Первое ТО Лады Искры из парка «За рулем»: сколько стоит? Что выявили?

Лада Искра из парка «За рулем» получила новую прошивку: что изменилось

В Москве и ближайших пригородах почти полтора десятка дилеров Лады: с выбором места для регулярного обслуживания проблем нет. Цены на плановые ТО в пределах региона одинаковые и указаны на официальном сайте марки.

Когда мы записывали нашу Искру, ТО‑15000 стоило 13 500 рублей, но через пару недель цена подскочила до 14 900. Столько берут за замену трех фильтров, фирменное синтетическое моторное масло Лада Ультра 5W‑40 (оно же Роснефть) и диагностические работы.

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На пробеге 30 тысяч км добавляются свечи зажигания, стоимость увеличивается до 17 100 рублей. ТО на 45 тысячах км с заменой масла в коробке передач (обязательна для обоих китайских агрегатов – вариатора и 6‑ступенчатой механики) обойдется в 39 900 рублей, на 60 тысячах км с заменой комплекта ГРМ – в 31 200 рублей.

Дворники начали «полосить» спустя четыре месяца после начала эксплуатации. Рановато, ведь ни реагентов, ни абразивной грязи они еще не видели.

Для Искры с 8‑клапанным мотором цены ниже на 900–1500 рублей. А третье ТО вообще дешевле вдвое, так как замена масла в вазовской 5‑скоростной механике, которая на нее ставится, регламентом не предусмотрена.

Работы с нашей машиной заняли около четырех часов. Приятная мелочь: подкапотное пространство то ли помыли, то ли тщательно протерли – а ведь Искра, несмотря на металлическую защиту снизу и длинный сплошной уплотнитель вдоль передней кромки капота, активно собирает в моторном отсеке пыль.

Никаких проблем по технической части мастера не нашли. Да мы ни на что и не жаловались.

Веста даже после рестайлинга не получила площадку под современный смартфон. В Искре она есть, хотя селектор коробки несколько мешает ею пользоваться.

Чего не скажешь про электронику. Главная претензия: занижение показаний стрелочным спидометром. Нас заверили, что залили новую прошивку в рамках сервисной кампании АВТОВАЗа. Действительно, с ней прибор стал работать корректно, теперь его показания совпадают с цифровым на центральном дисплее.

Новое программное обеспечение решило и другие мелкие огрехи. Яркость подсветки комбинации приборов при срабатывании датчика света теперь проседает несильно – прежде в светлое время суток в тоннеле или под мостом приборы становились нечитаемыми.

Карманы под бутылки сделаны и в задних дверях. А вот в спинках передних сидений – нет, что неудобно.

Перестала сбоить функция автоблокировки дверей при трогании с места. Происходить это должно, разумеется, только в начале поездки – Искра же пыталась повторно закрыть замки при каждом трогании, и бесполезные щелчки реле в городе раздражали.

А еще прошивка принесла новую графику дисплея комбинации приборов. Изначально она копировала автомобили Renault Arkana и Duster второго поколения – неудивительно, учитывая родство Искры при рождении с французскими «бюджетниками». Все блоки данных оставили на своих местах, но шрифт сделали крупнее и жирнее, считывать информацию стало легче.

Вместе с более крупным шрифтом на дисплее появилась стрелочка, указывающая, по какому борту расположен лючок бензобака.

У скептиков уже готов вопрос: почему было не сделать так изначально? Во‑первых, проблем с запуском Искры в серию было такое количество, что тратить силы на дисплей явно казалось неразумным. Во‑вторых, многие китайские машины, намного более дорогие, имеют куда более серьезные проблемы с подачей основной информации. И в них ничего не меняется годами, хотя по другим направлениям пожелания российского рынка вроде бы слышат и учитывают.

На потолочных ручках сэкономили, однако крючки для одежды отдельно поставили на стойки.

Из интереса попросил оставить в багажнике снятые воздушный и салонный фильтры. На первом никаких маркировок не обнаружил, на втором – надпись «Made in China». Просто напомню, что весной 2025 года глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявил, что Искра локализована на 90%.

Перевалив за 17 тысяч км, наша Искра пока не доставляет новых проблем, ездит много и по самым разным дорогам.

Лада Искра, 1,6 (106 л. с.), CVT

Изготовитель – АВТОВАЗ

Год выпуска – 2025

В эксплуатации «За рулем» – с марта 2026 года

Пробег на момент отчета – 17 800 км

Расходы на топливо (0–17 800 км) Бензин АИ‑92 (средний расход 7,6 л/100 км) – 87 982 ₽

Стоимость топлива на 1 км пробега – 4,94 ₽

Как отличить фирменную АЗС от франшизной, «За рулем» рассказывал ранее.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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