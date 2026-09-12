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История одного оружейного плагиата: TPz Fuchs 1 против БТР-82А

Эксперт «За рулем» рассказывает о давнем соперничестве отечественных и немецких бронетранспортеров

Появление новейшего БТР-22 и работы над перспективной платформой Бумеранг связаны с желанием заменить «рабочую лошадку» наших войск –  БТР-82А. Считается, и небезосновательно, что модернизационный потенциал боевых машин концепции 60, 70, 80, 82А исчерпан, и на дальнюю перспективу нужны принципиально иные бронетранспортеры.

Но не стоит думать, что армаде наших морально устаревших машин противостоит легион новых с иголочки западных разработок. Все передовое у потенциального противника, как правило, дороже старого и внедряется в войска туго и постепенно. Основа же парков – все еще ровесники наших машин. Так, например, бундесвер обладает значительным числом бронетранспортеров TPz Fuchs 1 (в переводе бронированный транспорт Лис) и пока не собирается списывать их в утиль.

Бронетранспортер Fuchs 1. Рядом с люком командира пулемет MG калибром 7,62 мм. В боевой обстановке большие стекла машины закрывают бронещитками.
Бронетранспортер Fuchs 1. Рядом с люком командира пулемет MG калибром 7,62 мм. В боевой обстановке большие стекла машины закрывают бронещитками.

Любопытна история появления этой машины. В свое время она была призвана заменить в немецкой армии американские гусеничные транспортеры M-113. Официально Лис принят на вооружение в 1979 году, и в его проектировании приняли участие весьма именитые компании. Только в ходе разработки и заказчики, и конструкторы, безусловно, ориентировались на советские колесные бронетранспортеры начала 60-х и 70-х годов БТР-60/70, выпускаемые серийно в изрядных количествах.

Ни одна разработка не делается без оглядки на оружие потенциального противника, и немцы наверняка попытались учесть все сильные и слабые стороны советских «бэтээров». Мало того, ряд компоновочных решений чудесным образом совпадает с очень удачной гусеничной «мотолыгой» МТ-ЛБ, которую к тому времени давно уже выпускали в СССР.

Итак, Лис имеет отделение управления в передней части, двигатель в центре корпуса, десантный отсек в корме. Подобная компоновка с удачной развесовкой принесла славу «мотолыге».

В корме немецкого БТРа двустворчатая дверь для посадки/высадки десанта. Над задними колесами гребные винты для движения плавом.
В корме немецкого БТРа двустворчатая дверь для посадки/высадки десанта. Над задними колесами гребные винты для движения плавом.

Несущий бронекорпус TPz Fuchs 1 сварен из стали и обладает защитой от пуль калибром 7,62 мм. Колесная формула – 6х6, причем колеса двух передних осей еще и управляемые. Два гребных винта обеспечивают машине скорость до 10 км/ч на плаву.

У TPz Fuchs 1 есть версии, способные плавать, и версии с усиленным бронированием, потерявшие этот навык.
У TPz Fuchs 1 есть версии, способные плавать, и версии с усиленным бронированием, потерявшие этот навык.

Наши бронетранспортеры имеют отделение управления в передней части, боевое и десантное посередине, моторно-трансмиссионное в корме. Несущий корпус сходных с «немцем» размеров сварен из бронестали с противопульной защитой приблизительно того же уровня. Колесная формула – 8х8, колеса двух передних осей управляемые. В задней части корпуса есть водометный движетель, обеспечивающий скорость на плаву порядка 10 км/ч. Похожий подход? Однозначно да. Но наши-то были первыми.

В числе достоинств БТР-82А мощное вооружение и отменная плавность хода на бездорожье даже при высоких скоростях.
В числе достоинств БТР-82А мощное вооружение и отменная плавность хода на бездорожье даже при высоких скоростях.

Лис оснащен мерседесовским дизельным двигателем и автоматической коробкой передач ZF. Советские бэтээры 60 и 70 серии имели на борту по два бензиновых мотора и, соответственно, две механических коробки передач. Прямо скажем, не лучшее, хоть и вынужденное решение. Но вслед за появлением Лиса у нас проведена масштабная модернизация. С двухмоторной схемой было покончено, и отечественный бронетранспортер (теперь уже с индексом 80) тоже получил дизельный двигатель. В дальнейшем и немецкую, и российскую машину совершенствовали. При неизменной концепции в основном менялось оснащение и усиливалась защита, а у нашего БТР еще и вооружение.

