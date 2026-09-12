История одного оружейного плагиата: TPz Fuchs 1 против БТР-82А

Эксперт «За рулем» рассказывает о давнем соперничестве отечественных и немецких бронетранспортеров

Появление новейшего БТР-22 и работы над перспективной платформой Бумеранг связаны с желанием заменить «рабочую лошадку» наших войск – БТР-82А. Считается, и небезосновательно, что модернизационный потенциал боевых машин концепции 60, 70, 80, 82А исчерпан, и на дальнюю перспективу нужны принципиально иные бронетранспортеры.

Но не стоит думать, что армаде наших морально устаревших машин противостоит легион новых с иголочки западных разработок. Все передовое у потенциального противника, как правило, дороже старого и внедряется в войска туго и постепенно. Основа же парков – все еще ровесники наших машин. Так, например, бундесвер обладает значительным числом бронетранспортеров TPz Fuchs 1 (в переводе бронированный транспорт Лис) и пока не собирается списывать их в утиль.

Бронетранспортер Fuchs 1. Рядом с люком командира пулемет MG калибром 7,62 мм. В боевой обстановке большие стекла машины закрывают бронещитками.

Любопытна история появления этой машины. В свое время она была призвана заменить в немецкой армии американские гусеничные транспортеры M-113. Официально Лис принят на вооружение в 1979 году, и в его проектировании приняли участие весьма именитые компании. Только в ходе разработки и заказчики, и конструкторы, безусловно, ориентировались на советские колесные бронетранспортеры начала 60-х и 70-х годов БТР-60/70, выпускаемые серийно в изрядных количествах.

Ни одна разработка не делается без оглядки на оружие потенциального противника, и немцы наверняка попытались учесть все сильные и слабые стороны советских «бэтээров». Мало того, ряд компоновочных решений чудесным образом совпадает с очень удачной гусеничной «мотолыгой» МТ-ЛБ, которую к тому времени давно уже выпускали в СССР.

Итак, Лис имеет отделение управления в передней части, двигатель в центре корпуса, десантный отсек в корме. Подобная компоновка с удачной развесовкой принесла славу «мотолыге».

В корме немецкого БТРа двустворчатая дверь для посадки/высадки десанта. Над задними колесами гребные винты для движения плавом.

Несущий бронекорпус TPz Fuchs 1 сварен из стали и обладает защитой от пуль калибром 7,62 мм. Колесная формула – 6х6, причем колеса двух передних осей еще и управляемые. Два гребных винта обеспечивают машине скорость до 10 км/ч на плаву.

У TPz Fuchs 1 есть версии, способные плавать, и версии с усиленным бронированием, потерявшие этот навык.

Наши бронетранспортеры имеют отделение управления в передней части, боевое и десантное посередине, моторно-трансмиссионное в корме. Несущий корпус сходных с «немцем» размеров сварен из бронестали с противопульной защитой приблизительно того же уровня. Колесная формула – 8х8, колеса двух передних осей управляемые. В задней части корпуса есть водометный движетель, обеспечивающий скорость на плаву порядка 10 км/ч. Похожий подход? Однозначно да. Но наши-то были первыми.

В числе достоинств БТР-82А мощное вооружение и отменная плавность хода на бездорожье даже при высоких скоростях.

Лис оснащен мерседесовским дизельным двигателем и автоматической коробкой передач ZF. Советские бэтээры 60 и 70 серии имели на борту по два бензиновых мотора и, соответственно, две механических коробки передач. Прямо скажем, не лучшее, хоть и вынужденное решение. Но вслед за появлением Лиса у нас проведена масштабная модернизация. С двухмоторной схемой было покончено, и отечественный бронетранспортер (теперь уже с индексом 80) тоже получил дизельный двигатель. В дальнейшем и немецкую, и российскую машину совершенствовали. При неизменной концепции в основном менялось оснащение и усиливалась защита, а у нашего БТР еще и вооружение.

Лобовое остекление нашего бронетранспортера тоже закрывают щитками. Десант покидает машину через довольно узкий проем бортовой двери.

Последняя модернизация TPz Fuchs 1 получила индекс А8, российская машина – 82А. Сравнение характеристик этих версий дает следующую картину.

Данные Tpz

Габариты: 6760х2980х2300 (по корпусу) мм.

Клиренс: 406 мм.

Экипаж: 2+10 человек.

Масса: 23,5 тонны.

Двигатель: дизельная V-образная «восьмерка» Mercedes-Benz OM-402A мощностью 320 л.с.

Максимальная скорость: 105 км/ч.

Запас хода: 800 км.

Преодолеваемые препятствия: стенка – 600 мм, ров – 1080 мм.

Данные БТР-82А

Габариты: 7580х2985х2725 (по боевому модулю) мм.

Клиренс: 475 мм.

Экипаж: 3+7 человек.

Масса: 16 тонн.

Двигатель: V-образная «восьмерка» КАМАЗ-740.14 мощностью 300 л.с.

Максимальная скорость: 100 км/ч.

Запас хода: 700 км.

Преодолеваемые препятствия: стенка – 500 мм, ров – 2000 мм.

Оба бронетранспортера снабжены фильтровентиляционными установками. Оба имеют защиту от поражающих факторов ядерного, химического и биологического оружия. И там, и там внутренняя поверхность брони имеет противоосколочный подбой из арамидных тканей. На Tpz есть возможность устанавливать дополнительную защиту корпуса и днища. БТР-82А стали дооснащать комплектами бронеэкранов и противокумулятивных решеток. Возможен монтаж противодроновых «мангалов».

БТР-82АМ. Модернизированная версия оснащена дополнительными экранами и противокумулятивными решетками.

К плюсам немецкого бронетранспортера можно отнести большую вместимость, усиленную защиту днища, удобные двери входа и выхода в кормовой части корпуса, противоминные кресла для десанта.

Минусов тоже хватает. Потяжелевший Лис после модернизации потерял плавучесть, и главное, машина в модификации бронетранспортер не имеет штатного вооружения. Оно идет лишь в виде опционального оснащения (специализированную технику на базе Лиса в расчет не берем). Обычно это пулемет 7,62 мм, куда реже пулемет 12,7 мм. Наш подход к вооружению бэтээров немцы заимствовать не стали. А зря!

БТР-82а штатно оборудован боевым пулеметно-пушечным модулем и имеет на борту автоматическую 30-мм пушку с тремястами снарядами в двух лентах и 7,62-мм пулемет с солидным боекомплектом в 2000 патронов. У нашей машины больше дорожный просвет, меньшее удельное давление на грунт и выше удельная мощность. Проходимость очевидно лучше. Плавучесть сохранена.

БТР-82А умеет плавать со скоростью не менее 9 км/ч при волнении до трех баллов. Чтобы на винт ничего не наматывалось, машина оснащена водометным движетелем.

Если не придираться к мелочам, то непреодолимые минусы общеизвестны и вытекают из возрастной архитектуры: тесное десантное отделение, неудобный проемы в бортах для покидания машины, конструкция днища, не позволяющая кратно нарастить противоминную защиту. Но в целом отечественный бронетранспортер лучше сверстников, а в ряде случаев может дать фору и куда более молодым машинам противника.

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