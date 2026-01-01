Конкурс с призом! — задачка про нейтрализатор

За ответ на задачу № 209 «Зачем столько» Александр Белавин из Костромы получает годовую подписку на журнал «За рулем». А теперь — новое задание!

ЗАДАЧА № 212

Резать, не дожидаясь!

Валентиныч советуется с друзьями: «Пробежал мой Hyundai Solaris уже 80 тысяч км. Думаю, пора вырезать этот несчастный нейтрализатор, пока бед не наделал». «Не надо!», – говорит Сергеич. «Ты ж ничего не проверил, вырежешь наобум – проблемы пойдут…»

Как узнать о состоянии узла и что делать?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 февраля 2026 г. по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из октябрьского выпуска «За рулем»

В очередной задаче знатокам предлагалось разобраться, зачем на задающем диске для датчика положения коленчатого вала используется множество зубчиков, когда вроде бы достаточно одной отметки. А поскольку речь шла о моторе Лады Весты, интерес читателей был велик, что и вызвало большой поток писем.

Наиболее правильно и полно ответил победитель нашего конкурса.

Зачем нужна «куча зубчиков» на задающем диске коленвала — пять причин

1. Высочайшая точность определения положения коленвала. Представьте себе циферблат часов. Подход Петровича (достаточно одной метки) – это как иметь только одну риску «12 часов». Каждый раз, когда длинная стрелка проходит через нее, вы знаете, что сейчас ровный час. Но сколько сейчас минут, секунд?

Современный подход (60 зубьев на диске, два пропущенных) – это полноценный циферблат с 60 делениями, как для минутной и секундной стрелок. Каждое деление – 6 градусов поворота коленвала (360°/60 = 6°). Блок управления (ЭБУ) в любой момент времени с точностью до 6° знает, в каком положении находится коленвал.

Осциллограмма 16‑клапанного двигателя ВАЗ‑21129: 1 – сигнал датчика положения коленвала; 2 – сигнал датчика положения распредвалов; 3 – график давления в цилиндре; 4 – сигнал датчика детонации.

2. Синхронизация с датчиком распредвала при фазированном (по цилиндрам) впрыске топлива. Датчик распредвала, который обычно имеет всего несколько зубьев, дает сигнал, какой именно такт происходит в цилиндре. Но этот сигнал грубый.

Комбинация сигналов с коленвала и распредвала позволяет блоку управления однозначно определить, какой именно цилиндр находится в такте сжатия и в какой последовательности осуществлять фазированный впрыск топлива.

3. Точный расчет угла опережения зажигания. Момент поджога смеси – не фиксированная величина. Он постоянно меняется в зависимости от нагрузки, оборотов, температуры, качества топлива. Сдвиг даже на 2–3 градуса может привести к потере мощности или детонации.

Имея сигнал с 60 зубьев, ЭБУ может рассчитать и дать команду на искру в идеально выверенный момент. Он не ждет, когда поршень почти подойдет к верхней мертвой точке (ВМТ). Он знает его положение всегда и может поджечь смесь за 10, 15, 20 или 40 градусов до ВМТ, с точностью до тех самых 6 градусов, а часто и с более высокой (интерполируя сигнал между зубьями).

4. Обнаружение пропусков воспламенения. Блок управления должен мгновенно определять, если в каком-то цилиндре не произошел поджог смеси. Через датчик коленвала он постоянно мониторит его мгновенную скорость вращения.

Когда в цилиндре происходит рабочий ход, коленвал получает ускорение. Если воспламенения нет – происходит проседание скорости. Сравнивая ускорения между зубьями для разных цилиндров, ЭБУ с высочайшей точностью вычисляет, в каком именно цилиндре пропуск зажигания, и зажигает лампу Check engine.

5. Работа систем изменения фаз газораспределения. Современные моторы имеют механизмы, которые динамически изменяют момент открытия и закрытия клапанов. Для их точного управления ЭБУ нужна привязка не только к распредвалу, но и к постоянно точному положению коленвала.

То есть «лишние» зубчики позволяют:

Экономить топливо (точный фазированный впрыск, оптимальное зажигание)

Увеличивать мощность при том же объеме ­двигателя

Снижать вредные выбросы (борьба с детонацией, точное дозирование топлива)

Повышать надежность (ранняя диагностика пропусков воспламенения, которые могут убить катализатор)

Обеспечивать плавность работы двигателя на всех режимах.

Так что это не «переусложнение», а необходимая сложность. Каждый зубчик на том шкиве – это кирпичик в фундаменте того, чтобы скромный по объему двигатель Лады Весты соответствовал современным требованиям по экологии, экономичности и мощности, оставаясь при этом надежным.

Александра Белавина поздравляем с победой!