

Ходовые качества Belgee X50+ – самые сбалансированные. И управляемость хороша, и плавность хода вопросов не вызывает.

А еще Х50+, как и прежний Belgee, – частый гость на заправках. Не потому, что прожорлив (расход всё те же 8,5–9 л/100 км), а из-за того что бак оставлен маленьким – 45 литров.

Changan CS35 Max: те же 147 л.с., но он самый резвый

Турбомотор 1.5 у CS35 Max тоже дефорсирован: вместо китайских 187 сил он развивает… опять-таки 147. Я не раз спрашивал производителей, чем вызвана любовь к этому числу (концерн Chery тоже дефорсирует турбо-«полторашку» до этой отметки), но они разводят руками – так, мол, получилось.

Changan CS35 Max. Алюминиевый двигатель JL473ZQF снабжен непосредственным впрыском и двумя фазорегуляторами. В Китае его мощность достигает 187 л. с., но для нас его дефорсировали до 147 «лошадок».

Однако Changan как будто дефорсировал движок только на бумаге – слишком уж буйная у него динамика. Даже в режиме Эко сотня покоряется за 8,5 с, а в Комфорте и Спорте – ровно за восемь.

По динамике CS35 Max опережает всех своих одноклассников. Но робот у него тоже норовистый, нередко подергивает.

Передний бампер Changan CS35 Max – самый длинный. Угол въезда – 20,5°. Металлическая защита у тестового Чангана – дилерская. В базе идет фетровый пыльник.

Активным водителям шасси Changan CS35 Max вряд ли понравится – мягкая подвеска допекает раскачкой.

Haval Jolion: 150 л.с. и плюс 40 Н•м

У Джолиона мощность обновленного турбомотора 1.5 не изменилась – те же 150 сил. А крутящий момент серьезно увеличился – 270 Н•м (плюс 40 Н•м). И автомобиль поехал веселее. Это не пушка, но обгоны теперь не такие натужные, мотор тащит.Согласно паспорту, время разгона улучшилось с 9,8 до 9,1 с. Нам столько срезать не удалось, но и 9,5 с (в спортивном режиме) – прогресс.

Как едут Belgee X50+, Haval Jolion и Changan CS35 Max

Мы всегда хвалили Х50 за удачное шасси, поэтому ездовые повадки Х50+ сюрпризом не стали – управляемость такая же отточенная. На недостаточную поворачиваемость нет даже намека – Belgee охотно ныряет в омуты поворотов и проходит их с завидной цепкостью. Руль насыщен обратной связью, не меньше, чем у кроссоверов‑одноклассников ушедших марок. В своем сегменте – по-прежнему самый озорной автомобиль.

Турбомотор 4B15L – главная техническая новинка модернизированного Джолиона. Прямой впрыск, два фазорегулятора, цепной привод ГРМ были и раньше. Но степень сжатия уменьшена, крутящий момент увеличен, а также добавлен фильтр твердых частиц (зачем, если обязательный пятый экокласс достигается и без него?).

Антиподом выступает CS35 Max. Напрочь лишенный нормального реактивного усилия руль и раскачка на средней и длинной волне гасят любое желание прохватить с ветерком. Обидно за бодрый мотор – его потенциал с этим шасси не раскрывается.

Угол въезда у Джолиона больше, чем у соперников: 22,5° Штатный грязезащитный фартук Джолиона из «валенка» имеет отверстия под масляные фильтр и пробку. Просвет под ним – 175 мм.

Jolion по управляемости занимает промежуточное положение: при необходимости способен промчать S‑образный участок без ощущения, что едешь на плохо контролируемом автомобиле. Его нейтральные настройки – самое то для среднестатистического водителя.

Шасси Haval Jolion с нейтральными настройками – под среднестатистического водителя.

Жаль, тормоза не порадовали: со 100 км/ч останавливается на полкорпуса дальше, да и привод невнятный, малочувствительный. У конкурентов с этим проблем не было.

Про комфорт и управляемость Belgee X50+, Haval Jolion и Changan CS35 Max

При первом знакомстве с Чанганом его плавность хода оставила благоприятное впечатление. А сейчас появились вопросики.

В прошлый раз маршрут пролегал по МКАД и платной трассе М‑4 с небольшим захватом сельских дорожек. А теперь полноценно поездили и по выпуклым неровностям типа «лежачих полицейских». На них подвеска Чангана лягается и срабатывает до пробоев (спереди реже, сзади – чаще). Запас энергоемкости невелик.

Х50+ не мягок, но большинство неровностей проглатывает легко и уверенно. И энергоемкость хороша – пробоев ни разу не словил.

Belgee X50+

Миниатюрная панель приборов Belgee X50+ неудобна – показания мелкие и совершенно нечитаемые. У медиасистемы Belgee X50+ один из самых крупных экранов в сегменте – 14,6 дюйма.

Интерьер Х50+ эргономичен и неплохо отделан. Черно-красная экокожа – прерогатива топ-версии Престиж.

Belgee X50+. Передние козырьки у богатых версий теперь составные – с полупрозрачным сектором. Belgee X50+. Переход из драйва в реверс и обратно – через двойной клик, что неудобно.

Плавность хода у Джолиона чуть выше. Подвеска «лежачих» не боится, судорожно оттормаживаться перед ними не обязательно. Главное же его преимущество – наличие модификации с полным приводом (плюс 150 тысяч рублей). У нас как раз такая.

Сиденья Belgee X50+ спрофилированы удачно, но подголовники отнесены далеко назад. И посадка неожиданно высокая – хочется приземлиться хотя бы на пару сантиметров.

Места для коленей в Belgee X50+ примерно как у Джолиона, но запас по высоте чуть скромнее. Крючки для одежды размещены не только на потолке, но и на стойках. USB-порт только один, но про обогрев сидений Belgee X50+ и дефлекторы не забыли.

Когда решили пробраться к СНТ по прикатанной грунтовке и попали на тенистый, еще не просохший от растаявшего снега участок, то на Чангане и Belgee решили дальше не ехать. Риск застрять почти стопроцентный.

А вот Jolion уверенно греб всеми четырьмя и добрался до точки назначения. Но всё равно приходилось осторожничать, ибо силовой защиты двигателя нет – только пыльник.

Продолжение – на следующей странице.