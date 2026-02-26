#
Этот кроссовер может отобрать клиентов у Haval Jolion

Эксперт Шапринский: Changan CS35 MAX составит конкуренцию Haval Jolion

Changan CS35 MAX уже появился в российских салонах, и эксперты сразу заговорили о его перспективах.

«Росатом» построит электрозарядки там, где они нужнее всего

По мнению коммерческого директора дилерской сети «Прагматика» Александра Шапринского, новинке предстоит конкурировать с уже устоявшимися на рынке моделями – Haval Jolion, Tenet T7, GAC GS3 и Belgee X70. При этом у китайского кроссовера есть козыри: более свежий дизайн и увеличенная колесная база по сравнению с одноклассниками.

Шапринский считает, что модель способна не только завоевать доверие, но и переманить часть покупателей из более высокого сегмента.

«Предыдущая версия, CS35 Plus, занимала 25% в продажах марки. У MAX все шансы поднять эту планку до 30-35%», – прогнозирует эксперт. По его словам, наибольший спрос, скорее всего, будет на среднюю комплектацию Luxe, которую многие сочтут оптимальной по оснащению и цене.

Технические особенности и адаптация

Автомобиль, представляющий собой уже третье поколение, заметно подрос в габаритах. Его длина увеличилась на 21 см, ширина – на 35 мм, а колесная база стала длиннее на 110 мм. Под капотом установлен новый двигатель NE1.5T Blue Core, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (7DCT).

Для российских условий кроссовер получил целый пакет доработок. Помимо русифицированного интерфейса мультимедиа, в список входят зимний пакет, усиленная шумоизоляция и антикоррозийная обработка кузова из оцинкованной стали. Заявлена и адаптация под суровый климат: боковые стекла толщиной 4 мм, пластиковые подкрылки и антифриз, рассчитанный на морозы до −35°C.

Оснащение и стоимость

В списке оборудования значатся независимая многорычажная задняя подвеска, электропривод багажника, штатный видеорегистратор и камера с обзором 540 градусов, которая проецирует на экран пространство под днищем. Добавлены и специальные режимы вождения для сложных условий – «Снег» и «Трек».

Покупателям предлагают три комплектации: Comfort, Luxe и Tech. Цены начинаются от 2 599 900 рублей, а верхняя планка пока установлена на отметке 2 789 900 рублей.

Changan CS35 MAX
Changan CS35 MAX
Changan CS35 MAX
Changan CS35 MAX
Changan CS35 MAX

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 лучших семейных подержанных кроссоверов с ценой до 1 млн рублей.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:Changan
26.02.2026 
Фото:Changan
Отзывы о Changan CS35 (1)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Changan CS35  2017
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Комфортный, вместительный салон, маленький расход топлива, достаточно проходимый.
Недостатки:
Медленный, маленький багажник, зимой гремит пластик
Комментарий:
Покупали в 2017 году с женой новым из салона. Прежде всего привлекла цена, прям как мы хотели. Параллельно рассматривали кашкай, тигуан, но там уже ценник ого-го... В салоне нам все подробно рассказали, мы тщательно изучили машину, прокатились, по первым ощущениям нам все понравилось. После еще 2 дней обдумывания мы решились и купили авто, нам даже сделали скидку. Взяли самую простую комплектацию Comfort на ручке, автомат был значительно дороже. За 3 года наездили 64500, проходили все ТО, много раз ездили по городам России и на юг. Основная цель, конечно, это с работы и на работу, учитывая то, что я работаю 6 дней в неделю. В длительных поездках не хватает разве что круиза, надоедает постоянно давить на педаль. В целом могу сказать что машина достаточно уверенно ведет себя на дороге, что по сухому, что по мокрому. За все время владения не было такой ситуации, чтоб автомобиль как-то странно себя вел на дороге. Сзади даже втроем сидеть достаточно комфортно, с моим ростом 183 спокойно могу сидеть сам за собой, ноги не упираются. По двигателю и трансмиссии проблем не возникало, все работает как часики, подвеска также в порядке. Несколько раз заезжали в поле с грязью, с трудом, но выкарабкивались (сюда бы полный привод и 2 литра). Теперь немного минусов. Медленный все-таки, не хватает иногда на обгоне, ой как не хватает, но зато расход 8-9 л по городу, 7 по трассе (езжу 110 км/ч). Багажник маленький, положить тот же велосипед без переднего колеса нереально, надо складывать сидения. Зимой постоянно в салоне что-то брякает, но это лечится кулаком, нормально) Машина заслуживает 4*, одну звездочку снимаю за минусы.
+11