Какое ГБО подходит для современных автомобилей?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Газобаллонное оборудование какого поколения лучше установить на современный мотор с турбонаддувом?
Ответ эксперта
Алексей Ревин, «За рулем»:
– Дешевый и распространенный вариант – ГБО четвертого поколения, где газообразное топливо поступает во впускной трубопровод.
Но пятое поколение имеет преимущество – топливо подается в жидкой фазе и, испаряясь, снижает температуру на впуске, что очень важно именно для турбомоторов. Недаром же они всегда комплектуются интеркулерами.
А ГБО шестого поколения можно установить только на мотор с непосредственным впрыском топлива. Подача газа в жидкой фазе происходит через «родные» форсунки прямо в цилиндры.
Отметим, что ГБО пятого и шестого поколений требуют установки насоса в газовый баллон и еще некоторых устройств – это делает их дороже.
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