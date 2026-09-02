Номерной знак частично перекрыт допоборудованием — можно ездить?

Глава ГАИ напомнил о правилах установки номерного знака на автомобиль

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Купил крепление на фаркоп для перевозки велосипедов. Но когда на него ставишь велосипеды, задний номер частично перекрывается. Является ли это нарушением?

Если да, то можно ли закрепить на самом велокреплении дополнительный номер (видел такой вариант на другой машине)?

Василий Коваленко, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Если государственный регистрационный знак находящегося в движении транспортного средства, способ и место его установки не отвечают установленным требованиям, это является основанием для запрещения эксплуатации ТС, а водитель может быть привлечен к ответственности по статье 12.2 и (или) части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Чтобы этого избежать, необходимо соблюсти требования к установке государственных регистрационных знаков, которые содержатся в приложении Ж к национальному стандарту ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Ими, в частности, предусматривается, что место для установки регистрационного знака должно представлять собой вертикальную прямоугольную поверхность, имеющую геометрические параметры, позволяющие обеспечить установку регистрационного знака соответствующего типа без его деформирования. Задний регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства. Способ обеспечить выполнение перечисленных и иных содержащихся в указанном национальном стандарте требований вы вправе выбирать самостоятельно.

Дублирование знака также не запрещено. Более того, оно конструктивно предусматривается рядом имеющихся на рынке приспособлений для перевозки велосипедов, аналогичных по конструкции приобретенному вами.

О том, штрафуют ли инспекторы ДПС за нечитаемые номера в межсезонье при грязной погоде, рассказано здесь.