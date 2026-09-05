Бук, он же Викинг, — мастер групповых целей

Эксперт «За рулем» рассказал о новейшем зенитно-ракетном комплексе ПВО

Сначала терминология. В обиходе данную систему противовоздушной обороны называют Бук-М3. Главным ракетно-артиллерийским управлением (ГРАУ) ей присвоен цифро-буквенный индекс – 9К317М. А что же Викинг? Это имя собственное обозначает экспортную (читай – ослабленную) версию комплекса. Например, армейский индекс самоходной огневой установки Бука-M3 9А317М. Аналогичную машину Викинга маркируют 9А317МЭ, где буква «э» – сокращение от «экспортный».

Автономная самоходная огневая установка комплекса Бук-М3. Оснащена собственной станцией подсвета и наведения. Зенитные ракеты способны поражать цели на дальности 70 км и высоте 35 км. Скорость ракет – 1550 м/с.

От комплексов предыдущего поколения Бук-М3, принятый на вооружение в 2016 году, отличается массой параметров. В их числе: большая дальность обнаружения и поражения, увеличенный боекомплект и число целевых каналов.

Но самое актуальное на сегодня, помимо умения Бука сбивать самолеты, вертолеты, баллистические ракеты, – еще и возможность уверенно работать по низколетящим целям, отбивать массированные атаки крылатых ракет и роев беспилотных летательных аппаратов. И все это в условиях радиоэлектронной борьбы и обилия ложных целей.

Комплекс насыщен современными электронными системами. Кроме того, вместо зенитных ракет на открытых направляющих, как у Бук-М2, появились новые ракеты 9М317М в транспортно-пусковых контейнерах.

Предшественник Бука-М3 – комплекс Бук-М2. Его огневую установку на шасси ГМ-569 легко опознать по 12 опорным каткам в ходовой и четырем ракетам на открытых направляющих.

Они оснащены осколочно-фугасными боевыми частями, совершенными системами наведения, выдерживают большие перегрузки и обладают большей скоростью в сравнении с предшественницами 9М317.

Бук-М3. Пусковая установка 9А316М на шасси ГМ-5957-01. В транспортно-пусковых контейнерах 12 зенитных ракет 9М317М. Возросшую массу оборудования несет машина с 14 опорными катками.

В условиях, когда составляющие системы ПВО должны уметь быстро менять позиции, дивизион Бука-М3/Викинга состоит из группы машин разного назначения. В ее составе автономные самоходные огневые установки (оснащены шестью ракетами каждая) 9А317М с собственными радиолокационными станциями и пусковые установки 9А316М с 12 ракетами (способны вести огонь в альянсе с огневой установкой или РЛС подсвета и наведения). Им помогают командный пункт 9С510М, радиолокационная станция обнаружения и целеуказания 9С18М3 и станции подсвета целей 9С36М.

Пункт боевого управления 9С510М ЗРК Бук-М3. Шасси ГМ-5979-01. Обрабатывает информацию о воздушной обстановке из разных источников. Способен выдать 36 целеуказаний.

Все машины базируются на гусеничном шасси ГМ производства Мытищинского ОАО ММЗ. Это унифицированное семейство быстроходных средств передвижения высокой проходимости для монтажа спецтехники. В основе каждой модификации – несущий стальной бронекорпус с противопульной защитой.

Компоновка танковая: моторно-трансмиссионное отделение расположено в корме. Соответственно, ведущие колеса гусеничного движетеля задние. Тяговый двигатель – V-образный 12-цилиндровый дизель В-84 рабочим объемом 38,9 литра! Рядом вспомогательный дизельный двигатель для обеспечения работы системы электропитания. Трансмиссия – гидромеханическая четырехступенчатая реверсивная с гидрообъемным механизмом поворота. Подвеска – торсионная с охлаждаемыми амортизаторами! В гусеничном движетеле 14 опорных и 8 поддерживающих катков (ММЗ делает и модификации с 12 опорными катками). Гусеницы состоят из траков, на которые можно крепить полиуретановые асфальтоходные башмаки.

Для размещения средств комплекса Бук-М3/Викинг предназначены следующие модификации:

самоходная огневая установка монтируется на шасси ГМ-5969-01,

пусковая установка – ГМ-5957-01,

командный пункт – ГМ-5979-01,

РЛС подсвета – ГМ-5962-01,

РЛС обнаружения цели – ГМ-5967-01.

Бук-М3. Станция обнаружения целей 9С18М3 на шасси ГМ-5967-01. Обзорная РЛС сантиметрового диапазона. Полученные данные передаются для обработки в пункт боевого управления.

Основные характеристики гусеничных машин ГМ для ЗРК Бук-М3

Масса шасси: от 26,4 до 30,8 тонн.

Грузоподъемность: от 8000 до 16000 тонн.

Экипаж: 3-5 человек.

Мощность двигателя: 840 л.с.

Максимальная скорость: 70 км/ч.

Запас хода: 500 км.

Дорожный просвет: 450 мм.

Все машины оборудованы отопителями производительностью 6500-9500 ккал/час и кондиционерами от 5000 до 10 000 ккал/час.

Что касается боевого применения, то Бук-М3 хорошо зарекомендовал себя в зоне СВО. На его счету множество целей, включая беспилотники разных типов, реактивные снаряды РСЗО HIMARS, управляемые авиабомбы и американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.

Об автомобильных премьерах, которые вскоре доберутся до России, «За рулем» ранее рассказывал.

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