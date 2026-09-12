Когда менять масло в двигателе нового автомобиля
Москвич М70 из парка «За рулем»: что изменилось в работе мотора через 2000 км
Москвич М70, 2.0T (200 л. с.), А9
- Изготовитель – завод «Москвич», Россия
- Год выпуска – 2026
- В эксплуатации «За рулем» – с июня 2026 года
- Пробег на момент отчета – 2000 км
После пробега 2000 км стала заметна звуковая аномалия: двигатель на холодную работает жестко, с неприятным металлическим лязгом. Через пару минут, при выходе на рабочую температуру, всё нормализуется. Поскольку никакой бензин, кроме бензина пятого экологического класса, в М70 не заливался, полагаю, что обкаточное моторное масло уже потеряло свои свойства.
Ну ничего, до ТО‑0 осталось рукой подать – по регламенту его полагается делать при пробеге 3000 км. Со свежим маслом проблема, надеюсь, уйдет.
Кстати, на ТО‑1 поедем на отметке 10 тысяч км, и далее – каждые 10 тысяч, как предписано.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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