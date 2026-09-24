Можно ли ездить по России с иностранными правами?

Глава ГАИ разъяснил порядок замены иностранных водительских прав на российские

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Права получал в Латвии в 2018 году. Сейчас имею российское гражданство. Могу ли я ездить по ним в России? Если нет, что нужно, чтобы поменять их на российские?

Андрей, Псковская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Ответ на ваш вопрос можно найти в статье 25 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196‑ФЗ «О безопасности дорожного движения». Поскольку вы обладаете иностранным национальным водительским удостоверением, вы вправе управлять на его основании транспортным средством в Российской Федерации в течение 1 года с момента первого после получения удостоверения въезда на территорию нашей страны.

Условия получения российского национального водительского удостоверения зависят от того, транспортными средствами каких категорий вам разрешено управлять. Так, если латвийское удостоверение подтверждает право на управление ТС категорий «М», «А», «В» и подкатегорий «А1», «В1», то достаточно будет успешно сдать теоретический экзамен и предъявить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к управлению ТС.

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Для получения российского национального водительского удостоверения на основании иностранного, подтверждающего право на управление ТС категорий «С», «D», «СЕ», «DЕ» и подкатегорий «С1», «D1», «С1Е», «D1Е», потребуется предъявить документ о квалификации, подтверждающий прохождение подготовки водителей соответствующих категорий на территории РФ, сдача теоретического и практического экзаменов, а также предъявление медицинского заключения.

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