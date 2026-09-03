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Как сберечь руки при ремонте машины — самый простой и надежный способ

Читатель «За рулем» рассказал, как автомобилисту защитить руки при работе в моторном отсеке

Пробираясь вглубь моторного отсека, можно испачкаться, а летом еще и обжечься, потому что работаешь в футболке.

От старого, севшего комбинезона я отрезал рукава, на местах отреза сделал кулиски, продел резинки, предусмотрев возможность их регулировки по размеру. Пуговицы на манжетах закрепил так, чтобы кисти рук в перчатках свободно входили в получившиеся нарукавники.

С. Цеханский, Вологодская область

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Отрезанные рукава от комбинезона
Отрезанные рукава от комбинезона
Защита для руки из рукава комбинезона
Защита для руки из рукава комбинезона

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