Пробка бензобака с замком: как отличить надежную от ерунды?

«За рулем» рассказал, как выбрать качественную запираемую пробку бензобака

В новом номере журнала «За рулем» эксперты детально исследуют устройства « антислива».

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Статья детально описывает особенности, преимущества и слабые места самых разных устройств защиты топливного бака. Есть и примерные цены: их разбег составляет от 500 до 5000 рублей для приспособлений различных типов. Ознакомившись с материалом, каждый сможет подобрать то, что подходит именно ему: блокиратор, вставка, насадка или же простейшее и самое популярное устройство – пробка с ключом.

Примерная цена такого изделия — всего 500 рублей. Бак защитит, но нюансы есть...

Кстати, именно популярность таких устройств может сыграть с вами дурную шутку: на рынке есть достойные образцы, но и бессовестной маркетинговой ерунды хватает. А в самом первом приближении отличить надежное устройство от сомнительного можно очень просто – по материалу.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Древний способ, идущий из жигулевской эпохи – установка вместо простейшей штатной пробки новой, запираемой на ключ или с кодовым набором. От юных искателей приключений это может спасти. Однако простейшие пластмассовые пробочки – не лучший выбор: их могут принести в жертву.

Лучше поискать металлический вариант. Для грузовых автомобилей только такие и предлагаются.

Все покупные устройства, а также почти бесплатный DIY-девайс против слива бензина — в сентябрьском «За рулем»! Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Антислив» из журнала «За рулем» №09 за 2026 год.