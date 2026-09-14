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Geely Okavango, Тенет T8, Москвич М90 — тест в цифрах

Опубликован технический справочник больших кроссоверов от 3,6 млн рублей

Как едут 7-местные кроссоверы Geely Okavango, Тенет T8 и Москвич М90 и чем различаются по комфорту и оснащению, подробно рассказано тут.

Ниже — подробные технические данные и оценка экспертов «За рулем».

Geely Okavango, Тенет T8, Москвич М90 — тест в цифрах

Данные производителей

Москвич М90

Geely Okavango

Tenet T8

Разгон 0–100 км/ч, с

н. д.

9,6

8,4

Макс. скорость, км/ч

200

200

210

Снаряженная / полная масса, кг

2105 / 2587

1780 / 2295

1864 / 2467

Тип, компоновка и расположение двигателя

бензиновый, Р4, спереди, поперечно

бензиновый, Р4, спереди, поперечно

бензиновый, Р4, спереди, поперечно

Рабочий объем, см³

1986

1969

1998

Макс. мощность, л. с./об/мин

200 / 4000-5000

200 / 4500

197 / 5500

Макс. крутящий момент,
 Н•м/об/мин

350 / 2500–4000

325 / 1800–4000

375 / 1750–3500

Трансмиссия

полный привод, А9

передний привод, Р7

полный привод, Р7

Шины

245/50 R20

235/50 R19

235/50 R19

Топливо / запас топлива, л

АИ-95 / 65

АИ-95 / 60

АИ-92…95 / 57

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км

н. д. / н. д. / 8,8

10,0 / 6,5 / 7,7

10,3 / 7,2 / 8,8

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Геометрическая проходимость

Москвич М90

Geely Okavango

Tenet T8

Просвет, мм

a

160

170

175

b

215

220

195

c

240

245

205

Угол

α

21,5°

21,5°

24,5°

β

25,5°

25,0°

21,0°

γ

17,0°

17,5°

16,5°

Замеры уровня шума, дБА

60 км/ч

80 км/ч

100 км/ч

Москвич М90

75,0

77,2

79,5

Geely Okavango

76,1

79,0

80,3

Tenet T8

76,5

78,1

80,2

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Москвич М90

10 000 км* или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

54

Geely Okavango

10 000 км* или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

205

Tenet T8

10 000 км** или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

280

*  Первое ТО проводится на 3000 км или через 3 месяца.

**Первое ТО проводится на 5000 км или через 2 месяца.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Москвич М90

Geely Okavango

Tenet T8

Капот

110-120

90-105

110-120

Крыло переднее

100-110

105-110

110-120

Крыло заднее

100-110

100-110

115-130

Дверь передняя

100-110

110-115

110-120

Дверь задняя

100-105

110-120

110-120

Дверь багажника

105-110

110-120

100-130

Крыша

100-110

105-110

110-130

Москвич красят пока не в России, но похвально равномерным слоем: разброс минимальный. На передней кромке капота, где нередко лакокрасочное покрытие тоньше, прибор не показал меньше 100 мкм. У Geely там же местами всего 85–90 мкм, но в целом по кузову покрытие чуть толще. Tenet только в единичных точках показал меньше 105 мкм, зато разброс по толщине самый широкий.

У М90 и Т8 прибор показал наличие цинка везде, кроме крыши. У Okavango его нет и на капоте. Возможно, деталь цинкуют высокотемпературным способом, который толщиномер не распознает.

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Экспертная оценка автомобилей

Модель

Москвич М90

Geely Okavango

Tenet T8

Рабочее место водителя

Сиденье

9

7

8

Органы управления

8

8

7

Обзор

8

8

8

Салон

Передняя часть

8

8

8

Задняя часть

9

8

8

Багажник

9

8

7

Ходовые качества

Динамика

8

9

9

Тормоза

8

8

8

Управляемость

8

8

8

Комфорт

Шум

9

8

8

Плавность хода

9

8

9

Климат

9

8

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

7

8

8

Сервис

7

9

8

Эксплуатация

8

7

8

Общая оценка

8 ,27

8,00

8,00

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Geely Okavango, Тенет T8, Москвич М90 — тест в цифрах

  Geely Okavango

  Аналоговый интерьер и классический дизайн кузова
  Нет полного привода, не самый комфортный второй ряд

  Москвич М90

  Классический автомат, комфортная подвеска, просторный третий ряд
  Клиренс, не помешала бы комплектация попроще, хром стоит убрать

  Tenet T8

  Самая низкая цена, 9 подушек безопасности
  Тесный третий ряд, неполное взаимопонимание мотора и робота

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