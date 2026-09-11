Застучала рулевая рейка: менять или чинить?
Рулевой механизм реечного типа, в просторечии «рулевая рейка», превращает вращение руля в поворот управляемых колес. Устройство у всех вариантов примерно одинаковое: шестерня на рулевом валу двигает влево‑вправо зубчатый шток (рейку) в корпусе, а он приводит в движение рулевые тяги и наконечники.
Водителю чаще всего помогают крутить баранку гидроусилитель (ГУР) или электроусилитель (ЭУР).
Пора лечить
Симптомы проблем у реек с ГУР и ЭУР похожи, хотя есть свои нюансы.
Если появился лишний звук при работе руля – не откладывайте визит к мастеру. Игнорирование приводит к ускоренному износу всей системы, а в критическом случае – к заклиниванию рейки на ходу.
Восстановить «родной» механизм почти всегда лучше, чем купить новый дешевый неоригинал, качество которого непредсказуемо.
Восстановленный агрегат после качественного ремонта часто оказывается надежнее неоригинального.
- Стук при повороте руля на месте обычно говорит об износе зубьев рейки и (или) шестерни. При больших пробегах зацепление вырабатывается, появляется люфт. Зацепление регулируется поджимным сухарем, но если последний уперся в крайнее положение – поможет только замена рейки целиком.
- Стук при движении по неровностям – классика жанра. Чаще всего виновата изношенная втулка штока (особенно быстро выходит из строя та, что у леворульных автомобилей с правой стороны). Это подшипник скольжения внутри рейки, со временем он изнашивается. Меняется втулка – стук уходит.
- Иногда причина проще: ослабло крепление механизма к подрамнику. Рейка закреплена через сайлентблоки, резина которых стареет, затяжка болтов ослабевает – и она начинает «гулять». Симптомы те же, как при износе, а решение проще и дешевле. Поэтому сначала проверьте крепление – вдруг повезет.
- Шум при вращении руля – износ подшипников или коррозия рейки. Тут уже без ремонта не обойтись.
Механика против коррозии
Самый частый «убийца» реечных рулевых механизмов – коррозия штока. Порванный пыльник, грязь, вода, реагенты – и зеркало начинает ржаветь. А дальше цепная реакция: коррозия съедает кромки сальников, появляется течь, потом стук и в конце клин. Как насморк, который можно запустить до пневмонии.
Более критична коррозия в рейках с ГУР. Сальник работает при высоком давлении жидкости: малейшее нарушение геометрии вала – и герметичность теряется. И только незапущенную коррозию можно убрать, при глубоких повреждениях – замена вала или рейки целиком.
В рейках с ЭУР коррозия менее критична. Пыльник защищает только от внешней среды, давления жидкости там нет. Поэтому шлифовка и полировка допустимы, глубина обработки не так важна.
Как быть
Полировка – удаление поверхностной коррозии, восстановление зеркала вала шестерни или рейки. Подходит для небольших дефектов и больше похоже на косметический ремонт.
Шлифовка – более глубокая обработка, убирает значительные повреждения. Для реек с ГУР – только если износ не превышает допустимые пределы, иначе сальники жить не будут.
Проточка – наиболее радикальный метод. Вал или рейку обтачивают на станке, снимая верхний слой металла с ржавчиной. После проточки под новый уменьшенный диаметр приходится подбирать сальники и втулки ремонтного размера. Получается конструкция, к размерам которой производитель не имеет никакого отношения, однако вполне работоспособная.
Хромирование и напыление – самый сложный вариант. На вал наносится слой твердого металла, потом шлифуется до номинала. Восстанавливается и размер, и твердость. Это лучший вариант для дорогих или редких реек. Шток остается заводского диаметра, подходят штатные ремкомплекты. Дорого, но надежно – как хорошая страховка.
Вывод
Переплачивать за новый агрегат, когда можно восстановить старый с тем же или даже лучшим ресурсом, неразумно. Главное – найти грамотных специалистов, которые знают, чем отличается проточка от напыления, и не предлагают заменить рулевой механизм «потому что так быстрее».
Благодарим компанию PST Service Russia за помощь в подготовке материала.
О том, как делают кузовной ремонт с сохранением заводского покрытия, «За рулем» рассказывал ранее.
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