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Застучала рулевая рейка: менять или чинить?

Эксперт «За рулем» рассказал о методах ремонта рулевой рейки с ГУР и ЭУР

Рулевой механизм реечного типа, в просторечии «рулевая рейка», превращает вращение руля в поворот управляемых колес. Устройство у всех вариантов примерно одинаковое: шестерня на рулевом валу двигает влево‑вправо зубчатый шток (рейку) в корпусе, а он приводит в движение рулевые тяги и наконечники.

Водителю чаще всего помогают ­крутить баранку гидроусилитель (ГУР) или электроусилитель (ЭУР).

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Пора лечить

Симптомы проблем у реек с ГУР и ЭУР похожи, хотя есть свои нюансы.

Если появился лишний звук при работе руля – не откладывайте визит к мастеру. Игнорирование приводит к ускоренному износу всей системы, а в критическом случае – к заклиниванию рейки на ходу.

Опорные втулки – «слабое звено» любой рейки.
Опорные втулки – «слабое звено» любой рейки.

Восстановить «родной» механизм почти всегда лучше, чем купить новый дешевый неоригинал, качество которого непредсказуемо.

Восстановленный агрегат после качественного ремонта часто оказывается надежнее неоригинального.

  • Стук при повороте руля на месте обычно говорит об износе зубьев рейки и (или) шестерни. При больших пробегах зацепление вырабатывается, появляется люфт. Зацепление регулируется поджимным сухарем, но если последний уперся в крайнее положение – поможет только замена рейки целиком.

Электроусилитель – современность. Электромотор, датчик крутящего момента, блок управления. Электрика решает, когда и сколько помощи добавить. Легче, экономичнее, умнее – порой может подруливать в аварийных ситуациях. Но и капризнее – электроника, она такая.
Электроусилитель – современность. Электромотор, датчик крутящего момента, блок управления. Электрика решает, когда и сколько помощи добавить. Легче, экономичнее, умнее – порой может подруливать в аварийных ситуациях. Но и капризнее – электроника, она такая.

  • Стук при движении по неровностям – классика жанра. Чаще всего виновата изношенная втулка штока (особенно быстро выходит из строя та, что у леворульных автомобилей с правой стороны). Это подшипник скольжения внутри рейки, со временем он изнашивается. Меняется втулка – стук уходит.

Гидравлическая рейка – классика. Насос, приводимый ДВС либо электромотором, создает давление жидкости, которая через распределитель направляется в полости рулевого механизма, помогая толкать шток. Просто, надежно, проверено десятилетиями. Но масло любит подтекать, а насосы – капризничать на морозе.
Гидравлическая рейка – классика. Насос, приводимый ДВС либо электромотором, создает давление жидкости, которая через распределитель направляется в полости рулевого механизма, помогая толкать шток. Просто, надежно, проверено десятилетиями. Но масло любит подтекать, а насосы – капризничать на морозе.

  • Иногда причина проще: ослабло крепление механизма к подрамнику. Рейка закреплена через сайлентблоки, резина которых стареет, затяжка болтов ослабевает – и она начинает «гулять». Симптомы те же, как при износе, а решение проще и дешевле. Поэтому сначала проверьте крепление – вдруг повезет.
  • Шум при вращении руля – износ подшипников или коррозия рейки. Тут уже без ремонта не обойтись.

Сальники и уплотнительные кольца недороги, но работ по замене – на полдня. Менять их лучше сразу все, а не по одному – иначе через месяц «кончится» соседний. Важно подобрать сечение, а измерить диаметр можно при помощи вот таких калибров.
Сальники и уплотнительные кольца недороги, но работ по замене – на полдня. Менять их лучше сразу все, а не по одному – иначе через месяц «кончится» соседний. Важно подобрать сечение, а измерить диаметр можно при помощи вот таких калибров.

Механика против коррозии

Самый частый «убийца» реечных рулевых механизмов – коррозия штока. Порванный пыльник, грязь, вода, реагенты – и зеркало начинает ржаветь. А дальше цепная реакция: коррозия съедает кромки сальников, появляется течь, потом стук и в конце клин. Как насморк, который можно запустить до пневмонии.

Коррозия штока начинается возле негерметичного уплотнения и распространяется дальше. С поврежденной поверхностью менять сальник бесполезно.
Коррозия штока начинается возле негерметичного уплотнения и распространяется дальше. С поврежденной поверхностью менять сальник бесполезно.

Более критична коррозия в рейках с ГУР. Сальник работает при высоком давлении жидкости: малейшее нарушение геометрии вала – и герметичность теряется. И только незапущенную коррозию можно убрать, при глубоких повреждениях – замена вала или рейки целиком.

Даже небольшая с виду выработка зубьев штока критична. А на валу она иной раз доходит и до такой степени.
Даже небольшая с виду выработка зубьев штока критична. А на валу она иной раз доходит и до такой степени.

В рейках с ЭУР коррозия менее критична. Пыльник защищает только от внешней среды, давления жидкости там нет. Поэтому шлифовка и полировка допустимы, глубина обработки не так важна.

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Как быть

Полировка – удаление поверхностной коррозии, восстановление зеркала вала шестерни или рейки. Подходит для небольших дефектов и больше похоже на косметический ремонт.

Шлифовка – более глубокая обработка, убирает значительные повреждения. Для реек с ГУР – только если износ не превышает допустимые пределы, иначе сальники жить не будут.

Для шлифовки и полировки нужно специальное приспособление и специальные абразивные ленты различной зернистости.
Для шлифовки и полировки нужно специальное приспособление и специальные абразивные ленты различной зернистости.

Проточка – наиболее радикальный метод. Вал или рейку обтачивают на станке, снимая верхний слой металла с ржавчиной. После проточки под новый уменьшенный диаметр приходится подбирать сальники и втулки ремонтного размера. Получается конструкция, к размерам которой производитель не имеет никакого отношения, однако вполне работоспособная.

Проточка штока производится резцом на токарном станке.
Проточка штока производится резцом на токарном станке.
Хороший тон при переборке рейки – заменить всё подшипники, и даже те, что еще работоспособны.
Хороший тон при переборке рейки – заменить всё подшипники, и даже те, что еще работоспособны.

Хромирование и напыление – самый сложный вариант. На вал наносится слой твердого металла, потом шлифуется до номинала. Восстанавливается и размер, и твердость. Это лучший вариант для дорогих или редких реек. Шток остается заводского диаметра, подходят штатные ремкомплекты. Дорого, но надежно – как хорошая страховка.

Вывод

Переплачивать за новый агрегат, когда можно восстановить старый с тем же или даже лучшим ресурсом, неразумно. Главное – найти грамотных специалистов, которые знают, чем отличается проточка от напыления, и не предлагают заменить рулевой механизм «потому что так быстрее».

Благодарим компанию PST Service Russia за помощь в подготовке материала.

О том, как делают кузовной ремонт с сохранением заводского покрытия, «За рулем» рассказывал ранее.

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