Лобовое остекление нашего бронетранспортера тоже закрывают щитками. Десант покидает машину через довольно узкий проем бортовой двери.
Лобовое остекление нашего бронетранспортера тоже закрывают щитками. Десант покидает машину через довольно узкий проем бортовой двери.

Последняя модернизация TPz Fuchs 1 получила индекс А8, российская машина – 82А. Сравнение характеристик этих версий дает следующую картину.

Данные Tpz

  • Габариты: 6760х2980х2300 (по корпусу) мм.
  • Клиренс: 406 мм.
  • Экипаж: 2+10 человек.
  • Масса: 23,5 тонны.
  • Двигатель: дизельная V-образная «восьмерка» Mercedes-Benz OM-402A мощностью 320 л.с.
  • Максимальная скорость: 105 км/ч.
  • Запас хода: 800 км.
  • Преодолеваемые препятствия: стенка – 600 мм, ров – 1080 мм.

Данные БТР-82А

  • Габариты: 7580х2985х2725 (по боевому модулю) мм.
  • Клиренс: 475 мм.
  • Экипаж: 3+7 человек.
  • Масса: 16 тонн.
  • Двигатель: V-образная «восьмерка» КАМАЗ-740.14 мощностью 300 л.с.
  • Максимальная скорость: 100 км/ч.
  • Запас хода: 700 км.
  • Преодолеваемые препятствия: стенка – 500 мм, ров – 2000 мм.

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Оба бронетранспортера снабжены фильтровентиляционными установками. Оба имеют защиту от поражающих факторов ядерного, химического и биологического оружия. И там, и там внутренняя поверхность брони имеет противоосколочный подбой из арамидных тканей. На Tpz есть возможность устанавливать дополнительную защиту корпуса и днища. БТР-82А стали дооснащать комплектами бронеэкранов и противокумулятивных решеток. Возможен монтаж противодроновых «мангалов».

БТР-82АМ. Модернизированная версия оснащена дополнительными экранами и противокумулятивными решетками.
БТР-82АМ. Модернизированная версия оснащена дополнительными экранами и противокумулятивными решетками.

К плюсам немецкого бронетранспортера можно отнести большую вместимость, усиленную защиту днища, удобные двери входа и выхода в кормовой части корпуса, противоминные кресла для десанта.

Минусов тоже хватает. Потяжелевший Лис после модернизации потерял плавучесть, и главное, машина в модификации бронетранспортер не имеет штатного вооружения. Оно идет лишь в виде опционального оснащения (специализированную технику на базе Лиса в расчет не берем). Обычно это пулемет 7,62 мм, куда реже пулемет 12,7 мм. Наш подход к вооружению бэтээров немцы заимствовать не стали. А зря!

БТР-82а штатно оборудован боевым пулеметно-пушечным модулем и имеет на борту автоматическую 30-мм пушку с тремястами снарядами в двух лентах и 7,62-мм пулемет с солидным боекомплектом в 2000 патронов. У нашей машины больше дорожный просвет, меньшее удельное давление на грунт и выше удельная мощность. Проходимость очевидно лучше. Плавучесть сохранена.

БТР-82А умеет плавать со скоростью не менее 9 км/ч при волнении до трех баллов. Чтобы на винт ничего не наматывалось, машина оснащена водометным движетелем.
БТР-82А умеет плавать со скоростью не менее 9 км/ч при волнении до трех баллов. Чтобы на винт ничего не наматывалось, машина оснащена водометным движетелем.

Если не придираться к мелочам, то непреодолимые минусы общеизвестны и вытекают из возрастной архитектуры: тесное десантное отделение, неудобный проемы в бортах для покидания машины, конструкция днища, не позволяющая кратно нарастить противоминную защиту. Но в целом отечественный бронетранспортер лучше сверстников, а в ряде случаев может дать фору и куда более молодым машинам противника.

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