Все комплектации Tenet T7 — выясняем, какая подойдет именно вам

«За рулем» объяснил, чем руководствоваться при выборе версии кроссовера Tenet T7

По итогам восьми месяцев 2026 года среднеразмерный кроссовер Tenet T7 уверенно держится в лидерах продаж.

Этим модель во многом обязана сбалансированным комплектациям – достаточно богатым и при этом сравнительно недорогим. Попробуем прикинуть, под какие сценарии использования каждая из них подходит – чтобы, выбирая себе автомобиль, вы четко понимали, какой именно вам нужен. Итак, среднеразмерный кроссовер Tenet T7 с длиной кузова 4553 мм доступен в двух уровнях оснащения, и каждый из них предлагается с двумя вариантами привода, передним и полным.

Силовой агрегат тут единый – это 1.6 турбо (150 л.с, 275 Нм) в паре с 7-ступенчатым роботом. Разгонная динамика у версий с различным типом привода – почти идентичная: 9,7-9,8 с. А вот прочие ощущения в зависимости от версии будут все же отличаться.

Недорого для города

По данным бренда Tenet, переднеприводные варианты модели пользуются наибольшей популярностью – на них приходится более 60% продаж. И это неудивительно: кроссовер в моноприводном исполнении и даже в базовой комплектации Active 2WD уже имеет неплохое оснащение.

Во-первых, тут полный набор «теплых опций»: обогрев всех сидений, обода рулевого колеса, лобового стекла и форсунок омывателя. Во-вторых, есть дистанционный запуск двигателя и прогрев салона. В-третьих, стоят датчики дождя и света, интеллектуальная LED-оптика, четыре подушки безопасности, полноценный климат-контроль и блок из двух дисплеев 12,3” – и, само собой, мультимедиа поддерживает Android Auto и Apple CarPlay.

Цена такой машины – 2 735 000 рублей*, а если подключить акции, можно скинуть 130 тысяч.

Добавим комфорта

У переднеприводных машин есть и второй уровень оснащения Prime 2WD – как рассказали «За рулем» в пресс-службе бренда, именно он пользуется сейчас повышенным интересом у покупателей. Тоже легко понять, почему: докинув всего 205 тысяч рублей (без учета акций), можно получить автомобиль с серьезно расширенным функционалом и комфортом.

Потому что в этой версии появятся электроприводы передних кресел, складывания передних зеркал и пятой двери, камеры кругового обзора, шторки безопасности, беспроводная зарядка смартфона, голосовой помощник, атмосферная подсветка салона, панорамная крыша, противотуманки, а еще – полный пакет ADAS, включая адаптивный круиз-контроль.

Цена – 2 940 000 рублей, а за счет действующих сейчас спецпредложений цену можно снизить на 205 тысяч и довести до… тех же 2 735 000 рублей, что по умолчанию стоит базовая комплектация.

Практично и уверенно

А если все же нужен полный привод? Не проблема, его можно взять с тем же уровнем оснащения, что предлагается для самого базового моноприводного Tenet T7. А подспорье на пересеченной местности у вас появляется весомое: в полноприводном варианте электроника будет самостоятельно «раскидывать» тягу между осями, руководствуясь одним из шести режимов движения (включая «Грязь» и «Снег»), который вы выберете.

Внешне такой Tenet T7 будет отличаться колесными дисками 19” (у переднеприводных машин они 18”) и серебристыми суппортами тормозных дисков. Эта комплектация – с базовым оснащением, но с полным приводом – называется Active 4WD, и стоит она 2 935 000 рублей. А за счет акций можно получить скидку в 75 000 рублей.

Полный набор

И топ-версия – Prime 4WD. Тут все преимущества суммируются: с одной стороны у вас оснащение по максимуму (как в Prime 2WD), а с другой – привод на все четыре колеса. У такой машины колесные диски также 19-дюймовые, тормозные суппорты имеют красный окрас, а в багажнике лежит полноценная запаска.

Цена Tenet T7 в топ-комплектации Prime 4WD составляет 3 140 000 рублей без учета акций, а с ними – ровно на 100 тысяч дешевле.

Что брать?

Итак, в диапазоне 2,6-3 млн рублей мы получаем четыре варианта оснащения, подходящие к абсолютному большинству сценариев использования, начиная с самого простого. Базовая версия Active 2WD – для тех, кто не гонится за максимальным количеством опций, но ценит ежедневный комфорт для решения текущих транспортных задач в черте города.

Вариант Prime 2WD – тоже моноприводный, но уже с более богатым оснащением. Он подойдет тем, кто ищет чуть более статусный и «упакованный» автомобиль, но переплачивать за полный привод не готов.

Комплектация Active 4WD, напротив, адресована водителям, часто выезжающим на пересеченную местность, но равнодушным к каким-то «новомодным» особенным фишкам. Ну а Prime 4WD – для тех, кто выбирает максимум из предлагаемого: и уверенность на бездорожье, и весь набор опций.

*здесь и далее – данные на 1 сентября 2026 года.