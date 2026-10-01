Конкурс с призом! — задачка про особенный мотор

Опубликовано новое задание конкурса знатоков от журнала «За рулем»

За ответ на задачу № 218 «Отчего тормозит?» Арвид Ингеманссон из Волгограда получает годовую подписку на журнал «За рулем». И вот – новое задание!

ЗАДАЧА № 221

На круги своя

– Почти век прошел, пока автомобильные фирмы уделили внимание очень интересной схеме двигателя, – делится соображениями Иваныч. – Ведь поначалу ни в какую новым мотором не интересовались. А преимуществ – масса.

– Ага, – говорит Семеныч, – но только сейчас на автомобиль эффективно стало устанавливать мотор, в котором вращающихся деталей-то и нет!

Какой двигатель обсуждали автолюбители и куда его могут поставить?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 ноября 2026 года по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из июльского выпуска «За рулем».

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На задачу, связанную с тормозами, откликнулось множество читателей, что свидетельствует о серьезном отношении к этой системе, прямо влияющей на безопасность. И почти все установили связь между нововведениями Степаныча и последовавшей неисправностью.

Но только победитель нашего конкурса рассказал всё подробно и правильно, как будто боролся за подвижность автомобиля вместе с героем задачи.

Проблема крылась в неправильной эксплуатации блокиратора рулевого вала Гарант, который повредил детали тормозной системы.

Упрощенная схема главного и рабочего цилиндров гидравлической тормозной системы (педаль нажата): 1 – главный цилиндр; 2 – бачок с жидкостью; 3 – компенсационное отверстие; 4 – рабочий цилиндр.

Важно, что герой задачи Степаныч рассказал о случившемся зимой: ­

«…а вот сманеврировать сразу не получилось. Я об одном обстоятельстве запамятовал».

Степаныч забыл снять стопор Гаранта с муфты на рулевом валу. А инструкция к устройству прямо запрещает это делать: «При установленном стопоре в муфту и разблокированном штатном замке запрещается вращать рулевое колесо во избежание повреждений кронштейнов педального узла автомобиля».

А - Датчик стоп-сигнала; Б - кронштейн на педали тормоза.

При попытке повернуть руль стопор уперся в педаль тормоза. Но она рассчитана на большие усилия, которые водитель может развивать при экстренном торможении. Зато прочность маленького кронштейна, приваренного к педали и служащего для нажатия на конечный выключатель стоп-сигналов, невелика. Стопор Гаранта отогнул его так, что педаль оказалась совсем немного нажатой. И действие стоп-сигналов осталось правильным: педаль водитель не нажимает – огни не горят, нажмет сильно – загорятся.

Что же произошло с тормозной системой? Чуть нажатая педаль тормоза означает, что в главном тормозном цилиндре поршни сдвинулись так, что закрыли собой компенсационные отверстия, соединяющие рабочий объем цилиндра с бачком.

В нормальных условиях бачок с тормозной жидкостью играет роль расширительного. Когда нагретая жидкость увеличивается в объеме, она может перетекать из цилиндра в бачок. А когда компенсационные отверстия закрыты, это расширение приводит к движению поршней в рабочих цилиндрах на колесах и притормаживанию.

Такое легкое торможение еще больше повышает температуру, что усиливает прижим колодок к дискам. ­Получается этакий самозатягивающийся узел.

Водителю вначале показалось, что машина едет нормально, из-за того, что он давно не ездил на ней и забыл ее поведение. Сказалось и то, что на автомобиле стоит автоматическая коробка передач, с которой чувствуешь машину хуже.

И еще: за зиму тормозные диски на всех четырех колесах сильно поржавели, что поначалу ослабило притормаживание, сделав его незаметным.

Поиск неисправности был долгим, зато ремонт – быстрым. Достаточно было снять датчик стоп-сигнала, чтобы не повредить, и аккуратно выпрямить кронштейн, что не потребовало больших усилий.

Арвида Ингеманссона поздравляем с победой.

О том, как самостоятельно защитить автомобиль от угона, «За рулем» рассказывал ранее.