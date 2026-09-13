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Новейший флагман Audi уже в продаже — как оснащен и сколько стоит?

Кроссовер Audi Q9 вышел на рынок с тремя моторами и ценой от 10,7 млн рублей

Новым кроссоверным флагманом Audi стал вседорожник Q9.

Габариты – 5310×2210×1810 мм при колесной базе 3140 мм. Машина сохранила узнаваемый профиль в три окна, а вот оптика поддалась глобальным трендам: двухэтажная спереди и монофонарь сзади. Функция проекции на асфальт помогает водителю различными подсказками. Доступны для заказа колеса диаметром до 23 дюймов.

Audi Q9
Audi Q9

Все боковые двери снабжены электроприводом. Управлять ими можно также и через приложение на смартфоне. В салоне три ряда сидений, причем полный комфорт для взрослых пассажиров обещан даже на галерке.

На двух передних рядах предусмотрены обогрев, вентиляция и массажеры. Архитектура передней панели с дисплеем на 14,5 дюйма по центру уже привычна по другим Audi.

Интерьер Audi Q9
Интерьер Audi Q9

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Комплекс активной безопасности позволяет ехать на скорости до 130 км/ч убрав руки с руля – но только на отдельных магистралях Германии, США и Канады. Также Q9 автоматически безопасно остановится на обочине, если водителю вдруг станет плохо.

В основе конструкции лежит платформа PPE. Пневмоподвеска регулирует высоту кузова в диапазоне 90 мм, шасси полноуправляемое. Моторы – дизельный V6 3.0 (245 или 299 л. с.), бензиновые V6 2.9 (435 л. с.) и V8 4.0 (599 л. с.).

Последний ставится на версию SQ9 с разгоном до 100 км/ч за 3,8 с. Его отличают иной обвес, заниженная подвеска и передняя решетка с выразительным ячеистым узором.

Цена в Германии – от 108 400 евро (10,7 млн рублей).

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