Geely Okavango, Тенет T8, Москвич М90 — тест в цифрах

Опубликован технический справочник больших кроссоверов от 3,6 млн рублей

Как едут 7-местные кроссоверы Geely Okavango, Тенет T8 и Москвич М90 и чем различаются по комфорту и оснащению, подробно рассказано тут.

Ниже — подробные технические данные и оценка экспертов «За рулем».

Данные производителей

Москвич М90 Geely Okavango Tenet T8 Разгон 0–100 км/ч, с н. д. 9,6 8,4 Макс. скорость, км/ч 200 200 210 Снаряженная / полная масса, кг 2105 / 2587 1780 / 2295 1864 / 2467 Тип, компоновка и расположение двигателя бензиновый, Р4, спереди, поперечно бензиновый, Р4, спереди, поперечно бензиновый, Р4, спереди, поперечно Рабочий объем, см³ 1986 1969 1998 Макс. мощность, л. с./об/мин 200 / 4000-5000 200 / 4500 197 / 5500 Макс. крутящий момент,

Н•м/об/мин 350 / 2500–4000 325 / 1800–4000 375 / 1750–3500 Трансмиссия полный привод, А9 передний привод, Р7 полный привод, Р7 Шины 245/50 R20 235/50 R19 235/50 R19 Топливо / запас топлива, л АИ-95 / 65 АИ-95 / 60 АИ-92…95 / 57 Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл, л/100 км н. д. / н. д. / 8,8 10,0 / 6,5 / 7,7 10,3 / 7,2 / 8,8

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Геометрическая проходимость

Москвич М90 Geely Okavango Tenet T8 Просвет, мм a 160 170 175 b 215 220 195 c 240 245 205 Угол α 21,5° 21,5° 24,5° β 25,5° 25,0° 21,0° γ 17,0° 17,5° 16,5°

Замеры уровня шума, дБА

60 км/ч 80 км/ч 100 км/ч Москвич М90 75,0 77,2 79,5 Geely Okavango 76,1 79,0 80,3 Tenet T8 76,5 78,1 80,2

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Москвич М90 10 000 км* или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 54 Geely Okavango 10 000 км* или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 205 Tenet T8 10 000 км** или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 280

* Первое ТО проводится на 3000 км или через 3 месяца.

**Первое ТО проводится на 5000 км или через 2 месяца.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Москвич М90 Geely Okavango Tenet T8 Капот 110-120 90-105 110-120 Крыло переднее 100-110 105-110 110-120 Крыло заднее 100-110 100-110 115-130 Дверь передняя 100-110 110-115 110-120 Дверь задняя 100-105 110-120 110-120 Дверь багажника 105-110 110-120 100-130 Крыша 100-110 105-110 110-130

Москвич красят пока не в России, но похвально равномерным слоем: разброс минимальный. На передней кромке капота, где нередко лакокрасочное покрытие тоньше, прибор не показал меньше 100 мкм. У Geely там же местами всего 85–90 мкм, но в целом по кузову покрытие чуть толще. Tenet только в единичных точках показал меньше 105 мкм, зато разброс по толщине самый широкий.

У М90 и Т8 прибор показал наличие цинка везде, кроме крыши. У Okavango его нет и на капоте. Возможно, деталь цинкуют высокотемпературным способом, который толщиномер не распознает.

Экспертная оценка автомобилей

Модель Москвич М90 Geely Okavango Tenet T8 Рабочее место водителя Сиденье 9 7 8 Органы управления 8 8 7 Обзор 8 8 8 Салон Передняя часть 8 8 8 Задняя часть 9 8 8 Багажник 9 8 7 Ходовые качества Динамика 8 9 9 Тормоза 8 8 8 Управляемость 8 8 8 Комфорт Шум 9 8 8 Плавность хода 9 8 9 Климат 9 8 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 7 8 8 Сервис 7 9 8 Эксплуатация 8 7 8 Общая оценка 8 ,27 8,00 8,00

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Geely Okavango Аналоговый интерьер и классический дизайн кузова Нет полного привода, не самый комфортный второй ряд Москвич М90 Классический автомат, комфортная подвеска, просторный третий ряд Клиренс, не помешала бы комплектация попроще, хром стоит убрать Tenet T8 Самая низкая цена, 9 подушек безопасности Тесный третий ряд, неполное взаимопонимание мотора и робота

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