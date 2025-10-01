Конкурс с призом! – задачка про коленвал и зубчики

За ответ на задачу № 206 «Зачем убрали?» Сергей Рыбкин из Москвы получает годовую подписку на журнал «За рулем». А теперь — новое задание!

ЗАДАЧА № 209

Зачем столько?

– Смотрю я на современные автомобили и недоумеваю, – жаловался Петрович. – Уж слишком переусложнены. Даже на шкиве коленвала моей Весты есть куча зубчиков.

А ведь реально они не нужны, используется только то место, где их и нет вовсе. Ведь хоть «мозгам» машины, хоть тахометру, достаточно знать, что коленвал прошел верхнюю мертвую точку (ВМТ) первого цилиндра в очередной раз.

Прав ли Петрович?

В задаче предлагалось рассудить спорщиков, которые обсуждали, нужен или нет кран отопителя и почему от него повсеместно отказались на современных машинах. Писем, особенно электронных, пришло много, что свидетельствует о злободневности темы. Но самый правильный и полный ответ дал победитель нашего конкурса.

Обычно, создавая новую модель автомобиля, производитель не только внедряет в нее новые технические решения, но иногда и отказывается от, казалось бы, проверенных временем старых. Именно это и произошло с краном отопителя. Он практически пропал из современных машин, и на то есть несколько причин.

Схема системы отопления без крана: 1 – к верхним дефлекторам; 2 – к нижним дефлекторам; 3 – заслонка распределения потоков; 4 – радиатор отопителя; 5 – заслонка управления температурой; 6 – заслонка управления входящим воздухом; 7 – электровентилятор; 8 – салонный фильтр; 9 – испаритель кондиционера.

Во‑первых, если нет крана, то нечему и ломаться. Любой узел подвержен поломкам, но особенности эксплуатации крана отопителя таковы, что вероятность его выхода из строя повышена. Дело в том, что кран длительные периоды времени находится в одном положении (летом закрыт, зимой открыт), в котором «закисает». При попытке перевести его в противоположное положение он часто дает течь – иногда совсем небольшую, которая со временем усиливается.

Следующее соображение в пользу отказа от крана состоит в том, что радиатор отопителя является неотъемлемой частью системы охлаждения двигателя, а потому негоже даже на время его оттуда исключать.

Современные двигатели вообще теплонагружены, а их системы охлаждения работают на пределе, без запаса по теплоемкости. Если от такой системы отключить, путем закрытия крана, радиатор отопителя, то изменится циркуляция охлаждающей жидкости, что может приводить к локальным перегревам. Если же, наоборот, настроить систему на работу по умолчанию без теплообменника отопителя, то его включение в контур охлаждения приведет к разбалансировке.

Последним соображением в пользу отказа от крана печки является наличие кондиционера практически в любом, даже самом бюджетном, автомобиле. Кузьмич верно заметил, что радиатор отопителя, пусть и отрезанный от салонного воздуха заслонкой, всё равно является источником тепла. Однако кондиционер позволяет нивелировать это неудобство и создавать в салоне автомобиля комфортную температуру.

Можно вспомнить, как поступали наши отцы и деды при течи крана отопителя, в частности, на Жигулях. В дороге кран можно временно обмотать полоской ткани, промазанной клеем, или надеть на него подходящий резиновый колпачок, стаканчик или что-то подобное. Вряд ли удастся добиться полной герметичности, но главное – устранить сильную течь охлаждающей жидкости.

Крышка радиатора. Стрелкой помечена резиновая шайба.

Можно ликвидировать давление в системе охлаждения, сделав негерметичной крышку радиатора, например, удалив резиновую шайбу. Большой нагрузки давать мотору нельзя, иначе он закипит, но потихоньку добраться до дома получится.

В любых автомобилях, включая самые современные, при течи радиатора отопителя его нужно исключить из системы охлаждения, соединив между собой подводящий и отводящий шланги . Сделать это можно при помощи отрезка металлической трубки и пары хомутов, которые владельцам очень немолодых автомобилей рекомендуем возить с собой в дальнем уголке багажника.

Надо помнить, что эта мера аварийная, и следовать к месту ремонта придется с осторожностью, учитывая неоптимальный режим работы системы охлаждения двигателя. Пережимать шланги – идея не очень хорошая, так как резина испытывает значительные деформации и может сразу или впоследствии треснуть.

