Конкурс с призом! — задачка про незадачу с тормозами

Опубликовано новое задание конкурса знатоков от журнала «За рулем»

За ответ на задачу № 215 «В помощь застрявшему» Константин Обухов из Москвы получает годовую подписку на журнал «За рулем».

ЗАДАЧА № 218

Отчего тормозит?

Степаныч после выходных рассказывает коллегам:

«Собрался поехать «прогулять» свою Kia Rio. Помню, еще по осени понаставил всяких тюнинговых устройств – и магнитолу на Андроиде пристроил, и Гарант на рулевой вал, и борткомпьютер Multitronics установил. Да так и не собрался никуда поехать – стронул машину только раз под Новый год, когда соседа выпускал. Но мотор работал хорошо, а вот сманеврировать сразу не получилось. Я об одном обстоятельстве запамятовал.

А позавчера поехал и чувствую, что тяга пропадает – затем так худо стало, что машина вообще не едет… Уже температуры мотора и коробки за сотню: борткомпьютер всё показывает. Кое-как приткнулся куда-то, вылезаю – и меня окатывает волна запаха от перегретых колодок. Снимаю заднее левое колесо. Трос «ручника» возвращается.

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Открыл штуцер прокачки – чуть брызнула струйка. Снял суппорт – поршень вращается и даже утапливается. Пальцы не заклинены – всё исправно. Проделываю то же с другим колесом: всё как надо. Собрал, пытаюсь ехать – опять чувствую запах горелых колодок, причем и от передних тормозов. Перегрев такой, что пластиковые колпачки на секретках поплавились.

Начал друзей обзванивать – кто на АБС грешил, кто на ручник. Но, провозившись несколько часов, сам нашел причину».

А вы сможете?

Короткие ответы не рассматри­ваются. Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 августа 2026 года по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из апрельского выпуска «За рулем»

В очередной конкурсной задаче читателям нужно было ответить, каким образом внедорожник смог вытащить пикап, провалившийся передними колесами в придорожную канаву при попытке выехать на дорогу с поля. И, самое главное, какую принадлежность автомобиля при этом использовали.

Полный и правильный ответ дал победитель нашего конкурса.

Герою задачи, засадившему новенький китайский пикап, нужно было вспомнить хорошую русскую пословицу – «не зная брода, не суйся в воду». Иначе веселое внедорожное приключение может закончиться необходимостью обращаться за помощью.

Натяжение троса: А – способствует утыканию передка пикапа в край канавы; Б – приподнимает передок, помогая преодолеть препятствие.

Но, коль уже застрял, спасет только водительская смекалка. Проезжавший мимо на УАЗе Илья был готов помочь незадачливому новоиспеченному джиповоду, однако просто вытащить тяжелый пикап на дорогу не получилось.

Канава поперек движения – одно из самых сложных препятствий на бездорожье. Тяжелый передок проваливается глубоко и, если сцепных свойств грунта не хватает, выбраться наверх становится невозможно.

Часто не помогает и буксировка, ведь буксирующий должен в идеале тянуть не только вперед, но и вверх, а это не всегда возможно. Передок пикапа начинал цеплять край канавы и тормозил движение.

Часами домкратить переднюю часть машины и пытаться что-либо подложить под колеса – не вариант. Дело-то происходило не в лесу, где можно найти ветки, а в поле.

На помощь приходит малоизвестный джиперский прием: поставили запасное колесо «на ребро» перед пикапом, а буксировочный трос расположили по верху его шины и потом уже прицепили к УАЗу. При такой схеме трос тянул пикап не только вперед, но и приподнимал вверх, освобождая из канавы.

Еще в задаче стоял вопрос, какую принадлежность взять лучше. Конечно, лучше взять колесо, которое пошире, чтобы трос держался увереннее. Но запаска пикапа расположена под кузовом и, возможно, недоступна.

Константина Обухова поздравляем с победой.