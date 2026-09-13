Сколько живет АКБ? И как распознать первые тревожные признаки?

Срок службы аккумулятора: нормативы, признаки износа и способы проверки

У аккумуляторной батареи много различных параметров: ток холодной прокрутки, резервная емкость, заряд в ампер-часах и так далее. Но главный вопрос, интересующий всех автовладельцев в первую очередь, никакими параметрами не регламентируется. А звучит этот вопрос очень просто: «Сколько эта батарея сможет проработать?» Все остальное – вторично.

Как долго служит АКБ?

– Года 3-4 протянет? У меня предыдущая, родная, 8 лет отработала!

Охотно верю. Моя нынешняя батарея работает 9-й год: повезло. Но так бывает далеко не всегда, хотя обычно штатные АКБ служат гораздо дольше покупных.

Специально интересовался этим вопросом у производителей батарей. Мне пояснили, что при поставках на комплектацию поставщик обязан выполнять специфические требования производителя и делать в каких-то фрагментах батарею лучше (и дороже) уровня, который прописан в EN. Обычно это не афишируется, но, по моим сведениям, отдельные производители батарей для этого изменяют конструкцию решетки, увеличивают содержание активной массы, добавляют пластины и т.п. А на вторичный рынок тот же производитель направляет «обычные» АКБ.

Это все хорошо. Но вопрос касается, прежде всего, как раз покупных батарей, а также штатных «старушек». Можно ли попытаться предугадать, какой срок им отпущен?

Срок службы аккумулятора

Согласно п. 7.3.3 ГОСТ Р 53165-2020, средний срок службы АКБ (аккумуляторных кислотных батарей) в эксплуатации должен составлять не менее 24 месяцев при пробеге не больше 90 000 км или 3000 моточасов. Для батарей с уменьшенным расходом воды – не менее 48 месяцев, но не более 100 000 км пробега.

Маловато, честно говоря. Успокаивает, что на практике АКБ обычно служат 4-5 лет, а батареи EFB и AGM – и того больше. Но первый «звоночек» все-таки ясен: если ваша батарея именно такого возраста, то будьте морально готовы к ее скорой кончине. Кроме того, можно ориентироваться на пробег автомобиля.

По наблюдениям за автомобилями редакционного парка «За рулем», речь идет примерно о 100 000 км. Все, что выше указанных цифр – сигнал о грядущей замене АКБ.

При оценке оставшегося ресурса очень важен «послужной список» батареи.

Если батарея много раз разряжалась «в ноль», требуя подзарядки, надеяться на долгий ресурс не стоит. То же относится к режиму эксплуатации с частыми пусками и короткими пробегами, особенно зимой.

Какой аккумулятор надежнее?

Михаил Колодочкин, обозреватель журнала «За рулем»:

– Есть имена, которые внушают доверие уже на стадии приобретения товара.

Назову некоторые: Topla, Mutlu, Medalist, Delkor, Cene, Varta, Tyumen battery, Akom и т.п. Эти батареи регулярно участвуют в наших экспертизах и показывают достойные результаты.

На новичков аккумуляторного рынка ставки лучше не делать: пусть сначала завоют признание. Даже если их этикетки самые привлекательные.

Как проверить АКБ?

Состояние батареи 99,9% пользователей определяют на слух: либо она хорошо «крутит», либо не очень.

Но надежнее взять в руки тестер и измерить напряжение на клеммах АКБ. При работающем моторе оно должно быть примерно 14,0-14,4 В. Если получается гораздо меньше, дело не в батарее, надо искать причину в генераторе или провóдке. Затем – самое главное! – измеряем напряжение при выключенном двигателе – должно получиться 12,6-12,7 В. Если прибор покажет 12,3 В или ниже, то батарея явно недозаряжена.

И еще: время от времени нужно осматривать рабочую батарею на предмет наличия трещин или потеков. При обнаружении любых повреждений – менять немедленно!

Счастливого пути и уверенных ампер-часов!

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