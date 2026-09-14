Geely Okavango, Тенет T8, Москвич М90 — тест в цифрах
Как едут 7-местные кроссоверы Geely Okavango, Тенет T8 и Москвич М90 и чем различаются по комфорту и оснащению, подробно рассказано тут.
Ниже — подробные технические данные и оценка экспертов «За рулем».
Данные производителей
Москвич М90
Geely Okavango
Tenet T8
Разгон 0–100 км/ч, с
н. д.
9,6
8,4
Макс. скорость, км/ч
200
200
210
Снаряженная / полная масса, кг
2105 / 2587
1780 / 2295
1864 / 2467
Тип, компоновка и расположение двигателя
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
Рабочий объем, см³
1986
1969
1998
Макс. мощность, л. с./об/мин
200 / 4000-5000
200 / 4500
197 / 5500
Макс. крутящий момент,
350 / 2500–4000
325 / 1800–4000
375 / 1750–3500
Трансмиссия
полный привод, А9
передний привод, Р7
полный привод, Р7
Шины
245/50 R20
235/50 R19
235/50 R19
Топливо / запас топлива, л
АИ-95 / 65
АИ-95 / 60
АИ-92…95 / 57
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км
н. д. / н. д. / 8,8
10,0 / 6,5 / 7,7
10,3 / 7,2 / 8,8
Геометрическая проходимость
Москвич М90
Geely Okavango
Tenet T8
Просвет, мм
a
160
170
175
b
215
220
195
c
240
245
205
Угол
α
21,5°
21,5°
24,5°
β
25,5°
25,0°
21,0°
γ
17,0°
17,5°
16,5°
Замеры уровня шума, дБА
60 км/ч
80 км/ч
100 км/ч
Москвич М90
75,0
77,2
79,5
Geely Okavango
76,1
79,0
80,3
Tenet T8
76,5
78,1
80,2
Сервис в цифрах
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры
Москвич М90
10 000 км* или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
54
Geely Okavango
10 000 км* или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
205
Tenet T8
10 000 км** или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
280
* Первое ТО проводится на 3000 км или через 3 месяца.
**Первое ТО проводится на 5000 км или через 2 месяца.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
Москвич М90
Geely Okavango
Tenet T8
Капот
110-120
90-105
110-120
Крыло переднее
100-110
105-110
110-120
Крыло заднее
100-110
100-110
115-130
Дверь передняя
100-110
110-115
110-120
Дверь задняя
100-105
110-120
110-120
Дверь багажника
105-110
110-120
100-130
Крыша
100-110
105-110
110-130
Москвич красят пока не в России, но похвально равномерным слоем: разброс минимальный. На передней кромке капота, где нередко лакокрасочное покрытие тоньше, прибор не показал меньше 100 мкм. У Geely там же местами всего 85–90 мкм, но в целом по кузову покрытие чуть толще. Tenet только в единичных точках показал меньше 105 мкм, зато разброс по толщине самый широкий.
У М90 и Т8 прибор показал наличие цинка везде, кроме крыши. У Okavango его нет и на капоте. Возможно, деталь цинкуют высокотемпературным способом, который толщиномер не распознает.
Экспертная оценка автомобилей
Модель
Москвич М90
Geely Okavango
Tenet T8
Рабочее место водителя
Сиденье
9
7
8
Органы управления
8
8
7
Обзор
8
8
8
Салон
Передняя часть
8
8
8
Задняя часть
9
8
8
Багажник
9
8
7
Ходовые качества
Динамика
8
9
9
Тормоза
8
8
8
Управляемость
8
8
8
Комфорт
Шум
9
8
8
Плавность хода
9
8
9
Климат
9
8
8
Приспособленность к России
Геометрическая проходимость
7
8
8
Сервис
7
9
8
Эксплуатация
8
7
8
Общая оценка
8 ,27
8,00
8,00
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
Geely Okavango
|Аналоговый интерьер и классический дизайн кузова
|Нет полного привода, не самый комфортный второй ряд
Москвич М90
|Классический автомат, комфортная подвеска, просторный третий ряд
|Клиренс, не помешала бы комплектация попроще, хром стоит убрать
Tenet T8
|Самая низкая цена, 9 подушек безопасности
|Тесный третий ряд, неполное взаимопонимание мотора и робота
- «За рулем» можно смотреть на YouTube