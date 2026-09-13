Новейший флагман Audi уже в продаже — как оснащен и сколько стоит?

Кроссовер Audi Q9 вышел на рынок с тремя моторами и ценой от 10,7 млн рублей

Новым кроссоверным флагманом Audi стал вседорожник Q9.

Габариты – 5310×2210×1810 мм при колесной базе 3140 мм. Машина сохранила узнаваемый профиль в три окна, а вот оптика поддалась глобальным трендам: двухэтажная спереди и монофонарь сзади. Функция проекции на асфальт помогает водителю различными подсказками. Доступны для заказа колеса диаметром до 23 дюймов.

Audi Q9

Все боковые двери снабжены электроприводом. Управлять ими можно также и через приложение на смартфоне. В салоне три ряда сидений, причем полный комфорт для взрослых пассажиров обещан даже на галерке.

На двух передних рядах предусмотрены обогрев, вентиляция и массажеры. Архитектура передней панели с дисплеем на 14,5 дюйма по центру уже привычна по другим Audi.

Интерьер Audi Q9

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Комплекс активной безопасности позволяет ехать на скорости до 130 км/ч убрав руки с руля – но только на отдельных магистралях Германии, США и Канады. Также Q9 автоматически безопасно остановится на обочине, если водителю вдруг станет плохо.

В основе конструкции лежит платформа PPE. Пневмоподвеска регулирует высоту кузова в диапазоне 90 мм, шасси полноуправляемое. Моторы – дизельный V6 3.0 (245 или 299 л. с.), бензиновые V6 2.9 (435 л. с.) и V8 4.0 (599 л. с.).

Последний ставится на версию SQ9 с разгоном до 100 км/ч за 3,8 с. Его отличают иной обвес, заниженная подвеска и передняя решетка с выразительным ячеистым узором.

Цена в Германии – от 108 400 евро (10,7 млн рублей).

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