Грязь на радиаторе осенью может стать причиной перегрева двигателя

Эксперт Ревин: Осенью радиатор нужно промывать из-за грязи с полей и тополиного пуха

Осень, похолодало, и, казалось бы, перегреваться двигатель уже не может. Но есть одна проблема.

Летние загрязнения не создают серьезного препятствия для прохода воздуха через радиатор. Это тополиный пух, семена, сухие листья и даже останки насекомых. Все это худо-бедно может продуваться встречным потоком воздуха, и мотор охлаждается.

Но впереди затяжные осенние дожди с грязью на дорогах. Осенью сельхозтехника порой затаскивает колесами с полевых дорог на шоссе огромное количество грязи. В итоге летние загрязнения могут послужить «арматурой» для слоя грязи, который окончательно «зацементирует» каналы для прохода воздуха.

Итак, вы все лето ездили, не задумываясь о чистоте радиатора, или вернулись из дальнего путешествия, где мошкары бывает достаточно, чтобы полностью залепить ветровое стекло за несколько минут. Тогда с наступлением осени советую промыть радиатор и конденсатор кондиционера, а также теплообменник АКП или вариатора.

После обработки химией теплообменник кондиционера следует тщательно промыть водой.

Сделать это можно на автомойке, но стоит проследить, чтобы работник не давал сильного напора воды.

Иногда грязь, скопившуюся между радиатором охлаждения двигателя и конденсатором кондиционера, без разборки не одолеть.

В последнее время появились специальные насадки в виде тонкой сплющенной трубки – ее следует подсоединить к водяной магистрали автомойки. Насадку можно ввести между теплообменником кондиционера и радиатором двигателя.

Обойдется такая насадка примерно в 350-3000 рублей в зависимости от длины и полноты комплектации.

Если вы привыкли все делать самостоятельно, то такую насадку можно использовать вместе с аккумуляторной мойкой. О таких устройствах мы рассказывали.

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