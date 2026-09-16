Какое ГБО подходит для современных автомобилей?

Эксперт «За рулем» рассказал об особенностях ГБО 4-го, 5-го и 6-го поколения

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Газобаллонное оборудование какого поколения лучше установить на современный мотор с турбонаддувом?

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Ответ эксперта

Алексей Ревин, «За рулем»:

– Дешевый и распространенный вариант – ГБО четвертого поколения, где газообразное топливо поступает во впускной трубопровод.

Но пятое поколение имеет преимущество – топливо подается в жидкой фазе и, испаряясь, снижает температуру на впуске, что очень важно именно для турбомоторов. Недаром же они всегда комплектуются интеркулерами.

А ГБО шестого поколения можно установить только на мотор с непосредственным впрыском топлива. Подача газа в жидкой фазе происходит через «родные» форсунки прямо в цилиндры.

Отметим, что ГБО пятого и шестого поколений требуют установки насоса в газовый баллон и еще некоторых устройств – это делает их дороже.

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