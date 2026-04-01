Конкурс с призом! — задачка про помощь застрявшему на бездорожье

Опубликовано новое задание конкурса знатоков от журнала «За рулем»

За ответ на задачу № 212 «Резать, не дожидаясь!» Андрей Тимов из Нижегородской области получает годовую подписку на журнал «За рулем». А теперь — новое задание!

ЗАДАЧА № 215

В помощь застрявшему

Загнал Саша свой новый китайский пикап на заброшенный, еще влажный после зимы луг. Погонял вволю и собрался выехать на дорогу. Передние колеса в придорожную канаву ухнули, и машина – ни туда, ни сюда. Проезжал мимо Илья на УАЗе. Хотел просто так вытащить, но не получилось. Тогда вспомнили автолюбители, что помочь может одна принадлежность, которая всегда с собой. Так и выдернули пикап.

Что за способ? И от какой машины принадлежность лучше?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 мая 2026 года по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из январского выпуска «За рулем»

В очередной задаче знатокам предлагалось подсказать нашему герою, пора ли превентивно вырезать каталитический нейтрализатор из системы выпуска отработавших газов седана Hyundai Solaris при пробеге 80 тысяч км. И рассказать о преимуществах и недостатках данной операции.

Проблема с нейтрализаторами на корейских автомобилях с двигателями G4FA, G4FC и G4FG рабочим объемом 1,4 и 1,6 л действительно существует. Многие моторы, не доездив и до 100 тысяч км, уходили на капиталку. Причиной являлось разрушение керамического блока нейтрализатора и заброс частиц керамики в цилиндры при некоторых режимах работы двигателя.

Начало разрушения сот.

Нейтрализатор корейских автомобилей состоит из двух сравнительно нетолстых «блинчиков», установленных друг за другом. Верхний, подвергающийся самым большим нагрузкам, постепенно начинает разрушаться, и своими обломками забивает соты ­второго блока.

Затрудненный выход газов приводит к забросу частиц керамики обратно в цилиндр и, как следствие, к абразивному износу цилиндропоршневой группы, а затем и всех трущихся деталей. Одной из причин такого сценария является очень слабая керамика.

Поэтому имеет смысл проверить нейтрализатор на начало разрушения. Лучший способ – осмотр с помощью эндоскопа через отверстие под первый кислородный датчик. Незначительные повреждения решетки (1–1,5 мм) допускаются. Но наличие керамической пыли и (или) сильных провалов и оплавлений говорит о необходимости скорейшей замены.

Без разбора (выкручивания датчика) состояние нейтрализатора можно определить косвенно, по показаниям первого и второго кислородных датчиков. При неисправном нейтрализаторе значение напряжений датчиков одинаковое или стремится к этому. Но этот метод не очень хорош, так как начало разрушения нейтрализатора выявить не получится.

Частицы разрушенного верхнего блока ­нейтрализатора забивают соты нижнего блока, и выхлоп «запирается».

При выкрашивании керамики следует прекратить эксплуатацию автомобиля и заняться ремонтом. Но прежде всего стоит провести эндоскопию цилиндров, так как уже могли появиться задиры.

Новый нейтрализатор может себе позволить не каждый автовладелец, поэтому существуют ремонтные каталитические вставки. Другие способы ремонта запрещены, но ими пользуются очень многие.

Нарушители экологических норм взамен нейтрализатора устанавливают так называемые пламегасители, снижающие шум выхлопных газов. Также в продаже имеются воронки, позволяющие имитировать противодавление в выхлопной системе как со штатным нейтрализатором. Ещё проще установка готовых выпускных коллекторов без нейтрализаторов.

Удалив нейтрализатор и оставив коллектор пустым, можно «попасть» на увеличение расхода масла двигателем, так как все процессы рассчитаны на работу с определенным противодавлением. Хотя сказываться это будет в основном на больших режимах работы мотора.

После удаления нейтрализатора потребуется «отшить» второй кислородный датчик, чтобы его неправильные показания не сводили с ума блок управления двигателем, а он – владельца, зажигая лампу Check Engine. Другой способ – установить обманку на датчик.

Чтобы увеличить ресурс нейтрализатора, рекомендуется следить за отсутствием пропусков зажигания, то есть вовремя менять свечи зажигания, заправлять автомобиль качественным топливом и контролировать расход масла, поскольку несгоревшее масло, догорая в нейтрализаторе, перегревает его.

Андрея Тимова поздравляем с победой.