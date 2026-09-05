Бук, он же Викинг, — мастер групповых целей
Сначала терминология. В обиходе данную систему противовоздушной обороны называют Бук-М3. Главным ракетно-артиллерийским управлением (ГРАУ) ей присвоен цифро-буквенный индекс – 9К317М. А что же Викинг? Это имя собственное обозначает экспортную (читай – ослабленную) версию комплекса. Например, армейский индекс самоходной огневой установки Бука-M3 9А317М. Аналогичную машину Викинга маркируют 9А317МЭ, где буква «э» – сокращение от «экспортный».
От комплексов предыдущего поколения Бук-М3, принятый на вооружение в 2016 году, отличается массой параметров. В их числе: большая дальность обнаружения и поражения, увеличенный боекомплект и число целевых каналов.
Но самое актуальное на сегодня, помимо умения Бука сбивать самолеты, вертолеты, баллистические ракеты, – еще и возможность уверенно работать по низколетящим целям, отбивать массированные атаки крылатых ракет и роев беспилотных летательных аппаратов. И все это в условиях радиоэлектронной борьбы и обилия ложных целей.
Комплекс насыщен современными электронными системами. Кроме того, вместо зенитных ракет на открытых направляющих, как у Бук-М2, появились новые ракеты 9М317М в транспортно-пусковых контейнерах.
Они оснащены осколочно-фугасными боевыми частями, совершенными системами наведения, выдерживают большие перегрузки и обладают большей скоростью в сравнении с предшественницами 9М317.
В условиях, когда составляющие системы ПВО должны уметь быстро менять позиции, дивизион Бука-М3/Викинга состоит из группы машин разного назначения. В ее составе автономные самоходные огневые установки (оснащены шестью ракетами каждая) 9А317М с собственными радиолокационными станциями и пусковые установки 9А316М с 12 ракетами (способны вести огонь в альянсе с огневой установкой или РЛС подсвета и наведения). Им помогают командный пункт 9С510М, радиолокационная станция обнаружения и целеуказания 9С18М3 и станции подсвета целей 9С36М.
Все машины базируются на гусеничном шасси ГМ производства Мытищинского ОАО ММЗ. Это унифицированное семейство быстроходных средств передвижения высокой проходимости для монтажа спецтехники. В основе каждой модификации – несущий стальной бронекорпус с противопульной защитой.
Компоновка танковая: моторно-трансмиссионное отделение расположено в корме. Соответственно, ведущие колеса гусеничного движетеля задние. Тяговый двигатель – V-образный 12-цилиндровый дизель В-84 рабочим объемом 38,9 литра! Рядом вспомогательный дизельный двигатель для обеспечения работы системы электропитания. Трансмиссия – гидромеханическая четырехступенчатая реверсивная с гидрообъемным механизмом поворота. Подвеска – торсионная с охлаждаемыми амортизаторами! В гусеничном движетеле 14 опорных и 8 поддерживающих катков (ММЗ делает и модификации с 12 опорными катками). Гусеницы состоят из траков, на которые можно крепить полиуретановые асфальтоходные башмаки.
Для размещения средств комплекса Бук-М3/Викинг предназначены следующие модификации:
- самоходная огневая установка монтируется на шасси ГМ-5969-01,
- пусковая установка – ГМ-5957-01,
- командный пункт – ГМ-5979-01,
- РЛС подсвета – ГМ-5962-01,
- РЛС обнаружения цели – ГМ-5967-01.
Основные характеристики гусеничных машин ГМ для ЗРК Бук-М3
- Масса шасси: от 26,4 до 30,8 тонн.
- Грузоподъемность: от 8000 до 16000 тонн.
- Экипаж: 3-5 человек.
- Мощность двигателя: 840 л.с.
- Максимальная скорость: 70 км/ч.
- Запас хода: 500 км.
- Дорожный просвет: 450 мм.
- Все машины оборудованы отопителями производительностью 6500-9500 ккал/час и кондиционерами от 5000 до 10 000 ккал/час.
Что касается боевого применения, то Бук-М3 хорошо зарекомендовал себя в зоне СВО. На его счету множество целей, включая беспилотники разных типов, реактивные снаряды РСЗО HIMARS, управляемые авиабомбы и американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Об автомобильных премьерах, которые вскоре доберутся до России, «За рулем» ранее рассказывал.
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