Этот кроссовер может отобрать клиентов у Haval Jolion

Эксперт Шапринский: Changan CS35 MAX составит конкуренцию Haval Jolion

Changan CS35 MAX уже появился в российских салонах, и эксперты сразу заговорили о его перспективах.

По мнению коммерческого директора дилерской сети «Прагматика» Александра Шапринского, новинке предстоит конкурировать с уже устоявшимися на рынке моделями – Haval Jolion, Tenet T7, GAC GS3 и Belgee X70. При этом у китайского кроссовера есть козыри: более свежий дизайн и увеличенная колесная база по сравнению с одноклассниками.

Шапринский считает, что модель способна не только завоевать доверие, но и переманить часть покупателей из более высокого сегмента.

«Предыдущая версия, CS35 Plus, занимала 25% в продажах марки. У MAX все шансы поднять эту планку до 30-35%», – прогнозирует эксперт. По его словам, наибольший спрос, скорее всего, будет на среднюю комплектацию Luxe, которую многие сочтут оптимальной по оснащению и цене.

Технические особенности и адаптация

Автомобиль, представляющий собой уже третье поколение, заметно подрос в габаритах. Его длина увеличилась на 21 см, ширина – на 35 мм, а колесная база стала длиннее на 110 мм. Под капотом установлен новый двигатель NE1.5T Blue Core, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач (7DCT).

Для российских условий кроссовер получил целый пакет доработок. Помимо русифицированного интерфейса мультимедиа, в список входят зимний пакет, усиленная шумоизоляция и антикоррозийная обработка кузова из оцинкованной стали. Заявлена и адаптация под суровый климат: боковые стекла толщиной 4 мм, пластиковые подкрылки и антифриз, рассчитанный на морозы до −35°C.

Оснащение и стоимость

В списке оборудования значатся независимая многорычажная задняя подвеска, электропривод багажника, штатный видеорегистратор и камера с обзором 540 градусов, которая проецирует на экран пространство под днищем. Добавлены и специальные режимы вождения для сложных условий – «Снег» и «Трек».

Покупателям предлагают три комплектации: Comfort, Luxe и Tech. Цены начинаются от 2 599 900 рублей, а верхняя планка пока установлена на отметке 2 789 900 рублей.

