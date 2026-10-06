QR-код вместо водительского удостоверения — он точно в силе?

Петр Шкуматов объяснил, почему «пластиковые права» нельзя оставлять дома

С 8 сентября 2026 года в России действуют поправки в пункт 2.1.1 Правил дорожного движения: предъявление водительского удостоверения и СТС в виде QR-кода в мессенджере Max официально приравнено к показу бумажных оригиналов. Звучит как конец эпохи папки с документами в бардачке.

Но на практике всё сложно: сервис еще не запущен, QR-коды в «Госуслуги.Авто» юридической силы так и не получили, а ситуации без связи и без сканера у инспектора превращаются в зону правовых споров.

По закону

Постановление Правительства РФ от 28 августа 2026 года № 1088 дополнило пункт 2.1.1 ПДД фразой, которую многие юристы уже растащили на цитаты: предъявление в многофункциональном сервисе обмена информацией сведений из водительского удостоверения и СТС с применением двухмерного штрихового кода при взаимодействии с Единым порталом гос­услуг приравнивается к предъявлению таких документов. Впервые в истории российских ПДД электронная форма документа получила прямое признание в тексте правил.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

По факту

Практический смысл нормы в том, что инспектор, считав специальным устройством код и сверив данные с базой Госуслуг, обязан принять электронный документ как обычный. Формально это означает: состав нарушения по части 2 статьи 12.3 КоАП при показе QR-кода возникать не должен.

Здесь кроется первая ловушка. Не каждый QR подойдет. Юридическую силу по сути получил только QR-код из мессенджера Max, потому что в постановлении фигурирует термин «многофункциональный сервис обмена информацией». Такой статус имеет только Max, а приложение «Госуслуги.Авто», где QR-коды прав и СТС показывают инспекторам еще с 2021–2022 годов, такого статуса не имеет до сих пор. Его функционал работает в режиме тестирования, сам интерфейс предупреждает, что сотрудник полиции вправе потребовать пластиковый документ, и теоретически штраф за забытые права там сохраняется.

Парадокс: там, где технология давно работает («Гос­услуги.Авто»), нет юридической силы. Там, где юридическая сила появилась (Max), технологии пока нет, Минцифры прямо заявило, что техническая возможность предъявлять водительские документы через «Цифровой ID» появится лишь «в ближайшие месяцы» – ориентировочно до конца 2026 года, но это не точно. Поэтому осенью 2026 года водитель с QR-кодом из «Госуслуги.Авто» находится в прежнем положении добровольца-тестировщика, а водитель, желающий показать равноценный код из Макса, физически не может этого сделать.

Механика

Со стороны водителя система проектировалась с расчетом на офлайн: сформированный в «Цифровом ID» код хранится на устройстве и, по предварительным данным, будет открываться даже без сети. Код динамический, обновляется примерно каждые тридцать секунд. Вроде бы всё хорошо.

Но со стороны инспектора всё иначе: сверка кода с базой Госуслуг во всех случаях требует канала связи. В глухой зоне без мобильного интернета или при других сбоях связи сотрудник может проверить лишь номер документа через дежурную часть, а полноценная верификация невозможна. Возникает пограничная ситуация: водитель формально предъявил то, что приравнено к оригиналу, но подтвердить подлинность предъявленного в момент остановки никак нельзя.

Так как же быть?

Часть юристов считает, что нарушения в таком случае нет вовсе, поскольку обязанность предъявления исполнена. Другие напоминают, что постановление № 1088 не отменяло обязанность иметь при себе физические оригиналы и не трогало текст КоАП, а значит в спорной ситуации протокол по статье 12.3 вполне возможен, и исход будет зависеть от позиции инспектора ГИБДД, а затем суда. Отдельно стоит помнить про разряженный, зависший или оставленный дома телефон: без устройства нет кода – и тогда штраф неизбежен.

В любом случае нас ждет многолетняя наработка практики применения новых правил. Переходный период будет длинным: сервис в мессенджере Max еще не запущен, практики применения нет, а юристы расходятся в том, полностью ли QR-код исключает штраф за забытый пластик или нет. Поэтому в ближайшие несколько лет стоит придерживаться простой формулы: цифровой код – удобное дополнение, «пластик» в кармане – основной документ. Пересматривать ее имеет смысл, только когда первые спорные случаи пройдут через суды.

Какие неисправности автомобиля позволяют доехать до сервиса, а какие требуют эвакуатора, рассказано тут.

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах: