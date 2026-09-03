Забыли права дома? Скоро можно будет показать инспектору QR-код из «Макса»

Минцифры: россияне смогут предъявлять сотрудникам ГАИ права и СТС через мессенджер

Правительство подписало изменения, которые позволяют водителям показывать инспекторам ГАИ права и СТС через мессенджер «Макс». Электронные копии документов получат ту же юридическую силу, что и бумажные оригиналы, – правда, лишь в том случае, если сам автомобилист захочет ими воспользоваться.

Полноценно сервис заработает не завтра. В Минцифры пояснили, как будет выглядеть процедура: «Водители смогут предъявить инспектору ГАИ QR-код водительского удостоверения и СТС автомобиля в мессенджере Мах <...> Техническая возможность для предъявления электронных документов в мессенджере Мах будет реализована в ближайшие месяцы».

Впрочем, пользоваться электронным форматом никого не обязывают. Бумажные права и СТС по-прежнему остаются основными документами, а QR-код действует наравне с ними, но не вместо них.

С технической точки зрения все строится вокруг сервиса «Цифровой ID», который уже доступен в «Максе». Через него в виде QR-кода можно подгрузить паспорт, ИНН, СНИЛС и другие документы – автомобильные удостоверения просто пополнят этот список.

О том, как новые дорожные камеры фиксируют нарушения, «За рулем» уже рассказывал.

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